Una entrenadora personal destaca el aporte del crunch con polea al six-pack abdominal

Los abdominales con polea, o crunch con polea, usan una máquina de cables para aislar los músculos rectos abdominales y definir el abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los abdominales con polea ha despertado interés entre quienes desean definir. Este ejercicio, conocido como crunch con polea, requiere el uso de una máquina de cables y se ejecuta de rodillas mientras se sostiene la cuerda fijada en la parte alta del equipo y se contrae el abdomen para llevar el torso hacia las caderas.

Según Patricia Greaves, entrenadora personal certificada, “estos ejercicios aíslan los abdominales y ayudan a desarrollar los músculos rectos que forman el six-pack”. La técnica distingue al crunch con polea de los abdominales tradicionales por incorporar resistencia adicional.

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El movimiento comienza con el pecho erguido y las manos sujetando la cuerda cerca de las sienes, para luego redondear la parte superior del cuerpo en forma de curva en C. Este método permite focalizar el trabajo sobre la zona recta del abdomen y aumenta la intensidad del estímulo muscular.

Patricia Greaves afirmó que el crunch con polea ayuda a desarrollar los músculos rectos abdominales que forman el six-pack (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda la información detallada proviene del análisis compartido por la revista Women’s Health, que recaba la experiencia de Greaves para orientar a quienes buscan resultados en la musculatura abdominal. Así, el crunch con polea se posiciona como una alternativa dentro del entrenamiento abdominal.

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Por qué el crunch con polea gana popularidad

Los crunches con polea han ganado popularidad gracias a la promoción de creadores de contenido fitness, quienes afirman que son más eficaces que otros ejercicios abdominales hechos al azar.

Greaves respalda esta percepción y afirma que “si quieres definir más tus abdominales, los abdominales con polea son una buena opción”, especialmente cuando se incorpora peso al ejercicio.

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El uso progresivo de carga es clave para estimular el crecimiento muscular en la zona abdominal. La efectividad del crunch con polea radica en la capacidad de aislar los músculos rectos abdominales y aumentar la resistencia de manera controlada. Este enfoque favorece la hipertrofia, lo que incrementa la visibilidad del llamado “six-pack”.

Women's Health destacó que el crunch con polea permite aumentar la carga de forma controlada, lo que favorece la hipertrofia y la visibilidad del abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Women’s Health resalta que, al permitir el empleo de cargas adicionales, este ejercicio aporta un beneficio al de los tradicionales abdominales realizados con el propio peso corporal, volviéndose una herramienta útil para quienes buscan un abdomen definido.

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Cómo hacer el ejercicio paso a paso

Para ejecutar correctamente los crunches con polea, Greaves recomienda comenzar con una resistencia de entre dos y 4,5 kilogramos. El objetivo es que el ejercicio represente un reto al completar entre 10 y 15 repeticiones por serie, distribuidas en tres series.

La posición inicial implica arrodillarse de espaldas a la máquina, sujetar la cuerda cerca de las sienes y mantener el pecho firme y erguido. El movimiento consiste en contraer el abdomen para acercar el torso a las caderas y la pelvis, curvando la parte superior del cuerpo en forma de C.

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Se recomienda realizar una pausa de uno o dos segundos en la fase final antes de regresar a la posición inicial, siempre controlando el ritmo del ejercicio. Greaves insiste en la importancia de no dejarse arrastrar por el peso y mantener la concentración en la contracción abdominal.

Greaves recomendó empezar el crunch con polea con entre dos y 4,5 kilogramos, en tres series de 10 a 15 repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores frecuentes al hacer crunch con polea

Uno de los errores más frecuentes, según Greaves, es realizar el ejercicio demasiado rápido, lo que reduce la eficacia del movimiento. “El ritmo lo es todo. He visto a gente hacer estos ejercicios a toda prisa y, en realidad, no consiguen nada porque todo es inercia”, señala la entrenadora.

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Por eso, recomienda moverse despacio, hacer pausas y evitar que el peso dicte la velocidad. También es habitual no activar correctamente la zona media, concentrando el esfuerzo en el cuello o los brazos en lugar de los abdominales.

Greaves advierte que si las caderas se mueven demasiado, probablemente el peso seleccionado es excesivo. Sugiere elegir una carga que permita mantener las caderas fijas y el control total del ejercicio. Estos consejos ayudan a optimizar los resultados y reducir el riesgo de lesiones durante la práctica.

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Entre los errores frecuentes del crunch con polea, Greaves señaló la velocidad excesiva, la falta de activación de la zona media y el uso de un peso que mueve las caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites del ejercicio y por qué no alcanza solo

Aunque los abdominales con polea son efectivos para la definición, su impacto se limita principalmente a la estética, ya que trabajan solo los músculos localizados del abdomen. “Puedes tener abdominales fuertes, pero una zona lumbar débil, y eso afectará tu postura”, advierte Greaves.

Una musculatura lumbar insuficiente puede aumentar el riesgo de lesiones en ejercicios como las sentadillas pesadas. Por ello, el artículo de Women’s Health destaca que estos abdominales deben ser un complemento dentro de una rutina de zona media, no el único ejercicio.

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Para un desarrollo completo, es imprescindible incorporar variantes y movimientos que trabajen toda la zona media. Así, se puede lograr un equilibrio entre estética, funcionalidad y prevención de lesiones en el entrenamiento abdominal.

Women's Health advirtió que los abdominales con polea no alcanzan por sí solos y deben complementarse con planchas, planchas laterales, perro pájaro y abdominales de bicicleta para trabajar toda la zona media (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ejercicios sumar para trabajar la zona media

Para conseguir una fuerza abdominal integral, Greaves sugiere sumar ejercicios como planchas, planchas laterales, perro pájaro y abdominales de bicicleta en la rutina. Estas variantes permiten trabajar distintos grupos musculares de la zona media, favoreciendo la estabilidad y la movilidad global del cuerpo.

El enfoque integral propuesto por Greaves apunta a que los resultados sean funcionales, no solo estéticos. Incluir estos movimientos previene posibles lesiones derivadas de un trabajo abdominal incompleto y apunta a beneficios a largo plazo.