JUEVES, 23 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Tienes apnea del sueño, pero encuentras las máquinas CPAP demasiado incómodas o ruidosas?

Un marcapasos para la lengua podría ayudar a mejorar tu sueño y salud general, según un nuevo estudio.

Las personas que recibieron un implante de estimulación del nervio hipogloso (HGNS) para la apnea del sueño terminaron con menor riesgo de diabetes o hipertensión tras dos años de tratamiento, en comparación con aquellas que tuvieron dificultades para usar la CPAP, según informaron recientemente investigadores en JAMA Otolaryngology--Head & Neck Surgery.

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Estos resultados apoyan el HGNS como alternativa a las máquinas CPAP, que tratan la apnea del sueño usando una mascarilla facial que mantiene las vías respiratorias abiertas mediante presión de aire continua, argumentan los investigadores.

"Todos sabemos lo mal que se siente cuando dormimos mal, pero la apnea obstructiva del sueño es un peligro silencioso del que no hablamos lo suficiente", dijo el investigador principal , el Dr. Neil Kondamuri, residente de otorrinolaringología en la Universidad de Chicago Medicine.

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"Vemos a personas cada día que no les gusta su máquina PAP y dicen que no la están usando", dijo en un comunicado de prensa. "Si es una opción de tratamiento tan poco tolerada, necesitamos otro tratamiento que pueda ofrecer beneficios similares o mejores a continuación."

La apnea del sueño ocurre cuando las vías respiratorias de una persona se relajan y colapsan durante el sueño, bloqueando su respiración. Esto hace que las personas se despierten durante la noche cada vez que sus niveles de oxígeno bajan.

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La apnea del sueño no tratada se ha relacionado con muchos problemas de salud cardíaca, debido al estrés que ejerce sobre el sistema cardiovascular, según los investigadores en notas de fondo.

Con HGNS, los médicos envuelven un electrodo alrededor del nervio hipogloso, lo que ayuda a controlar la lengua. Hipogloso en realidad significa "bajo la lengua", según Johns Hopkins Medicine.

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El electrodo está conectado a un pequeño implante colocado bajo la piel del pecho del paciente, que envía un pulso eléctrico suave al nervio cada vez que la persona inhala. El pulso hace que la lengua empuje hacia adelante, impidiendo que se caiga hacia atrás y obstruya las vías respiratorias.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a casi 3.400 pacientes con apnea del sueño tratados con HGNS con un número similar de pacientes que eran elegibles para un implante pero no recibieron uno. Las personas eran elegibles si tenían apnea del sueño pero no usaban de forma constante su máquina CPAP prescrita.

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Los resultados mostraron que los pacientes con VIH con síndrome de la enfermedad con VIH tenían un 81% menos de riesgo de diabetes y un 51% menor de hipertensión tras dos años de estimulación nerviosa.

"Los estudios demuestran que si los pacientes no usan PAP de forma constante y regular --cinco o seis horas por noche la mayoría de los días de la semana-- puede que no vean los beneficios que demostramos con HGNS para prevenir riesgos sanitarios posteriores", dijo Kondamuri.

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"Si sientes que tu máquina de Papanicolau no te ayuda a sentirte descansado o simplemente quieres conocer opciones alternativas, habla con un otorrinolaringólogo entrenado para dormir sobre qué otros tratamientos podrían funcionar específicamente para tu anatomía y preferencias", te aconsejó.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el plazo del estudio actual era demasiado corto para vincular de forma definitiva el HGNS con resultados a largo plazo, como un menor riesgo de trastornos graves del ritmo cardíaco, enfermedades cardíacas, infarto o insuficiencia cardíaca.

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Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la estimulación del nervio hipogloso.

FUENTES: Centro Médico de la Universidad de Chicago, comunicado de prensa, 16 de julio de 2026; JAMA Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello, 16 de julio de 2026

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