Un testimonio de un panameño desde Rusia afirma que algunos jóvenes aceptaron ir a la guerra sin avisar a sus familias

Familiares de Panamá y El Salvador denunciaron que jóvenes fueron reclutados con engaños para ir a Rusia y terminar en la guerra contra Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Familiares de jóvenes de Panamá y El Salvador denunciaron que sus parientes fueron reclutados con engaños para ir a Rusia y terminar en la guerra contra Ucrania, en un esquema que ofrecía trabajos en Europa con sueldos de USD 10 mil mensuales y que, según los testimonios, termina con la retención de documentos, la firma forzada de contratos y la pérdida de contacto con sus familias.

Las denuncias en Panamá surgieron en la provincia de Chiriquí, en el occidente del país, donde allegados de al menos 14 jóvenes sostienen que fueron captados con falsas promesas laborales. Según Radio Panamá, un primer denunciante reportó que seis jóvenes habían sido convencidos de viajar a Francia para trabajar, pero uno de ellos llamó después para decir que había sido llevado a Rusia.

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El mismo denunciante afirmó al medio que luego sacaron a otros ocho jóvenes del pueblo de Güarumal. Su versión describe un patrón dirigido a personas que viven en condiciones de alto riesgo y ven en esas ofertas una salida económica.

“Les ofrecen un salario de USD 10 mil por mes y que van a trabajar en fábricas, pero cuando llegan allá la verdad es otra. Se los llevan engañados”, dijo a la emisora.

El recorrido incluye escalas en Colombia, España y Turquía antes de llegar a Rusia

De acuerdo con la publicación, el método señalado por las familias panameñas coincide con el que ya había sido denunciado en El Salvador. El contacto inicial llega a través de un militar o exmilitar que envía enlaces de redes sociales con los requisitos para viajar.

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Militares jóvenes avanzan entre ruinas urbanas en una zona de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ahí, los jóvenes salen con escalas en Colombia, España y Turquía hasta llegar a territorio ruso. Una vez allí, les quitan sus documentos, les hacen firmar un contrato de servicio por un año y después los envían a “misiones”, momento en el que muchas familias dejan de saber de ellos.

Las familias panameñas presentaron denuncias ante el ministerio público y pidieron apoyo a las autoridades para localizar y repatriar a los jóvenes. En El Salvador, los parientes de los desaparecidos también acudieron a la Fiscalía y reclamaron asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer la situación de sus familiares.

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Un joven panameño dijo desde Rusia que algunos viajaron sabiendo que iban a la guerra

Radio Panamá logró contactar a un joven de Chiriquí que aseguró encontrarse en Rusia y sostuvo que él aceptó la propuesta sabiendo que iba a participar en la guerra. Su testimonio, según el medio, coincide en varios puntos con lo contado por un salvadoreño buscado por su familia desde el 5 de abril de 2026.

“Yo no fui engañado y conozco otros que tampoco fueron engañados, pero que no le dijeron a sus familias para no preocuparlos”, afirmó. También señaló que existe un “reclutador de latinos”, de nacionalidad rusa y de habla hispana.

La red de reclutamiento promete pagos de entre USD 25.000 y USD 50.000, salarios mensuales de hasta USD 2.600 y una vía rápida a la ciudadanía rusa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven agregó que durante el trayecto les cubren el vuelo, el hospedaje y la comida, y que reciben acompañamiento en cada país hasta llegar a Rusia. Después del viaje, según su relato, los llevan a una universidad donde les enseñan ruso durante dos semanas.

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También aseguró que hay “personal de la Federación Rusa” que coordina el “programa” y que algunas personas son encarceladas por intentar escapar del servicio o por divulgar información. “Hay familias que piensan que están desaparecidos, pero no es así, están presos”, dijo.

El caso salvadoreño incorpora además un relato sobre el trato recibido por latinoamericanos en Rusia. Luis, un salvadoreño desaparecido desde abril, alcanzó a decirle a su hermano que al llegar identificó a hombres de Colombia, Perú y Bolivia, y que soldados rusos se referían a ellos como “simios”, “monos” o “carne de cañón”.

Cómo opera la red de reclutamiento internacional que lleva latinoamericanos a Rusia con ofertas laborales falsas

Una investigación de Infobae reveló que una red de reclutamiento internacional traslada a ciudadanos de América Latina hacia Rusia con ofertas laborales falsas que, una vez en destino, derivan en incorporación forzada a unidades militares y envío a trincheras de primera línea. El esquema, reconstruido con datos aportados por familiares de las víctimas, alcanza a personas de países como El Salvador, Colombia y Cuba.

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Un joven panameño dijo desde Rusia que algunos viajaron sabiendo que iban a la guerra y mencionó a un reclutador de latinos de habla hispana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo incluye promesas de pagos iniciales de entre USD 25,000 y USD 50,000, además de salarios mensuales de entre USD 2,400 y USD 2,600. A esos montos se suma la oferta de una vía rápida hacia la ciudadanía rusa para el trabajador y su familia al término del servicio.

La captación no comienza en oficinas ni por canales formales. Según la investigación, los reclutadores operan sobre todo en TikTok, Facebook y Telegram, donde difunden anuncios de supuestos empleos en seguridad privada, logística, construcción o cocina.

El punto central del engaño aparece cuando los reclutados llegan a territorio ruso. Los contratos civiles se convierten en uniformes militares y los lugares de trabajo prometidos pasan a ser posiciones de combate.

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Los contratos en ruso ocultan cláusulas de servicio hasta el fin de la guerra

La barrera idiomática es una pieza decisiva del sistema. De acuerdo con reportes de inteligencia y testimonios de extranjeros capturados citados por el medio, los documentos se presentan únicamente en ruso, lo que impide comprender condiciones esenciales antes de firmar.

El medio Infobae describió el rol de la barrera idiomática en documentos presentados solo en ruso y con decretos del Kremlin, una trampa que convertiría ofertas de cocina o construcción en alistamiento forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esas cláusulas figura la obligación de servir “hasta el final de la guerra” por decretos presidenciales vigentes en el Kremlin. Esa condición, que no sería comprendida por muchos de los reclutados, transforma una promesa de empleo en una vinculación directa con el conflicto armado.

En El Salvador, familiares de ciudadanos afectados alertaron sobre la existencia de reclutadores identificados como Carlos Gallego y Marlyn Montoya, señalados como presuntos nexos locales. La publicación indicó que el patrón coincide con el detectado en otros países de la región.

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Las ofertas que reciben los salvadoreños repiten la misma estructura: trabajos en zonas petroleras o como escoltas privados, con ingresos muy por encima de los salarios habituales en sus países de origen. Al llegar a Rusia, según los testimonios reunidos, les quitan pasaportes y teléfonos y los obligan a integrarse a unidades de combate después de entrenamientos mínimos de apenas unos días.