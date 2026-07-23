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Modo oscuro en el celular: ¿mito o solución real para la vista y la batería?

Especialistas analizan cómo incide esta función en la experiencia diaria y qué factores determinan su impacto en el uso de dispositivos móviles

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Primer plano de dos manos sosteniendo un celular Android con pantalla activa en modo oscuro, mostrando una lista de contactos o mensajes con texto claro.
ABC indicó que la fatiga visual se relaciona más con el brillo elevado, la falta de pausas y la distancia corta que con el fondo oscuro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del modo oscuro en celulares y otros dispositivos móviles ha ganado popularidad en los últimos años, impulsado por su atractivo visual y la percepción de mayor comodidad para los ojos. Sin embargo, según explicaron especialistas al medio ABC de Paraguay, los beneficios concretos y las posibles limitaciones dependen tanto del entorno como del tipo de tecnología de pantalla utilizada. Señalaron que el impacto real del modo oscuro varía en aspectos como la vista, el consumo de batería y la experiencia de usuario.

Los expertos remarcaron que, aunque muchas personas sienten alivio visual con fondos oscuros, la fatiga ocular está más asociada al brillo elevado, la falta de pausas y la distancia corta de uso que al color del fondo. Además, la efectividad del modo oscuro se ve influida por si el dispositivo cuenta con pantalla OLED (cada píxel se apaga o enciende por separado) o AMOLED (una versión optimizada de OLED), ya que en estos casos los píxeles negros realmente se apagan y eso ayuda a ahorrar energía. En cambio, en pantallas LCD, con retroiluminación constante, el ahorro de batería es mucho menor.

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En suma, el modo oscuro puede aportar ventajas en determinadas circunstancias, sobre todo en ambientes con poca luz y en equipos con tecnologías de pantalla específicas, pero no es una solución universal para todos los usuarios ni garantiza siempre mayor comodidad visual.

¿Cuándo puede ayudar realmente el modo oscuro?

Primer plano de un adolescente con sudadera con capucha azul, sosteniendo un teléfono móvil cuya pantalla ilumina su rostro concentrado en la oscuridad nocturna.
El modo oscuro puede resultar más cómodo de noche porque reduce el deslumbramiento en ambientes con poca luz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas de Mayo Clinic y la Universidad de Harvard coinciden en que no existe evidencia científica contundente que demuestre que el modo oscuro cause daño ocular. Según publicaciones de la Clínica Mayo, el modo oscuro puede resultar más cómodo en ambientes poco iluminados, ya que el fondo negro disminuye el deslumbramiento y reduce el brillo percibido, lo que favorece el uso nocturno para muchas personas. Sin embargo, los expertos advierten que la fatiga visual depende más del brillo alto, la proximidad prolongada a la pantalla y la ausencia de pausas que del color de fondo elegido.

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Además, especialistas de la Universidad de Harvard sostienen que el modo oscuro puede ser útil para mejorar la calidad del sueño. Recomiendan utilizarlo durante la noche junto con filtros cálidos y bajo brillo, ya que esto disminuye la exposición a la luz azul, señalada como un factor que dificulta la conciliación del sueño. El equipo de Harvard destaca que la cantidad total de luz y el contenido visualmente estimulante influyen más en el descanso que la simple selección entre modo claro u oscuro.

Respecto al consumo energético, ambos centros advierten que el modo oscuro solo ahorra batería en dispositivos con pantalla OLED o AMOLED, donde los píxeles negros se apagan realmente. En pantallas LCD, la retroiluminación sigue activa sin importar el color del fondo, por lo que el ahorro es mínimo. De este modo, los beneficios reales del modo oscuro pueden variar considerablemente según el tipo de tecnología del dispositivo y el uso que le dé cada persona.

¿Cuándo conviene evitarlo y cómo aprovecharlo mejor?

El uso del modo oscuro con brillo bajo y filtros cálidos puede ayudar a reducir la estimulación visual antes de dormir y favorecer el sueño - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
El uso del modo oscuro con brillo bajo y filtros cálidos puede ayudar a reducir la estimulación visual antes de dormir y favorecer el sueño - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

El modo oscuro no resulta óptimo en todos los escenarios. Expertos consultados por ABC advirtieron que, en exteriores o bajo luz solar directa, esta configuración puede dificultar la legibilidad y llevar a subir el brillo, anulando los posibles beneficios. Además, personas con astigmatismo pueden experimentar halos o borrosidad en letras claras sobre fondo oscuro, lo que puede generar incomodidad durante la lectura.

Para maximizar los beneficios, especialistas recomiendan activar el modo automático por horario (modo claro durante el día y oscuro por la noche), mantener el brillo adaptativo y elegir un tamaño de letra cómodo. La clave está en probar cada modo durante varios minutos y optar por el que reduzca la fatiga ocular y facilite el enfoque en cada situación concreta.

El modo oscuro puede ofrecer ventajas en ambientes oscuros y en dispositivos con pantalla OLED, pero su utilidad depende de factores individuales y del contexto de uso. La personalización y el ajuste dinámico siguen siendo las mejores estrategias para cuidar la vista y el bienestar digital.

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