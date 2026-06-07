Por qué la última comida del día influye más de lo que parece en la salud del hígado

Comer tarde en la noche altera el ritmo circadiano del hígado y reduce la eficiencia metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten que comer tarde en la noche compromete la salud del hígado, ya que altera los ritmos biológicos del órgano y aumenta el riesgo de acumulación de grasa, inflamación y alteración de la glucosa, de acuerdo con expertos citados por Eating Well.

Consumir alimentos a altas horas de la noche perjudica la función hepática porque el hígado procesa los nutrientes menos eficientemente fuera de su ritmo natural.

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Este hábito puede elevar la glucosa, favorecer la enfermedad hepática metabólica e incrementar el riesgo de daños silenciosos. Los especialistas aconsejan adelantar la cena, elegir alimentos adecuados y mantener rutinas de descanso para proteger el hígado.

La ingesta nocturna se asocia con mayor acumulación silenciosa de grasa hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer tarde modifica el ritmo circadiano hepático y afecta la capacidad del hígado para regular la glucosa. Las investigaciones consultadas por el medio citado sostienen que este patrón aumenta las probabilidades de presentar altos niveles de azúcar en sangre y acumulación de grasa hepática.

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Simran Malhotra, médica especialista, advirtió que el consumo habitual de alimentos por la noche eleva el peligro de enfermedad hepática metabólica. Lisa Andrews, nutricionista, señaló que el cuerpo procesa la glucosa de forma menos eficiente en la noche, lo que puede facilitar el desarrollo de alteraciones metabólicas.

Diversos estudios publicados en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism señalan que el desajuste entre los horarios de comida y el ritmo circadiano puede contribuir al desarrollo de enfermedad del hígado graso no alcohólico.

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El procesamiento de la glucosa empeora en horarios tardíos y puede elevar el azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Pensilvania observaron que quienes consumen la mayor parte de su ingesta calórica en horarios nocturnos presentan un aumento en la resistencia a la insulina y un perfil metabólico desfavorable, factores que aceleran el deterioro hepático.

Además, la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas (AASLD, por sus siglas en inglés) advierte que los hábitos de alimentación irregulares, especialmente cenar tarde, interfieren con los mecanismos de reparación celular del hígado y favorecen la progresión de inflamación y fibrosis.

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El daño se acumula habitualmente sin síntomas visibles, por lo que la detección precoz a través de controles rutinarios de enzimas hepáticas resulta fundamental. Malhotra enfatizó al medio citado que “estudios con miles de personas confirman la relación entre saltarse el desayuno y comer de noche con un incremento significativo del riesgo hepático”.

Los hábitos alimentarios irregulares interfieren con mecanismos de reparación celular del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio citado asocia estas prácticas con un 52% más de riesgo de padecer enfermedad hepática metabólica, lo que subraya la relevancia de revisar los horarios de alimentación.

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Acumulación de grasa y riesgos de inflamación en el hígado

El impacto de cenar tarde se observa en la acumulación de grasa en el hígado y en la tendencia a la inflamación. El hígado sigue un reloj interno para metabolizar los nutrientes; la alteración de este ritmo por comidas nocturnas dificulta la gestión de grasas y azúcares.

La inflamación hepática puede permanecer sin manifestaciones clínicas, mientras la exposición prolongada a estos hábitos favorece la aparición de fibrosis y complicaciones graves. Malhotra explicó, según el informe de Eating Well, que “la inflamación crónica puede conducir al desarrollo de cicatrices y a problemas serios de salud”.

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La inflamación hepática puede avanzar sin síntomas y favorecer fibrosis con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrews puntualizó que el trabajo nocturno incrementa la probabilidad de encontrar valores elevados de enzimas hepáticas y de presentar disfunción hepática. Estas constataciones evidencian la importancia de la prevención y del control médico frecuente.

Recomendaciones clave para cuidar el hígado

Los expertos citados por el medio recomiendan cenar entre dos y tres horas antes de dormir y optar por porciones moderadas ricas en proteínas, fibra y grasas saludables. El establecimiento de una rutina nocturna, como cepillarse los dientes y evitar la permanencia en la cocina, ayuda a prevenir los antojos fuera de horario.

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Andrews sugiere participar en actividades recreativas tras la cena, como leer o realizar algún pasatiempo manual, para desviar la atención de la comida. Si es necesario consumir un tentempié antes de acostarse, es preferible elegir opciones ligeras y fáciles de digerir, como yogur natural o pan tostado con crema de cacahuate.

Adelantar la cena dos o tres horas antes de dormir ayuda a proteger la función hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye la restricción horaria de la alimentación entre sus recomendaciones para la prevención de enfermedades metabólicas y hepáticas.

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Según la OMS, establecer horarios regulares de comidas ayuda a sincronizar los procesos metabólicos internos, lo que resulta fundamental para la preservación de la función hepática.

Además, un metaanálisis publicado por Hepatology concluyó que las personas que mantienen rutinas nocturnas saludables y evitan comidas tardías muestran una menor incidencia de alteraciones en las enzimas hepáticas y una mejor capacidad de regeneración del órgano.

La actividad física regular, junto a una dieta equilibrada basada en frutas, verduras, cereales integrales y semillas, promueve la salud hepática. Reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas y bebidas alcohólicas es esencial para la prevención.

En tanto, Eating Well aclara que no existen pruebas que respalden la seguridad de ninguna cantidad de alcohol para el hígado.

Leer después de cenar ayuda a sostener una rutina nocturna y a desviar la atención de los antojos fuera de horario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos saludables y factores de riesgo

El cuidado del hígado depende de varios pilares del estilo de vida. Comer a horas regulares y seguir una dieta balanceada ayuda a controlar la inflamación y la acumulación de grasa. Dormir al menos siete u ocho horas por noche favorece el metabolismo y los procesos regenerativos del órgano.

Evitar el alcohol y dar prioridad al descanso son estrategias eficaces para preservar la función hepática. Los controles médicos periódicos y la incorporación diaria de estos hábitos reducen la probabilidad de desarrollar enfermedades hepáticas silenciosas y crónicas.