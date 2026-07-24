Personas viven más tiempo, pero pasan más años con enfermedades y discapacidades

JUEVES, 23 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Personas en todo el mundo viven más que nunca, pero pasan muchos de esos años extra luchando contra una mala salud, según un nuevo estudio.

La brecha global de morbilidad --la diferencia entre la esperanza de vida total y los años de vida saludable-- se amplió casi dos años en una generación, pasando de 8,8 años en 1990 a 10,7 años en 2023, informaron investigadores el 21 de julio en The Lancet Public Health.

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Peor aún, esta mala salud se repartió a lo largo de la vida adulta en lugar de en los últimos años, lo que sugiere que las personas pasan más años viviendo con enfermedades y discapacidades, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que los avances futuros en salud poblacional vendrán no solo de ayudar a las personas a vivir más tiempo, sino también de ayudarlas a vivir más saludables", dijo el investigador principal Dr. Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

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"El progreso en el envejecimiento saludable debería medirse no solo por la esperanza de vida, sino también por la salud, con una mayor inversión en la prevención, el manejo a largo plazo de enfermedades y la atención crónica para reducir los años vividos en mala salud", dijo Murray en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron las tendencias en envejecimiento saludable desde 1990 hasta 2023, siguiendo los cambios en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable.

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La esperanza de vida total aumentó de menos de 65 años a casi 74 años durante ese periodo, según el estudio.

La esperanza de vida saludable también aumentó, pero no tan rápido -- de unos 56 años en 1990 a 63 años en 2023.

Estados Unidos tuvo la mayor brecha nacional de morbilidad, con 14 años en mala salud de media, seguido de Australia con 13,9 años y Canadá con 13,7 años.

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Pero el patrón fue constante a nivel global, con personas en todas partes experimentando un aumento tanto en longevidad como en años de enfrentamiento a enfermedades o discapacidades.

Las naciones de ingresos altos tuvieron la mayor brecha de morbilidad, con casi 13 años de media, mientras que África subsahariana tuvo la menor, con nueve años.

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En todas las regiones, las mujeres vivían consistentemente más tiempo que los hombres, pero también pasaban más años con mala salud. La brecha media de morbilidad para las mujeres es de unos 12 años, en comparación con poco más de nueve años para los hombres.

"Las mujeres viven más tiempo que los hombres en casi todo el mundo, pero también pasan más de esos años adicionales en mala salud", dijo la coinvestigadora Catherine Bisignano, redactora científica principal del IHME, en un comunicado de prensa.

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El dolor lumbar y otros trastornos musculoesqueléticos fueron los principales factores que impulsaron la brecha de morbilidad, seguidos por trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, según los investigadores. Otros conductores incluían pérdida auditiva relacionada con la edad, caídas y lesiones no intencionadas, y enfermedades crónicas.

Muchos años de mala salud se relacionaron con factores de riesgo prevenibles o manejables, incluyendo hiperglucemia, exceso de peso corporal, desnutrición y consumo de tabaco.

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"Mejorar el envejecimiento saludable requerirá un mayor enfoque en las condiciones y factores de riesgo que impulsan los años de vida con discapacidad", afirmó Bisignano. "Abordarlos antes mediante la prevención y una mejor atención a largo plazo podría tener impactos sociales, sanitarios y económicos significativos."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene estrategias de estilo de vida para vivir una vida larga y saludable.

FUENTE: Instituto para Métricas y Evaluación de la Salud, comunicado de prensa, 21 de julio de 2026