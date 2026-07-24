Salud

Los deportes organizados ayudan a mejorar las habilidades motoras en niños con autismo

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JUEVES, 23 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Pueden los deportes organizados ayudar a mejorar las habilidades motoras en niños con trastorno del espectro autista?

Aunque los retrasos motores no forman parte de los criterios diagnósticos básicos, se estima que entre el 50 % y el 88 % de los niños con autismo experimentan dificultades con el equilibrio, la coordinación mano-ojo, el control motor fino y la destreza manual.

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Estas dificultades pueden afectar las actividades cotidianas, limitar la participación social y las interacciones con compañeros y cuidadores, y aumentar la ansiedad durante el juego.

En un estudio publicado el 22 de julio en Developmental Medicine & Child Neurology, los investigadores examinaron datos de 11 ensayos clínicos que evaluaban intervenciones organizadas basadas en el deporte para niños de 4 a 13 años con un diagnóstico formal de autismo.

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Los resultados: Las artes marciales produjeron mejoras consistentemente grandes en el equilibrio, las habilidades motoras generales y el control de objetos, con efectos especialmente fuertes observados en los programas de tai chi.

El entrenamiento acuático también produjo grandes mejoras en el equilibrio, las habilidades motoras y el control de objetos.

Otras intervenciones deportivas también mostraron beneficios.

La gimnasia y el trampolín mejoraron el equilibrio y la coordinación bilateral, mientras que el tenis de mesa mejoró las habilidades motoras gruesas.

En todos los deportes estudiados, el equilibrio fue la habilidad que mejoró de forma más constante.

"Las intervenciones organizadas basadas en deportes pueden ofrecer beneficios más allá del recreo para los niños con autismo al apoyar el desarrollo de las habilidades motoras", dijo la autora correspondiente Sonia Khurana, profesora adjunta de ciencias de la rehabilitación en la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia.

Su equipo señaló que se necesitan estudios más grandes y de mayor calidad para confirmar estos beneficios y guiar las recomendaciones basadas en la evidencia.

Más información

Autism Speaks habla más sobre autismo y ejercicio.

FUENTE: HealthDay TV, 23 de julio de 2026

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