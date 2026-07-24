Quién está detrás de Pache y Plumis, los perros virales de Ta Bueno Che, que llegaron al programa de Pergolini

Ta Bueno Che acumuló más de un millón de seguidores en Instagram y llevó a Pache y Plumis del streaming al programa Otro día perdido de Mario Pergolini (Video: ODP, Eltrece)

Dos perros títeres con personalidades bien definidas, un estudio montado en una casa particular y un solo hombre detrás de toda la operación: así funciona Ta Bueno Che, el streaming de títeres que en cinco meses acumuló más de un millón de seguidores en Instagram, 46.000 suscriptores en YouTube y más de 200.000 en TikTok, y que esta semana dio el salto a la televisión tradicional al aparecer en Otro día perdido (Eltrece), el programa de Mario Pergolini. La visita dejó al conductor visiblemente desconcertado —“No puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión”, llegó a decir— y confirmó que Pache y Plumis ya exceden con creces el universo del streaming.

Detrás de los personajes está Patricio Noé Crom, titiritero y guitarrista de tango con más de 20 años de trayectoria. Crom construyó los títeres, montó el stream, opera la transmisión en vivo, edita los videos y maneja las redes sociales. Todo solo, desde su casa.

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Patricio Noé Crom está detrás de Pache y Plumis y sostiene Ta Bueno Che solo desde su casa, donde transmite, edita y maneja las redes sociales

“Quería que fuera posible hacerlo solo en casa, para prender cuando yo quisiera”, explicó en diálogo con Página 12. El proyecto es autogestivo en el sentido más estricto: no hay equipo de producción, ni editores, ni asistentes. Una computadora, unas luces, los títeres y un código de tres reglas escritas en un papel colgado en el estudio: no hay malas palabras, no se habla de títeres y “lo nefasto del humano no entra en el canal”.

Ambos personajes tienen su historia de vida. Pache es el perro callejero nacido en General Pacheco, piolita y silvestre, que un día siguió a Patricio hasta su casa y se quedó. Plumis, en cambio, es de Laferrere pero vive con un influencer, así que él también se convirtió en uno: yeitero, rápido para los chistes y experto en canjes de ropa. Los dos conducen el programa cada miércoles a las 20, reaccionan a videos de otros perros, reciben visitas de distintos animales, improvisan sin guion y evitan hablar de la vida real.

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Patricio Noé Crom, titiritero, guitarrista de tango con más de 20 años de trayectoria y el creador de Ta Bueno Che (Instagram)

Crom no llegó a este proyecto desde la nada. Lleva dos décadas dedicado a los títeres con foco en televisión y video, participó en publicidades y programas de televisión, y también dirigió una película —El ascenso y caída de Chop Chop Show, junto a Diego Labat—. Pero su profesión principal, de la que vive, es otra: es uno de los guitarristas de tango más activos del circuito internacional.

Junto a Juan Villarruel acumula 14 giras por Europa y 5 por Estados Unidos, y su último disco fue grabado en Zagreb, Croacia. Además, toca el shakuhachi, una flauta de bambú tradicional japonesa, y es uno de los pocos músicos del país que domina ese instrumento. Esa trayectoria lo llevó a participar en el disco Futurología Arlt de Fito Páez, donde grabó vientos en la canción “La Rosa de Cobre”.

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Pache y Plumis conducen el programa cada miércoles a las 20, reaccionan a videos de perros, reciben animales invitados e improvisan sin guion

Esa doble vida —titiritero de streaming y tanguero internacional— le da una libertad que él mismo valora. Al no depender económicamente de Ta Bueno Che, puede hacer exactamente lo que quiere con el canal. “Prefiero regar mi propia huerta que la de otro”, dijo al diario Página 12. Y lo que quiere es jugar, improvisar y crear sin presiones comerciales. “Me construí todo este mundo para no salir de casa. No quiero escribir guiones, quiero jugar con los títeres”, afirmó.

Los primeros dos meses trabajó solo, aprendiendo la parte técnica del streaming a base de tutoriales sobre OBS, Adobe Premiere y optimización de rendimiento en YouTube. Luego convocó a Leandro “Chusko” Stazi, considerado uno de los mejores titiriteros especializados en televisión del país, para darle vida a Plumis. Esa incorporación fue el punto de inflexión del canal. “Tiene mucho oficio y es muy gracioso. Pegamos onda haciendo una publicidad y después hicimos una obra de teatro de perros”, contó Crom sobre Stazi en Página 12.

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La incorporación de Chusko Stazi marcó un punto de inflexión en Ta Bueno Che y potenció el crecimiento del canal de Pache y Plumis

El crecimiento del canal sorprendió al propio Crom, que admitió estar “mega sorprendido” por una repercusión muy superior a lo que esperaba. Los mensajes que recibe hablan de familias que se reúnen cada miércoles para ver el programa y de adultos que reconectan con algo de su infancia. La comunidad que se formó alrededor de Pache y Plumis incluye figuras como Duki, que compartió uno de sus posteos, y Nicki Nicole, que les dio follow. También pasaron por el canal Malena Pichot, Black de La Delio Valdéz e Ivo Magia, quien acumula 13 millones de seguidores en YouTube.

La aparición en Otro día perdido llegó en un contexto particular: Agustín “Rada” Aristarán se encuentra abocado al musical Charlie y la Fábrica de Chocolate durante las vacaciones de invierno, y su ausencia dejó un espacio en el programa que Pache y Plumis ocuparon con su dinámica habitual.

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