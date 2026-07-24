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Pase de lujo de Paredes y definición de Merentiel: así abrió el marcador Boca Juniors frente a O’Higgins por la Sudamericana

Apenas cuatro días después de la final del Mundial, el volante central regaló una asistencia de cachetada y La Bestia firmó el 1-0

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Miguel Merentiel abrió el marcador para Boca Juniors ante O’Higgins en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, disputado en La Bombonera. El delantero uruguayo recibió un pase de cachetada de Leandro Paredes y definió con calma ante la salida del arquero chileno Omar Carabalí para poner el 1-0 a los 43 minutos del primer tiempo.

La jugada nació en la elaboración desde el mediocampo. Paredes habilitó a Merentiel con un pase de lujo con la parte externa del pie que dejó al atacante uruguayo mano a mano con el portero rival. Sin margen para el error, Merentiel resolvió con tranquilidad y puso en ventaja al Xeneize antes del descanso.

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Pese a que la jugada se revisó en el VAR por un posible fuera de juego de La Bestia, el tanto subió al marcador cuando se comprobó que el atacante se encontraba plenamente habilitado.

Así, apenas cuatro días después de disputar la final del Mundial que la selección argentina perdió ante España, Paredes, de 32 años, demostró que su técnica no disminuye pese al desgaste físico. En New Jersey, el ex PSG, Roma y Juventus ingresó a los 52 minutos de acción: casi disputó todo el segundo tiempo y la prórroga, pero no pudo evitar el tanto de Ferrán Torres que resolvió el pleito. Luego del encuentro, fue protagonista de la pelea contra los jugadores de España, especialmente Gavi y Eric García.

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La secuencia del gol: pase de Paredes y festejo de Merentiel
La secuencia del gol: pase de Paredes y festejo de Merentiel

El tanto llegó en un primer tiempo con alternativas para ambos equipos. El elenco chileno había generado situaciones de riesgo: a los 14 minutos, Luis Pavez desperdició un cabezazo en el área chica tras una pelota parada, y a los 5 minutos Francisco González quedó mano a mano con el arquero Álvaro Montero, aunque su remate se fue por encima del arco. El propio Montero tuvo que aparecer a los 21 minutos para desviar al córner un zurdazo de Martín Sarrafiore en lo que fue la ocasión más clara del equipo visitante.

Del lado de Boca, Sebastián Villa fue la figura más activa en ataque durante el primer tiempo, aunque todavía le faltó mayor conexión con sus compañeros para concretar. A los 17 minutos, Dylan Gorosito también probó suerte dentro del área, pero su remate careció de potencia y fue rechazado por la defensa rival.

El regreso de Villa a La Bombonera tuvo su propio capítulo: el delantero colombiano, que se había marchado del club en medio de un conflicto, fue recibido con silbidos e indiferencia antes del partido. Boca adquirió su ficha a Independiente Rivadavia por 6,5 millones de dólares, aunque la reacción del estadio al inicio del encuentro fue ambivalente, con aplausos que llegaron apenas comenzó a tocar la pelota.

La revancha entre O’Higgins y Boca Juniors se disputará el 29 de julio en Chile, con el Xeneize en busca de avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

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