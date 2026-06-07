Salud

El peor desayuno para el colesterol y la salud del corazón según expertos

La evidencia científica señala a los ultraprocesados y sus aditivos como principales factores que intensifican los riesgos cardíacos matutinos

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Ilustración acuarela: bandeja sobre cama blanca con hamburguesa, taza de café, tetera blanca y huevo pasado por agua en huevera, delineado con líneas finas.
Los ultraprocesados del desayuno concentran grasas saturadas y aditivos que empeoran el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el peor alimento de desayuno para el colesterol, según nutricionistas consultados por revista especializada en temas de alimentación y nutrición, Eating Well, puede ser determinante para la salud del corazón.

Si bien durante mucho tiempo se señaló a los huevos como los principales responsables del aumento del colesterol, expertos hoy advierten que la hamburguesa de salchicha de cerdo es la opción más perjudicial por su alto contenido de grasas saturadas y su carácter ultraprocesado.

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La hamburguesa de salchicha de cerdo contiene hasta el 69% del límite diario recomendado de grasas saturadas en una sola porción de 100 gramos, de acuerdo con la American Heart Association.

Infografía con una hamburguesa y un corazón roto. Muestra los porcentajes de grasas saturadas, riesgos para el corazón y colesterol, y alternativas saludables.
El consumo frecuente de grasas saturadas eleva el colesterol LDL y favorece la formación de placas arteriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que se cree sobre los huevos, este alimento favorece directamente el aumento del colesterol LDL, también conocido como “colesterol malo”, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando forma parte rutinaria del desayuno.

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Por qué la hamburguesa de salchicha de cerdo afecta al colesterol

Las advertencias sobre este producto se fundamentan en datos científicos. Una porción de 100 gramos de hamburguesa de salchicha de cerdo aporta nueve gramos de grasas saturadas, aproximadamente el 69% del máximo diario recomendado en una dieta de 2.000 calorías.

Primer plano de una hamburguesa de salchicha de cerdo con un huevo frito, queso y hojas de salvia, sobre un panecillo inglés y una tabla de madera.
La hamburguesa de salchicha de cerdo aporta una carga alta de grasas saturadas en una sola porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paloma Vega, nutricionista, explicó al medio citado que “las grasas saturadas pueden reducir la capacidad del hígado para eliminar el colesterol LDL de la sangre, lo que eleva el colesterol con el tiempo”. Este proceso contribuye al desarrollo de placas en las arterias y eleva el peligro de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

La presencia habitual de este alimento en el desayuno incrementa estos riesgos. Según la American Heart Association, el aporte de grasas saturadas debería mantenerse por debajo del 6% del total de calorías diarias para reducir la probabilidad de padecimientos cardiovasculares.

Procesados, conservantes y combinaciones peligrosas en el desayuno

Variedad de carnes procesadas sobre mesa de madera: salami, jamón, panceta, salchichas enrolladas y nuggets en cuenco negro, con romero y cebolla.
Las carnes procesadas se asocian con inflamación y estrés oxidativo vinculados al riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro de la hamburguesa de salchicha de cerdo no se limita solo a las grasas saturadas. Es una carne procesada que, según Kiran Campbell, especialista en nutrición, está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares a través de mecanismos como el estrés oxidativo, la inflamación y la formación de placas, según recogió el medio.

Además, estos productos utilizan aditivos como nitritos para su conservación. Al calentarse o digerirse, los nitritos pueden convertirse en compuestos dañinos para el corazón y se han vinculado tanto a enfermedades cardiovasculares como a ciertos tipos de cáncer.

El problema se agrava cuando la hamburguesa de salchicha de cerdo se acompaña de otros alimentos ricos en grasas saturadas, como queso, mantequilla o salsas cremosas.

Plato con huevo y una taza de café caliente sobre una mesa de desayuno. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los huevos pueden integrarse en un desayuno saludable para la mayoría de los adultos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Patricia Kolesa, dietista, estos hábitos disparan el consumo de grasas en una sola comida y dificultan mantener el límite recomendado tanto por la American Heart Association como por las guías nutricionales oficiales de Estados Unidos.

Las recomendaciones establecen que el aporte de grasas saturadas no supere el 6% y, en ningún caso, el 10% de las calorías diarias totales. El consumo habitual de alimentos ultraprocesados puede dificultar el cumplimiento de estas pautas y aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares.

Alternativas saludables para el desayuno

Plato de revuelto de espinacas y huevos sobre pan tostado, con frambuesas frescas al lado, y una taza de café humeante en una mesa de madera.
impacto sobre el colesterol depende del patrón alimentario completo y no de un solo ingrediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los especialistas citados por Eating Well, existen opciones más saludables y protectoras del corazón para el desayuno. El salmón ahumado destaca por su alto contenido en grasas insaturadas, especialmente omega 3, las cuales se vinculan con un mejor estado cardiovascular. Aunque es un alimento procesado, su conservación se realiza con sal y ahumado, en lugar de nitritos.

La American Heart Association (AHA) respalda el reemplazo de grasas saturadas por insaturadas para disminuir el colesterol LDL y favorecer la salud de las arterias.

La avena es reconocida por su contenido de fibra soluble, en particular beta-glucano, que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y colesterol total. “La avena es rica en beta-glucano, una fibra soluble eficaz para reducir el colesterol LDL”, detalló Kolesa.

Tazón de madera lleno de avena natural con una cuchara, acompañado de frambuesas, arándanos, bayas secas y almendras sobre una mesa de madera.
La avena aporta beta-glucano, una fibra soluble asociada con menor colesterol total y LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al contrario del mito extendido, los huevos pueden formar parte de un desayuno saludable para la mayoría de los adultos. Se considera seguro consumir uno o dos huevos diarios, siempre y cuando no se acompañen con productos altos en grasas saturadas y se prioricen guarniciones como vegetales frescos, panes integrales o preparaciones bajas en grasas.

Las alternativas vegetales tienen también un rol relevante. Campbell subrayó que sustituir carnes procesadas de origen animal por proteínas vegetales se asocia con beneficios modestos pero significativos en el control del colesterol, siempre revisando la información nutricional del producto.

Asimismo, el desayuno puede enriquecerse con legumbres como frijoles negros, que aportan proteína y fibra, o incluir combinaciones de avena, frutas y semillas para diversificar nutrientes y promover la salud cardíaca.

No es necesario evitar por completo la hamburguesa de salchicha de cerdo, pero dar prioridad a alternativas saludables en el desayuno diario puede influir de manera positiva en la salud cardiovascular, concluyó Eating Well.

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