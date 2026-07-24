Guatemala impulsa su turismo con alza de visitantes, mejor percepción internacional y aumento del gasto extranjero

Guatemala recibió 1,625,849 turistas no residentes entre enero y junio de 2026, un 1 % más que en el mismo período de 2025. (Inguat)

Guatemala registró un aumento en el ingreso de turistas no residentes durante el primer semestre de 2026, consolidando su posición como destino internacional atractivo. Según datos oficiales, el país recibió 1,625,849 visitantes no residentes entre enero y junio, lo que representa un incremento del 1% frente al mismo periodo de 2025.

Esta tendencia positiva se acompaña de una mejor valoración internacional del destino y un mayor gasto turístico, elementos que, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), reflejan la eficacia de las estrategias de promoción y diversificación de mercados.

Diversificación de mercados emisores

Durante junio, Guatemala experimentó un crecimiento destacado en la llegada de turistas de mercados no tradicionales. Las cifras muestran aumentos notables en los arribos desde Colombia (42 %), Japón (39 %), Rusia (30 %), Australia (29 %), Belice (24 %), Argentina (21 %), Panamá (20%), Reino Unido (18%), Canadá (13%), México y España (11 % cada uno), Honduras (4%) y Nicaragua (3 %).

PUBLICIDAD

El Inguat sostuvo que el crecimiento del turismo en Guatemala refleja la promoción internacional, la diversificación de mercados y una mejor valoración del destino. (Inguat)

Esta expansión evidencia avances en la diversificación de mercados emisores, disminuyendo gradualmente la dependencia de los países tradicionales, señaló el Inguat a través de un comunicado.

En contraste, el total de visitantes no residentes en junio fue de 251,740, lo que refleja una disminución puntual de 2 % respecto al mismo mes de 2025, influenciado principalmente por una baja en la llegada desde El Salvador (8 % menos) y Estados Unidos (4 % menos).

Turistas experimentan la elaboración del chocolate, como parte de las visitas guiadas en Guatemala. (Inguat)

El Salvador se mantuvo como el principal mercado emisor en junio, con 103,308 llegadas. Según el Inguat, la variación responde al alza en los precios del combustible en la región y, en el caso estadounidense, a factores como la incertidumbre política y económica, cambios en la conectividad aérea y la concentración de la demanda por la Copa Mundial FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Aumento del gasto turístico y señales en el entorno digital

El impacto económico del turismo se reflejó en el gasto de los visitantes internacionales, que alcanzó más de US$142.2 millones durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros de transacciones efectuadas con tarjetas Visa. Esta cifra representa un alza del 13 % respecto al año anterior. Además, se contabilizaron más de 2.8 millones de transacciones internacionales, con mayor actividad en enero y marzo.

Estados Unidos encabezó el gasto con US$78.5 millones y un crecimiento interanual de 14 %. También se observaron aumentos relevantes en el gasto de turistas provenientes de México (22 %), Alemania (21 %), Canadá (19 %), Costa Rica, Francia y Reino Unido (12 % cada uno).

PUBLICIDAD

En el entorno digital, las búsquedas de vuelos hacia Guatemala aumentaron más de 47 % a partir de mayo, mientras que las reservas aéreas crecieron en todos los meses analizados. Durante junio se registraron 45,829 reservas, 2,239 más que el año anterior.

Guatemala registró en junio un fuerte aumento de turistas de mercados no tradicionales, con subas desde Colombia, Japón, Rusia, Australia, Argentina y Canadá. (Inguat)

Mejor percepción internacional y satisfacción del visitante

El Índice de Percepción Turística Global de Guatemala presentó un crecimiento de 3.7 % durante el primer semestre, según la consultora Mabrian. Este indicador integra la satisfacción de los visitantes con hoteles, productos turísticos, seguridad y clima. La percepción de seguridad subió 4.4 %, superando los índices de México y Perú y acercándose al de Costa Rica. La satisfacción con los productos turísticos y la hotelería también mostró mejoras, con 3.7 % y 1.9 % respectivamente.

PUBLICIDAD

En el ámbito hotelero, los niveles de satisfacción más altos se registraron entre visitantes de México (79 %), Países Bajos (77 %) y Colombia (76 %). El nivel de satisfacción aumentó con la categoría del establecimiento, desde 65 % en hoteles de una y dos estrellas hasta 76 % en hoteles de cinco estrellas.

Perspectivas para el segundo semestre

El Inguat destaca que el interés por Guatemala permanece sólido, especialmente desde Estados Unidos, donde las búsquedas de vuelos aumentaron 65 %, lo que anticipa una posible recuperación en el tercer trimestre.

Estas cifras, junto con la consolidación de mercados emergentes y la mejora en la percepción internacional, respaldan la visión de Guatemala como un destino turístico diverso, competitivo y en evolución.

PUBLICIDAD