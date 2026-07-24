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Trueno mostró la intimidad de sus vacaciones en Japón con Teresa Prettel: comidas exóticas y paseos en templos antiguos

El rapero detalló las horas de vuelo, la llegada a Tokio y el hotel elegido, además de compartir impresiones sobre el ambiente local

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Trueno mostró la intimidad de sus vacaciones en Japón junto a Teresa Prettel

Lejos de sus habituales viajes, Trueno sorprendió a sus seguidores al mostrar la intimidad de sus vacaciones junto a Teresa Prettel en Japón. Desde el aterrizaje hasta la elección de sus comidas, el rapero compartió al detalle la intimidad de sus días de relax.

“Este es mi viaje a Japón, 24 horas de vuelo, así que estoy acá metido en el avión. Una banda de tiempo, pero con toda la manija y ya no daba más. Por suerte tenía el matecito para tomar, mi fiel compañero está ahí siempre presente y esta fiel compañera está relinda”, comenzó relatando Trueno ante sus seguidores en TikTok.

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Al comienzo, el rapero contó cómo nació el viaje y cuál fue una de sus primeras degustaciones al llegar: “Ahí llegamos a Japón. Primera vez en el país, una locura. Vinimos a tocar en el Fuji Rock. Llegando a Tokio, una locura. Me regalaron un matcha ni bien llegué, que no soy muy fan del matcha, pero bueno, primo del mate, así que bienvenido a la familia”.

Así las cosas, el joven compartió el lugar en el que se hospedó, un llamativo hotel con una gran vista de Tokio: “Se veía la city desde arriba de todo. Van a ver cómo morfamos en este viaje, le mandamos cumbia como los locos. Un poquito de piletita y ahí salimos con la muchacha. Primera noche en Tokio. Fuimos a un Quijote, que es una locura, está lleno de cosas. Escuchen el silencio que hay en Japón, una locura”.

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Ya que el viaje se dio en el marco del Mundial, Trueno también se refirió a la final con España: “También vimos la final. Y acá aprovecho para decir que argentino hasta la muerte, en las buenas y en las malas. No hay nada más lindo que ser argentino, hermano”.

En su video, Trueno también mostró las compas que realizó en las famosas tiendas de ‘conveniencia’: “Y a la noche pintó el bajón. Me fui a comprar al 7-Eleven de piola. Ahí un tecito, un nigiri, unas cositas ahí dulce. Elegí el chocolate. Tiene como helado adentro, chocolate. Los onigiris están buenos con mayonesa. Esto de matcha está bastante bueno. Y ahí empezamos a armar el sanguchito. Este sanguchito, huevo con el pollo frito no tiene sentido. No hay nada que sea malo o de baja calidad acá”.

“Y después salimos para la calle, fuimos al templo más antiguo de Japón. La verdad hermoso. Muy flashero el arte también que manejan acá. Es una cultura de la cual hay mucho que aprender. El arte de Japón me rompe la cabeza. Y ahora me toca ir a descansar que vamos a hacer un videoclip por acá por Japón”, dijo para cerrar.

Las vacaciones de Trueno y su novia en Japón
Trueno relata su travesía a Japón y muestra el viaje completo con Teresa Prettel

Un mes atrás, los jóvenes gozaron de unas vacaciones en España. El rapero argentino publicó un álbum de fotos bajo el título “Siesta, mundial y que empiece la gira”, una secuencia de 20 imágenes que documenta sus días de descanso junto a su novia.

El recorrido arranca en un hotel de diseño. Trueno aparece en el pasillo con gorra negra de Jordan Brand, anteojos de sol y musculosa blanca, el pulgar hacia arriba como única declaración de intenciones. El tono del álbum entero es ese: casual y directo, como si la cámara apareciera por accidente en el medio de un día sin agenda.

La primera parada reconocible fue Granada. El artista aparecía apoyado sobre el muro de piedra de una calle empedrada del barrio histórico, con una remera blanca, shorts Nike y unas Air Force 1 azules, tomando un café helado. Más adentro en la ciudad, el álbum registraba una visita a la Alhambra: una toma aérea captura los jardines nazaríes con setos geométricos, cipreses, naranjos y una fuente central de piedra. Era la única imagen del viaje sin personas.

El viaje tuvo su tramo costero en una zona rocosa del Mediterráneo con aguas turquesas y montañas al fondo, compatible con la Costa Tropical de Granada. Trueno aparece sobre las rocas, sin remera, sosteniendo un mate y un termo negro. Argentino en Europa, pero el ritual del mate no se negocia.

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