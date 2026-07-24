Crimen y Justicia

Detuvieron en Mendoza a un ciudadano chileno acusado de robos con inhibidores de señal

El hombre fue arrestado tras un procedimiento en Las Heras, donde la Policía recuperó bienes robados y pruebas clave que lo vinculan con al menos tres hechos ocurridos en distintos departamentos del Gran Mendoza

Guardar
Google icon
Hombre esposado con camisa a cuadros roja y negra junto a un agente de policía con chaleco táctico que dice PDI Policía de Investigaciones Mendoza
Un agente de la Policía de Investigaciones de Mendoza esposó a un ciudadano chileno detenido por robo con uso de inhibidores de señal (Dairio Los Andes)

Un ciudadano chileno fue detenido en las últimas horas en Mendoza tras una investigación de la División Robos y Hurtos, que permitió esclarecer una serie de robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal.

La operación, desarrollada durante varias jornadas, arrojó resultados concretos al identificar al principal sospechoso y recuperar elementos robados en diferentes puntos del Gran Mendoza.

El procedimiento policial se llevó a cabo luego de una serie de tareas de inteligencia orientadas a rastrear el accionar delictivo que afectó a vecinos de los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. Los investigadores lograron vincular al sospechoso con al menos tres hechos mediante el análisis de registros, testimonios y material obtenido en los lugares de los robos.

PUBLICIDAD

En el transcurso de la pesquisa, los efectivos policiales lograron identificar tanto al presunto autor como los vehículos utilizados para desplazarse entre las distintas zonas afectadas. El pasado miércoles, se concretó un allanamiento en un inmueble ubicado en un barrio privado de Las Heras, donde se hallaron elementos clave para la causa.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, durante el operativo realizado en la vivienda, los policías secuestraron pertenencias denunciadas por las víctimas, vestimenta utilizada durante los delitos y documentación relevante para la investigación. El material incautado fue inmediatamente remitido a la fiscalía interviniente para su análisis y cotejo con las denuncias previas.

PUBLICIDAD

Los investigadores lograron recuperar elementos robados a distintas víctimas del Gran Mendoza
Los investigadores lograron recuperar elementos robados a distintas víctimas del Gran Mendoza

La labor de la División Robos y Hurtos permitió no solo recuperar parte de los bienes sustraídos, sino también recolectar pruebas materiales que resultaron fundamentales para avanzar en la imputación del sospechoso. Según se informó, los objetos recuperados incluyen billeteras, tarjetas bancarias y comprobantes de compras efectuadas tras los robos, lo que facilitó vincular formalmente al individuo con los hechos investigados.

En las últimas horas, las autoridades localizaron el automóvil investigado, que fue interceptado en la vía pública. La investigación detalló que el modus operandi consistía en la utilización de dispositivos inhibidores de señal para vulnerar los sistemas de cierre centralizado de los automóviles estacionados. Esta técnica permitió que el sospechoso accediera a los vehículos sin causar daños visibles, dificultando la detección inmediata del delito por parte de las víctimas.

Según la información oficial, el detenido quedó a disposición de la justicia junto con el vehículo y los elementos secuestrados. Las pericias sobre los dispositivos incautados serán claves para determinar el alcance de su participación en otros hechos similares ocurridos en la región.

Dado que esta modalidad es cada vez más frecuente, un juez reclamó una reforma penal para castigar la tenencia de inhibidores de señal.

El juez federal Daniel Rafecas envió un oficio al Congreso Nacional para pedir el tratamiento legislativo de una norma que criminalice la “conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación”, dentro de los delitos contra la seguridad pública, contemplados en el Título VII del Código Penal.

“Considero que resulta propicio exhortar al Congreso de la Nación Argentina el debido tratamiento legislativo de una norma, de carácter penal, que tenga en miras la criminalización de la conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación, dentro de los delitos contra la seguridad pública”, señaló el magistrado.

Temas Relacionados

ciudadano chilenodetenidoinhibidores de señalMendoza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarticularon una red de narcomenudeo en Córdoba tras ocho allanamientos y hay cuatro aprehendidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró siete puntos de venta de drogas en los barrios Monte Grande, Parque Monte Grande, Escuela y Castagnino, y secuestró más de 50 dosis de marihuana, 37 plantas de cannabis sativa y más de 38 millones de pesos

Desarticularon una red de narcomenudeo en Córdoba tras ocho allanamientos y hay cuatro aprehendidos

Atraparon a un joven por el crimen de Matías Ochonga durante los festejos del Mundial y ya son dos los detenidos

Pasó un día desde que la causa se elevó a una unidad especializada en investigaciones y la Justicia de Córdoba investiga a un segundo sospechoso por encubrimiento. Sobre el presunto autor, pesa un pedido de captura

Atraparon a un joven por el crimen de Matías Ochonga durante los festejos del Mundial y ya son dos los detenidos

Investigan la muerte de un trabajador de la salud hallado en un hospital de Mar del Plata: qué reveló la autopsia

El caso ocurrió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El hombre, de 51 años, se desempeñaba en el área de hemoterapia y fue hallado sin vida durante el cambio de turno

Investigan la muerte de un trabajador de la salud hallado en un hospital de Mar del Plata: qué reveló la autopsia

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

La Fiscalía sostuvo que el femicidio ocurrió tras una discusión entre madre e hijo y formalizó la acusación. El joven de 22 años se negó a declarar

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Los sospechosos, de 26 y 27 años, fueron detenidos en una vivienda de Melchor Romero. Los efectivos recuperaron el rodado sustraído y secuestraron la moto utilizada durante el asalto

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

DEPORTES

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gesto de Paredes que lo dejó “sin palabras” y el partido de Villa

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gesto de Paredes que lo dejó “sin palabras” y el partido de Villa

Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos de la Copa Sudamericana

El especial pedido de Ángel Di María a Messi cuando le preguntaron si debe seguir en la selección argentina

Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

Pase de lujo de Paredes y definición de Merentiel: así abrió el marcador Boca Juniors frente a O’Higgins por la Sudamericana

TELESHOW

Trueno mostró la intimidad de sus vacaciones en Japón con Teresa Prettel: comidas exóticas y paseos en templos antiguos

Trueno mostró la intimidad de sus vacaciones en Japón con Teresa Prettel: comidas exóticas y paseos en templos antiguos

Quién está detrás de Pache y Plumis, los perros virales de Ta Bueno Che, que llegaron al programa de Pergolini

Guido Kaczka sumará famosos a Es mi sueño en su segunda temporada: quiénes serían parte del certamen de canto

El insólito blooper de Juli Poggio al entrevistar a un nene en La Rural: “¿Quién te armó este look?”

Mauro Icardi compartió una foto con la China Suárez de viaje: “El amor de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué pasa con el dólar?: una pregunta central sobre la hegemonía monetaria global

¿Qué pasa con el dólar?: una pregunta central sobre la hegemonía monetaria global

La capital de Guatemala entra en alerta por las protestas de transportistas y posibles bloqueos este viernes 24 de julio

Salvadoreña que asfixió a su hijo de ocho meses con un trapo fue condenada a 30 años de prisión

Un testimonio de un panameño desde Rusia afirma que algunos jóvenes aceptaron ir a la guerra sin avisar a sus familias

Guatemala impulsa su turismo con alza de visitantes, mejor percepción internacional y aumento del gasto extranjero