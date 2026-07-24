Salud

1 de cada 4 trabajadores estadounidenses conservan su empleo estrictamente por el seguro médico

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JUEVES, 23 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Casi 1 de cada 4 trabajadores estadounidenses dice que sigue en un empleo que no desea por el seguro médico, según los resultados de una encuesta del West Health-Gallup Center on Healthcare in America.

La encuesta, realizada en otoño de 2025, incluyó a 5.660 adultos estadounidenses.

Los resultados mostraron que el 24 por ciento de los trabajadores permanecen en un empleo que quieren dejar para obtener un seguro médico, lo que supone un aumento de 8 puntos porcentuales desde 2021. El número de trabajadores atrapados es aún mayor entre quienes tienen deuda médica personal o familiar (44 frente al 21 por ciento) y para quienes pidieron préstamos en el último año (37 frente al 22 por ciento). Entre los adultos que consideran los costes de la atención sanitaria una carga financiera importante, el 48 por ciento permanece en empleos que no desea. Los trabajadores con enfermedades crónicas experimentan un bloqueo de empleo en niveles más altos que los trabajadores más sanos (29 frente a 17 por ciento). El bloqueo de empleo también es más común entre mujeres que hombres (30 frente a 20 por ciento).

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"Que tantos estadounidenses se sientan obligados a quedarse en empleos que ya no quieren simplemente para conservar su seguro médico subraya cómo la asequibilidad de la atención sanitaria influye en las decisiones mucho más allá de cualquier enfermedad o condición inmediata o futura", dijo Tim Lash, presidente del West Health Policy Center, en un comunicado.

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