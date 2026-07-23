Salud

Los 6 nutrientes avalados por especialistas que fortalecen el sistema inmunológico en invierno

Expertos de Mayo Clinic explican por qué el descenso de temperaturas debilita las defensas naturales y qué alimentos y hábitos pueden reducir la vulnerabilidad ante infecciones respiratorias estacionales

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Ilustración de una persona sosteniendo un escudo con carne, huevo, leche, cítricos, vegetales, salmón y agua, con virus y bacterias alrededor.
En invierno, la gripe y otras enfermedades respiratorias aumentan por el frío y la permanencia en espacios cerrados, que favorecen la propagación de virus y bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses fríos, la incidencia de gripe, alergias respiratorias y otras enfermedades aumenta de manera significativa. El descenso de las temperaturas y la mayor permanencia en espacios cerrados favorecen la propagación de virus y bacterias, lo que incrementa el riesgo de infecciones. Tanto niños como adultos suelen experimentar una mayor vulnerabilidad ante estos cuadros.

El sistema inmunitario tiende a debilitarse en invierno, lo que reduce la capacidad del organismo para defenderse de agentes patógenos. Factores como la menor exposición al sol, el estrés, la falta de ejercicio físico y una dieta insuficiente en nutrientes esenciales pueden afectar la respuesta inmune. Los expertos de Mayo Clinic afirman que una nutrición inadecuada contribuye al deterioro de las defensas naturales del cuerpo, facilitando el desarrollo de infecciones respiratorias y complicaciones asociadas a la gripe y otras enfermedades invernales.

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Qué nutrientes refuerzan el sistema inmune y dónde localizarlos

1. La vitamina C, reconocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunitario, es altamente recomendada. Este micronutriente contribuye al funcionamiento óptimo de las células inmunitarias, como los linfocitos y los fagocitos, y ayuda a mantener la barrera epitelial contra agentes infecciosos.

Las frutas cítricas como naranjas, pomelos, limones, así como las bayas, morrones y brócoli, son excelentes fuentes. Según la dietista Kristi Wempen de Mayo Clinic, aunque puede acortar la duración de los resfriados si se consume antes de la aparición de los síntomas, no previene la enfermedad por sí sola.

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Una canasta de mimbre contiene naranjas, pomelos y limones. Tres cuencos de barro con arándanos, fresas, morrones rojos y verdes en rodajas, y floretes de brócoli.
La vitamina C refuerza el sistema inmunitario y se encuentra en cítricos, bayas, morrones y brócoli, aunque no previene por sí sola los resfriados (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El zinc es otro mineral fundamental, ya que interviene en la producción y activación de células inmunitarias. Se encuentra en mayor proporción en alimentos de origen animal, como la carne y los mariscos, aunque también está presente en legumbres, frutos secos y tofu.

Un estudio publicado en Food Science and Nutrition sostiene que la absorción es más eficiente a través de fuentes animales, pero una dieta variada puede cubrir los requerimientos diarios de este mineral.

Un plato con filetes de carne, salmón y camarones, junto a tazones con lentejas, garbanzos, almendras, nueces y tofu, sobre una superficie de madera.
El zinc participa en la producción de células inmunitarias y está presente en carne, mariscos, legumbres, frutos secos y tofu (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. La vitamina D desempeña un papel importante en la regulación del sistema inmunitario, ayudando a reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

Este nutriente puede obtenerse a través de la exposición solar y de alimentos como pescados grasos (salmón, caballa), yema de huevo, leche y jugos fortificados. La literatura científica indica que la suplementación resulta segura y puede prevenir infecciones de las vías respiratorias superiores, según los autores de la investigación.

Filetes de salmón y caballa en un plato blanco con rodajas de limón. Un tazón con huevos cocidos partidos por la mitad. Botella, jarra y caja de leche y jugos.
La vitamina D ayuda a regular el sistema inmunitario y a reducir infecciones respiratorias, y puede obtenerse del sol, pescados grasos, huevos y alimentos fortificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Los probióticos, presentes en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir y el kimchi, contribuyen a mantener una flora intestinal saludable, lo que a su vez favorece la respuesta inmunitaria.

El consumo regular de estos alimentos puede aumentar la población de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que ayuda a suprimir el crecimiento de patógenos y mejorar la inmunidad natural, de acuerdo con diversas investigaciones analizadas en Food Science and Nutrition.

Un recipiente con yogur, bayas y miel, una botella de leche, un frasco de kimchi, un plato con kimchi, un cuenco de chucrut, un tarro de pepinillos y un pan.
Los probióticos de alimentos fermentados como yogur, kéfir y kimchi favorecen la flora intestinal y fortalecen la respuesta inmunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. El betacaroteno, precursor de la vitamina A, tiene propiedades antioxidantes que resultan esenciales para la proliferación y función de las células inmunitarias. Se localiza en alimentos de origen vegetal como zanahorias, batatas, espinacas, mangos, tomates y brócoli.

El ensayo científico destaca que una deficiencia de vitamina A puede debilitar la respuesta inmune, mientras que su inclusión en la dieta asegura el mantenimiento de las defensas del organismo.

Tazón con camotes, plato con zanahorias, tazón con espinacas, tazón con mangos, cesta con tomates, cesta con brócoli, todo sobre mesa de madera.
Las frutas y verduras spn alimentos que favorecen el sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Por último, las proteínas son indispensables para la síntesis de inmunoglobulinas y otras moléculas defensivas del organismo. Se pueden encontrar en alimentos tanto de origen animal como vegetal: leche, yogur, huevos, carnes magras, pescado, nueces, semillas, frijoles y lentejas.

La dietista Wempen de Mayo Clinic recomienda no saltarse comidas y mantener un consumo adecuado para sostener un sistema inmunológico fuerte a lo largo del año.

Leche, yogur, huevos, carne de res, pechugas de pollo, pescado asado, nueces, almendras, semillas de chía, lino, calabaza, frijoles negros y lentejas.
El betacaroteno y las proteínas aportan nutrientes clave para las defensas, y están presentes en verduras, frutas, lácteos, huevos, carnes, pescado, nueces y legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que favorecen el fortalecimiento del sistema inmune

Un descanso adecuado es esencial. Dormir entre siete y nueve horas diarias en adultos, y hasta 14 en niños, permite al cuerpo recuperarse y mantener la función óptima de las células inmunológicas. La Mayo Clinic, tras el análisis de estudios, demuestra que la falta de sueño debilita las defensas naturales y aumenta la susceptibilidad a infecciones.

El control del estrés es otro hábito clave. La exposición continua a situaciones estresantes puede alterar la respuesta inmunitaria y favorecer la aparición de enfermedades. Estrategias como la meditación, la escritura de un diario o la práctica regular de ejercicio físico resultan efectivas para reducir el impacto del estrés, aconseja Kristi Wempen en la clínica estadounidense.

Un hombre con gorro rojo, bufanda marrón y chaqueta acolchada naranja mira a la derecha en una calle urbana. Al fondo hay taxis y árboles desnudos.
Dormir bien, controlar el estrés, mantener la hidratación y reforzar la higiene de manos ayudan a prevenir contagios en la temporada de gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación también desempeña un papel relevante en la salud inmunológica. Beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a mantener las mucosas húmedas, facilita la eliminación de toxinas y permite el correcto transporte de nutrientes, lo que reduce la probabilidad de infecciones respiratorias, explican desde el metaanálisis de Food Science and Nutrition.

Por último, la higiene personal, especialmente el lavado frecuente de manos y la limpieza adecuada de alimentos y utensilios, previene la propagación de gérmenes y enfermedades. Este hábito es recomendado por Mayo Clinic como una medida básica para evitar contagios durante la temporada de gripe y resfriados.

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