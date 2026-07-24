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Guido Kaczka sumará famosos a Es mi sueño en su segunda temporada: quiénes serían parte del certamen de canto

El ciclo de Eltrece sumaría 21 figuras en una dinámica renovada. En SQP adelantaron los concursantes, jurados y novedades

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Es mi Sueño prepara una segunda edición en Eltrece con un cambio de formato que incorporará famosos como concursantes (Video: SQP, América TV)

Mientras la primera temporada de Es mi Sueño se acerca a su final en Eltrece, Guido Kaczka ya prepara una segunda edición que cambiará de formato de manera sustancial al incorporar famosos como concursantes, en una propuesta que se asemeja al esquema del Cantando de Marcelo Tinelli. Los nombres que comenzaron a circular en los últimos días generaron expectativa entre los seguidores del ciclo y encendieron el debate sobre quiénes serán los elegidos para subirse al escenario.

Según reveló Cora de Barbieri en el programa Sálvese quien Pueda (América TV), la nueva edición contaría con alrededor de 21 famosos que competirán en formato de equipos. “Los 21 famosos van a interactuar con los participantes, tienen que armar un match con cuatro y formar un equipo”, explicó De Barbieri, quien también precisó que el ritmo de producción será intenso: “Van a grabar dos programas por día con 7 famosos”, agregó.

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El primer confirmado es Guillermo Andino, quien ya confirmó públicamente su participación. El conductor habló sobre el tema en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora en el programa Calabró 107.9 (El Observador): “Voy a ir a divertirme, a poner de mí todo lo que pueda como profesional, va a ser un formato muy lindo. Es una vuelta de tuerca para el programa, que va a sumar más público”, afirmó. Andino se convierte así en el primer nombre confirmado de una lista que crece con cada nueva versión que se filtra desde el entorno de la producción.

Guillermo Andino confirmó su participación en Es mi Sueño y se convirtió en el primer famoso anunciado para el ciclo de Guido Kaczka (Crédito: Santiago Saferstein)
Guillermo Andino confirmó su participación en Es mi Sueño y se convirtió en el primer famoso anunciado para el ciclo de Guido Kaczka (Crédito: Santiago Saferstein)

La nómina de los famosos que serían parte del proyecto, según contaron en SQP, incluye a Miguel Ángel Rodríguez, que ya tiene experiencia en este tipo de competencias por su paso por el Cantando; Emilia Attias, quien desarrolló facetas musicales durante su etapa con las producciones de Cris Morena; el imitador Iván Ramírez; el periodista deportivo Juan Manuel “Bambino” Pons; la actriz Leticia Brédice; el influencer Nacho Elizalde; y el actor Dante Ortega. También aparecen en la lista el periodista deportivo Martín Souto, la cantante Natalia Pastorutti, el actor Lionel Ferro, la actriz Viviana Saccone —otra figura que pasó por el Cantando— y la conductora Maju Lozano.

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El periodista Juan Etchegoyen sumó más nombres al mapa: Cachete Sierra, Gloria Carrá y Flor Vigna también habrían sido tentados. “Hay varios famosos convocados. Hay algunos que me dicen que ya firmaron contrato, otros que me dicen que están muy avanzados”, precisó. A esa lista se sumarían también Cecilia Milone y la cantante Chule.

Captura – Emilia Attias – Infobae en Vivo
La lista de convocados para Es mi Sueño incluye a Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Iván Ramírez, Bambino Pons, Leticia Brédice, Nacho Elizalde y Dante Ortega

El formato que tomará esta nueva edición tendría diferencias respecto al Cantando para no resultar una copia directa. “Ellos aparentemente le van a dar una vuelta de rosca para que no sea tan parecido al Cantando”, señaló Sabrina Rojas en Sálvese quien Pueda, y agregó que habría “marcha atrás con el jurado”, en referencia a posibles cambios en su composición.

Sobre el jurado, las versiones no son del todo coincidentes. El panel estaría integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y el Puma Rodríguez como incorporación. También se baraja el nombre de Natalie Pérez entre los posibles integrantes del jurado. Según trascendió, ni Carlos Baute ni la Mona Jiménez formarían parte de esta nueva etapa del programa.

La primera temporada de Es mi Sueño superó en varias oportunidades a Pasapalabra en el rating, lo que habría sido el impulso definitivo para que la producción apostara por una segunda edición con mayor escala. Según detallaron en el ciclo de América TV, las grabaciones de esa nueva etapa comenzarían el 4 de agosto, mientras que la semana próxima se grabarían los últimos episodios de la temporada actual, donde se conocerá el nombre del primer ganador del ciclo.

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