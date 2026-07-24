Salvadoreña que asfixió a su hijo de ocho meses con un trapo fue condenada a 30 años de prisión

Esmeralda Elizabeth Pineda recibe 30 años por homicidio agravado (Foto cortesía FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que la ciudadana Esmeralda Elizabeth Pineda fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de su hijo aún menor de edad. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, del departamento de La Paz, por un hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2024.

De acuerdo con la investigación, en la jurisdicción de San Luis La Herradura, La Paz Centro, la imputada asfixió al menor con un trapo hasta causarle la muerte. Luego colocó el cuerpo en una mochila y huyó del lugar.

PUBLICIDAD

“Luego de cometer el crimen huyó pero nuestros policías de investigación la capturaron en el bulevar Costa del Sol, San Luis La Herradura, La Paz”, anunció también la Policía el día de su captura.

La FGR detalló que Pineda fue detenida por agentes de la Fuerza Armada cuando deambulaba por la zona, desorientada y con la mochila. Las autoridades la capturaron en flagrancia después de que confesó lo ocurrido. El menor de edad apenas tenía ocho meses de nacido.

La sentencia y la detención de Pineda

La Fiscalía General de la República atribuye a Esmeralda Elizabeth Pineda la muerte de un menor de ocho meses con un trapo y precisa que el hecho se registró el 10 de septiembre de 2024 (Foto cortesía FGR)

La sentencia la impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

La institución señaló que Pineda permanece recluida en un centro penitenciario para cumplir la pena por el infanticidio.

En octubre, el ciudadano Marcos Antonio Alvarado Flores recibió una condena de 50 años de prisión por haber cometido el delito de homicidio agravado en perjuicio de un menor.

PUBLICIDAD

El crimen se cometió el 6 de abril de 2019, en la colonia Santa Teresa de Las Flores, del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste, departamento de San Salvador. En esa fecha, se notificó del fallecimiento de un menor, aparentemente por causas naturales; sin embargo, cuando Fiscalía realizó el procedimiento respectivo se identificaron circunstancias anormales en la escena, por lo que se ordenó una autopsia.

Con el peritaje forense se logró determinar que el menor había recibido golpes con objeto y presentaba politraumatismo, que fue la causa de la muerte.

Los agentes localizaron a Esmeralda Elizabeth Pineda cuando deambulaba desorientada por San Luis La Herradura, en La Paz Centro, y la capturaron al hallarla con una mochila donde estaba el cuerpo (Foto cortesía FGR)

Normativa salvadoreña en materia penal

El Salvador no tiene contemplada en sus leyes el delito de “infanticidio”. De acuerdo a las normativas penales, en El Salvador, el homicidio agravado se castiga con penas de prisión de entre 35 y 60 años, según las circunstancias del crimen. El marco legal también contempla la prisión perpetua para ciertos casos graves, incluso cuando el responsable es menor de edad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Código Penal salvadoreño, la condena se distribuye en rangos: de 35 a 40 años cuando hay alevosía, premeditación, uso de veneno, motivos fútiles o pago por el crimen; de 45 a 50 años si la víctima es familiar o agente de autoridad, o si el homicidio se comete para facilitar u ocultar otros delitos como secuestro, violación, robo o extorsión.

La pena sube de 55 a 60 años si el delito lo comete un funcionario o servidor público, una autoridad o un agente de seguridad, o si interviene el crimen organizado. La tipificación de homicidio agravado también se configura por circunstancias de vulnerabilidad de la víctima, ensañamiento, o hechos que evidencien mayor peligrosidad y planificación del autor.

PUBLICIDAD