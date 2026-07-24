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El ejercicio decepciona como tratamiento para la artritis de cadera, concluye reseña

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JUEVES, 23 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El ejercicio no ayuda a mejorar el dolor de la artritis de cadera tanto como podrían esperar los médicos y fisioterapeutas, ha concluido una nueva revisión de evidencias.

Los ejercicios pueden aliviar el dolor y mejorar la función, pero no lo suficiente como para que los pacientes noten estos beneficios en su vida diaria, según un estudio del 22 de julio publicado en la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.

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"Se recomienda el ejercicio como tratamiento principal para la osteoartritis de cadera, y esta revisión no lo revoca", dijo la coinvestigadora principal Michelle Hall, profesora asociada en la Universidad de Sídney.

"Pero sí sugiere que deberíamos ser honestos con los pacientes y que el beneficio medio puede ser modesto, y que necesitamos ensayos mejor diseñados para entender quién se beneficia más y qué tipo de ejercicio", dijo en un comunicado de prensa.

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Para la revisión, los investigadores analizaron los resultados de 18 ensayos clínicos que involucraron a casi 1.400 personas, de entre 53 y 74 años. Los programas de ejercicio evaluados en los ensayos incluían entrenamiento de fuerza, aeróbic y prácticas mente-cuerpo como yoga.

La revisión encontró que, en comparación con la ausencia de tratamiento o atención habitual, el ejercicio probablemente reduce el dolor en unos 7 puntos en una escala de 100 puntos.

Desafortunadamente, los investigadores indicaron que los pacientes necesitan una mejora de al menos 12 puntos para notar una diferencia significativa en su vida diaria.

Peor aún, estos resultados podrían estar inflados, dado el diseño de los estudios incluidos en la revisión, según los investigadores. Los participantes se autoinformaron de su dolor y función, y por tanto podrían haber hecho que el ejercicio pareciera más efectivo de lo que realmente es.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el ejercicio ofrece beneficios para la salud más allá del alivio del dolor y es poco probable que cause daños.

Concluyeron que se necesitan estudios más grandes y mejor diseñados para obtener una visión más clara de los beneficios que el ejercicio puede aportar de forma realista para la artritis de cadera.

"Simplemente no hay un gran cuerpo de pruebas en el mercado", dijo la coinvestigadora principal Belinda Lawford, investigadora de fisioterapia en la Universidad de Melbourne.

"Para algunas personas que luchan con dolor de cadera, el ejercicio puede ser realmente su única esperanza, pero tampoco quiero dar falsas esperanzas a los pacientes", dijo Lawford en un comunicado de prensa. "Es importante que la investigación futura se realice con ensayos más grandes y de mejor calidad, examinando qué tipos de ejercicio funcionan específicamente para diferentes personas."

Más información

Kaiser Permanente tiene una lista de ejercicios para la artritis de cadera.

FUENTE: Cochrane, nota de prensa, 22 de julio de 2026

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