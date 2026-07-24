El insólito blooper de Juli Poggio al entrevistar a un nene en La Rural: “¿Quién te armó este look?”

Juli Poggio cometió un error al tratar de mujer a un niño vestido con boina y pelo largo

Este jueves, Julieta Poggio protagonizó un episodio inesperado mientras interactuaba con el público infantil durante un móvil en vivo en La Rural. La influencer se encontraba recorriendo el predio, conversando con los chicos sobre sus actividades y sensaciones durante las vacaciones de invierno, repartiendo frutillas y accediendo a tomarse fotografías con quienes la reconocieron y se acercaron a saludarla.

Así las cosas, en uno de los móviles para el programa Rumis (La casa stream), Poggio se detuvo frente a un grupo de niños y comenzó una breve entrevista. Allí, la exparticipante de Gran Hermano se dirigió a uno de ellos y le preguntó si le gustaban los animales, a lo que el niño respondió afirmativamente y mencionó que era oriundo de Corrientes.

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Al notar el atuendo del pequeño, la conductora elogió su vestimenta y, sin advertir el error, le dijo: “¡Estás hermosa! ¿Quién te eligió el look?”. El niño, con tranquilidad, la interrumpió para aclarar la confusión: “Soy varón, me llamo Lautaro”.

El momento generó risas entre quienes presenciaban la escena y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, sumándose a la lista de bloopers virales. Minutos después, Lautaro tuvo la oportunidad de volver a estar en el centro de la atención cuando fue invitado al estudio. Allí, presentó su acordeón y contó que se hace llamar “el gringo del chamamé”. Con apenas 11 años, interpretó varias melodías y sorprendió por su destreza musical, dejando una gran impresión en la audiencia y en el equipo del programa.

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Juli Poggio vivió un insólito momento al entrevistar a un niño en La Rural

La secuencia, que combinó un error espontáneo con el talento de un joven músico, captó la atención de usuarios en redes y se viralizó rápidamente, demostrando la capacidad de estos episodios para generar repercusión más allá del aire televisivo.

Hace pocos días, Juli Poggio celebró dos años de relación con Fabrizio Maida. La ex participante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales una serie de fotos junto a su pareja, en distintos momentos recientes. Bajo el título “Dos años con mi reamor”, acompañó las imágenes con mensajes que expresan el vínculo que mantienen.

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En sus historias de Instagram, Poggio publicó escenas cotidianas, salidas nocturnas y viajes, mostrando gestos de cercanía y afecto. Entre las frases destacadas, escribió: “Te amo como nunca amé a nadie. Si estamos juntos, todo siempre está bien y la vida con vos, para mí, es una fiesta”. También agregó: “Mi mejor amigo, mi sostén, mi bb, mi compa, sos todo para mí. Gracias por siempre mirarme con esos ojos de amor y amarme como soy @fabrimaida”.

La pareja decidió compartir parte de su vida privada con imágenes en distintos escenarios, tanto urbanos como al aire libre. Entre las fotos, se los observa abrazados en una pileta, recorriendo la ciudad y disfrutando de un día fuera. El conjunto de imágenes incluye una toma en blanco y negro en la que ambos se besan frente a un espejo.

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Juli Poggio celebró dos años de relación y habló sobre su vínculo abierto con Fabrizio Maida

La publicación coincide con el momento en que Juli habló abiertamente sobre su relación y los acuerdos que sostiene con su pareja. En una entrevista reciente en el programa de streaming Solo con Niki, conducido por Nicole y Gege Neumann, la bailarina explicó las bases de su relación abierta. Señaló tres puntos principales: “La número uno, que fue así desde el principio: ser la prioridad de tu pareja en todo. Quieras estar, y lo quieras llevar con tu familia. La dos, ni amigos ni conocidos, nadie del círculo. Y la tercera, muy importante: cuidarse”.

Durante la charla, aclaró que su dinámica no contempla una apertura total ni citas fuera del entorno habitual. “No soy una persona de tener una cita con alguien, como que no me pinta. Pero capaz nos vemos en el boliche y surge un beso casual y yo la relación abierta la uso para eso, para no quedarme con las ganas, pero no me dan ganas de conocer y charlar con alguien”. También detalló que el acuerdo no implica compartir detalles de lo que sucede fuera de la pareja: “No, no nos contamos las cosas. Yo prefiero no enterarme. Pero lo de no repetir no está por ahora. Yo de mi novio estoy muy enamorada, realmente, por eso puedo tener esta relación con él”.

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Gege Neumann destacó la franqueza de Juli y la madurez con la que aborda su vínculo: “Estás en otro level, sos mucho más elevada que todos, quiero que lo sepas. Poder separar el amor de una calentura es como una madurez alucinante”.

Para Poggio, la base de la relación es la confianza y la transparencia. “No se puede con todos, yo creo que también podemos tenerlo porque los dos nos damos como esa seguridad todo el tiempo. Y tampoco nos mentimos en nada. Entonces, si ya agarras una mentira, bueno, pero como no nos mentimos en nada, como que confiamos mucho”, concluyó.

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