Detuvieron en Mendoza a un ciudadano chileno acusado de robos con inhibidores de señal

Un agente de la Policía de Investigaciones de Mendoza esposó a un ciudadano chileno detenido por robo con uso de inhibidores de señal (Dairio Los Andes)

Un ciudadano chileno fue detenido en las últimas horas en Mendoza tras una investigación de la División Robos y Hurtos, que permitió esclarecer una serie de robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal.

La operación, desarrollada durante varias jornadas, arrojó resultados concretos al identificar al principal sospechoso y recuperar elementos robados en diferentes puntos del Gran Mendoza.

El procedimiento policial se llevó a cabo luego de una serie de tareas de inteligencia orientadas a rastrear el accionar delictivo que afectó a vecinos de los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. Los investigadores lograron vincular al sospechoso con al menos tres hechos mediante el análisis de registros, testimonios y material obtenido en los lugares de los robos.

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En el transcurso de la pesquisa, los efectivos policiales lograron identificar tanto al presunto autor como los vehículos utilizados para desplazarse entre las distintas zonas afectadas. El pasado miércoles, se concretó un allanamiento en un inmueble ubicado en un barrio privado de Las Heras, donde se hallaron elementos clave para la causa.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, durante el operativo realizado en la vivienda, los policías secuestraron pertenencias denunciadas por las víctimas, vestimenta utilizada durante los delitos y documentación relevante para la investigación. El material incautado fue inmediatamente remitido a la fiscalía interviniente para su análisis y cotejo con las denuncias previas.

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Los investigadores lograron recuperar elementos robados a distintas víctimas del Gran Mendoza

La labor de la División Robos y Hurtos permitió no solo recuperar parte de los bienes sustraídos, sino también recolectar pruebas materiales que resultaron fundamentales para avanzar en la imputación del sospechoso. Según se informó, los objetos recuperados incluyen billeteras, tarjetas bancarias y comprobantes de compras efectuadas tras los robos, lo que facilitó vincular formalmente al individuo con los hechos investigados.

En las últimas horas, las autoridades localizaron el automóvil investigado, que fue interceptado en la vía pública. La investigación detalló que el modus operandi consistía en la utilización de dispositivos inhibidores de señal para vulnerar los sistemas de cierre centralizado de los automóviles estacionados. Esta técnica permitió que el sospechoso accediera a los vehículos sin causar daños visibles, dificultando la detección inmediata del delito por parte de las víctimas.

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Según la información oficial, el detenido quedó a disposición de la justicia junto con el vehículo y los elementos secuestrados. Las pericias sobre los dispositivos incautados serán claves para determinar el alcance de su participación en otros hechos similares ocurridos en la región.

Dado que esta modalidad es cada vez más frecuente, un juez reclamó una reforma penal para castigar la tenencia de inhibidores de señal.

El juez federal Daniel Rafecas envió un oficio al Congreso Nacional para pedir el tratamiento legislativo de una norma que criminalice la “conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación”, dentro de los delitos contra la seguridad pública, contemplados en el Título VII del Código Penal.

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“Considero que resulta propicio exhortar al Congreso de la Nación Argentina el debido tratamiento legislativo de una norma, de carácter penal, que tenga en miras la criminalización de la conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación, dentro de los delitos contra la seguridad pública”, señaló el magistrado.