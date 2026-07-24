La capital de Guatemala entra en alerta por las protestas de transportistas y posibles bloqueos este viernes 24 de julio

La capital de Guatemala está en alerta por movilizaciones de transportistas, mototaxistas y taxistas urbanos previstas para el viernes 24 de julio. (Cortesía)

La capital de Guatemala se encuentra en alerta ante la expectativa de complicaciones de tránsito masivas para este viernes 24 de julio. Luego de que diversas asociaciones de transportistas, mototaxistas y taxistas urbanos anunciaran movilizaciones pacíficas y posibles bloqueos en los principales accesos a la metrópoli, impulsados por el descontento ante los constantes incrementos en los precios de los combustibles.

Las organizaciones convocantes han anunciado movilizaciones pacíficas y posibles bloqueos en puntos neurálgicos de la capital y sus alrededores.

Según datos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se prevén concentraciones en arterias clave, entre ellas:

La calzada Roosevelt , específicamente en el sector de Molino de las Flores

La calzada Raúl Aguilar Batres

La avenida Bolívar

La calzada San Juan

La avenida Petapa

Estas vías que unen la metrópoli con Mixco y municipios del sur del departamento. También se ha hablado de bloqueos en la Calle Martí, pero aún no existe confirmación oficial.

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La Asociación de Pilotos de Taxis ya presentaron a Gobernación departamental una carta que confirma una caravana que iniciará en el Molino de las Flores, zona 2 de Mixco. (Cortesía)

Aunque, en las redes sociales se ha compartido imágenes de bloqueos en puntos clave de todo el país, hasta ahora no se ha confirmado la veracidad de los mismos, ni los grupos que convocan.

Activan protocolos

La expectativa de una parálisis vial ha llevado a las autoridades a reforzar los protocolos de seguridad y a recomendar a la población tomar previsiones.

El Gobernador Departamental de Guatemala, Mauricio Benard, aseguró que las fuerzas de seguridad han sido notificadas de las convocatorias y que se mantiene un monitoreo constante para coordinar la respuesta institucional.

“Todo indica que sí habrá manifestaciones y nos estamos preparando con todos los protocolos que están establecidos. Lo que espero, sinceramente, es que no haya bloqueos. Esa situación sí genera una dificultad para toda la población, no para el Gobierno, no para el Presidente, no para un ministro, sino para toda la población“, manifestó Bernard.

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El Gobernador reconoció que manifestarse es un derecho constitución, pero recordó que la libertad de locomoción, también lo es, por lo que ”los bloqueos es algo que está prohibido y se hará lo posible para que no se de".

El gobernador de Guatemala, Mauricio Benard, anuncia protocolos de seguridad ante eventuales cierres viales en la capital de Guatemala. as fuerzas de seguridad fueron notificadas de las convocatorias y mantienen monitoreo constante para coordinar una respuesta institucional, mientras la autoridad departamental pidió evitar interrupciones y recordó que la libertad de locomoción es un derecho. (Redes Sociales)

Rechazo

El descontento de los transportistas gira en torno a los constantes aumentos en el precio del diésel y la gasolina, factores que reducen los márgenes de ganancia y presionan a los operadores a analizar un posible ajuste en las tarifas del transporte urbano.

Transportistas han recalcado que el costo de los insumos y repuestos también se ha disparado, aumentando la presión sobre el gremio y el bolsillo de los usuarios.

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Por ahora, las autoridades de tránsito han recomendado a los ciudadanos que salgan con mayor anticipación hacia sus destinos, que consideren opciones como el teletrabajo cuando sea posible y que permanezcan atentos a los canales de información oficial.

Los conductores de taxi rechazaron que el precio del galón de gasolina en Guatemala supere los Q40 por su impacto en la rentabilidad del sector y anunciaron una caravana pacífica en la Ciudad de Guatemala para protestar por el alza de combustibles este viernes 24 de julio. (Redes Sociales)

Las asociaciones de transportistas han advertido sobre la posibilidad de extender las medidas si no obtienen una respuesta efectiva por parte del Organismo Ejecutivo. Exigen medidas concretas como un nuevo subsidio a los combustibles o la eliminación de tributos a los carburantes. En tanto, el presidente Bernardo Arévalo convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que se tomarán desde el Ejecutivo, luego de reuniones sostenidas con el Gabinete de Gobierno.

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