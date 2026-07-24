Desarticularon una red de narcomenudeo en Córdoba tras ocho allanamientos y hay cuatro aprehendidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó más de 70 efectivos en los barrios Monte Grande, Parque Monte Grande, Escuela y Castagnino de Río Tercero

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló una banda dedicada a la comercialización de drogas en Río Tercero, Córdoba, tras un operativo que incluyó ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. El resultado: cuatro personas detenidas, siete puntos de venta cerrados y una suma de dinero incautada que supera los 38 millones de pesos, entre efectivo en pesos y dólares.

El procedimiento se realizó el miércoles y tuvo como escenario los barrios Monte Grande, Parque Monte Grande, Escuela y Castagnino. La investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, se extendió durante varios meses y tomó impulso a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 0800-888-8080, según informó la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero.

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En total, más de 70 efectivos de la FPA participaron del operativo. Con el apoyo de canes detectores de narcóticos, los agentes lograron la incautación de más de 50 dosis de marihuana, 37 plantas de cannabis sativa, dos balanzas digitales y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. También se secuestraron $896.799 y 25.100 dólares en efectivo.

Entre los aprehendidos figuran dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, acusados de integrar la organización.

Las autoridades ordenaron su traslado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

César Di Francesca, director general de Operaciones de la FPA, confirmó en conferencia de prensa los alcances del despliegue. “En lo que va de 2026, la FPA ya realizó 30 allanamientos en Río Tercero”, señaló el funcionario, quien agregó que en ese mismo período fueron detenidas más de 27 personas y se logró el cierre de más de 25 puntos de venta de drogas en la ciudad.

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En lo que va de 2026, la FPA acumula 30 allanamientos en Río Tercero, más de 27 detenidos y el cierre de más de 25 puntos de venta de drogas en la ciudad

Este operativo se realizó en simultaneo con una investigación de cinco meses que permitió desarticular una organización criminal dedicada al transporte de cocaína desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires. El operativo, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto con la Policía de Salta, terminó con siete personas detenidas y el secuestro de casi 200 kilos de cocaína, además de armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

Según supo Infobae, la pesquiza comenzó en febrero pasado, a partir de un oficio judicial que ordenó profundizar la investigación sobre una organización narcocriminal que operaba en el norte del país. Durante cinco meses, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, análisis de teléfonos celulares y documentación, tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a los integrantes de la banda, reconstruir sus vínculos y determinar el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura.

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Uno de los aspectos clave para dar con ellos fue el seguimiento de dos camionetas utilizadas por la organización para trasladar la droga. Según informó la PSA, los vehículos fueron monitoreados mediante cámaras de seguridad y dispositivos GPS colocados durante la pesquisa, lo que permitió reconstruir sus desplazamientos y detectar el momento en que se concretaría el envío del cargamento.

Con esa información, la PSA y efectivos de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad (DICON) de la Policía de Salta desplegaron una serie de operativos simultáneos.

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Una de las camionetas fue interceptada en el peaje Cabeza de Buey, en territorio salteño. En ese vehículo viajaban dos mujeres y un menor de edad. Durante la requisa, los efectivos encontraron varios paquetes de cocaína ocultos en el rodado.

En paralelo, la segunda camioneta, que cumplía funciones de apoyo y vigilancia —la modalidad conocida en el ambiente delictivo como “punta”—, fue detenida en la localidad de Metán. Allí fue arrestado quien, según la investigación, era el principal integrante de la organización.

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Mientras se concretaban esos procedimientos, las fuerzas realizaron diez allanamientos simultáneos en distintos domicilios, donde detuvieron al resto de los sospechosos y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas y se secuestraron 192 kilos de cocaína, siete armas de fuego —cuatro pistolas, dos rifles y una carabina—, 117 municiones y cartuchos de distintos calibres, 8.337.150 pesos, 6.257 dólares estadounidenses, cinco vehículos —tres camionetas, un automóvil y una motocicleta—, 26 teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, dos notebooks, dispositivos de almacenamiento de datos, dos máquinas contadoras de billetes, rollos de papel film y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

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