Salud

Esta es la cantidad diaria de agua por día que recomiendan para reducir los cálculos renales

Profesionales sugieren observar un indicador visible del cuerpo para orientar la hidratación y explican que una producción baja se asocia con más riesgo, mientras una ingesta constante ayuda a diluir minerales

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Ilustración de una jarra de vidrio vertiendo agua clara en un vaso sobre una superficie clara, con reflejos de luz en el fondo, estilo acuarela.
La hidratación diaria sostenida reduce la concentración urinaria y dificulta la formación de cristales renales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento global de los cálculos renales ha llevado a especialistas a advertir sobre la importancia de la hidratación para su prevención. Recomiendan una ingesta diaria precisa de líquidos y ofrecen consejos prácticos para lograrla.

Según expertos citados por el medio Eating Well, beber suficiente agua es la estrategia más eficaz para reducir el riesgo de formación de cálculos, junto con pautas dietéticas específicas.

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Las tasas de aparición de cálculos renales han aumentado cada año, en parte debido a cambios en la alimentación y el clima, informaron especialistas al medio citado. La hidratación adecuada es tanto un método preventivo para personas sin antecedentes como una medida fundamental para quienes buscan evitar recurrencias.

Cuánta agua beber para prevenir los cálculos renales

Jessica Clancy-Strawn, especialista en nutrición, explicó al medio que la ingesta general de líquidos recomendada para adultos es de 2,5 a 3 litros al día. Esta cantidad se traduce en cerca de 2,5 litros de orina excretados.

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Para quienes no pueden medir su volumen urinario exacto, los expertos sugieren emplear la “prueba del color de la orina como orientación: un tono claro señala hidratación adecuada, y un color oscuro indica que se debe incrementar la ingesta de líquidos.

Manos de una persona adulta sosteniendo un vaso de agua sobre un escritorio de madera junto a una taza de café humeante, un portátil y una planta en maceta.
El objetivo de líquidos en adultos se ubica entre 2,5 y 3 litros por día según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad exacta de agua puede variar por factores como clima, nivel de actividad física o condiciones de salud. Un análisis de orina de 24 horas puede determinar con precisión el volumen de orina y permitir ajustar las recomendaciones de ingesta conforme a las necesidades individuales.

El papel de la hidratación en la formación de cálculos renales

La hidratación incide directamente en el pH, el flujo y la concentración de la orina. Estos factores son esenciales para la prevención de cálculos. Whitney Stuart, dietista, señaló en Eating Well que un flujo continuo y un pH equilibrado “disminuyen el riesgo de formación de cálculos”.

Una mujer sentada en la cama bebe agua de un vaso. La habitación está oscura, con una lámpara de noche encendida en la mesita de luz junto a la ventana.
El clima y la actividad física modifican las necesidades de consumo de bebidas a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un volumen adecuado de orina previene el exceso de acidez, que puede favorecer ciertos tipos de cálculos, así como la sobresaturación por minerales.

Si el flujo urinario es elevado, partículas y cristales se eliminan antes de que puedan agruparse y dar lugar a piedras mayores. Para quienes tienen predisposición, una excreción inferior a 900 mililitros diarios incrementa el riesgo de desarrollar cálculos.

Además, una adecuada hidratación diluye los minerales como calcio, oxalato y ácido úrico, dificultando que se acumulen y formen cálculos renales. Por ello, mantener un consumo regular de líquidos disminuye la probabilidad de que estas sustancias se solidifiquen.

Primer plano de una mujer bebiendo agua helada de un vaso. El vaso tiene condensación y la piel y el cabello de la mujer están húmedos.
Beber agua al comenzar la jornada ayuda a iniciar temprano la meta diaria de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para mejorar la hidratación diaria

Según el medio citado, es recomendable comenzar el día con uno o dos vasos de agua antes de cualquier otra bebida. Llevar siempre una botella ayuda a tomar líquidos regularmente en distintas situaciones, tanto en el hogar como fuera de él.

Emily Campbell, experta en nutrición renal, señaló que no toda el agua consumida debe ser simple: infusiones sin azúcar, aguas saborizadas con ingredientes naturales (como limón, menta o frutas) y tés de hierbas son alternativas válidas para alcanzar la meta diaria de líquidos. Usar botellas graduadas o aplicaciones móviles facilita el seguimiento visual del consumo y favorece el cumplimiento del objetivo.

Primer plano de un hombre bebiendo una bebida isotónica azul de una botella, con gotas cayendo. Viste camiseta azul y el fondo es una pista de atletismo.
Infusiones sin azúcar y aguas con ingredientes naturales cuentan para alcanzar el volumen recomendado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la dieta para prevenir cálculos renales

Aumentar el consumo de frutas y verduras disminuye el riesgo de cálculos renales al aportar potasio y reducir la acidez urinaria. El medio expone que una dieta rica en estos alimentos y en lácteos bajos en grasa puede reducir el riesgo hasta en 45%.

Disminuir el sodio resulta recomendable, ya que el exceso favorece la excreción de calcio por el riñón y, con ello, la formación de cálculos. Los expertos sugieren limitar la ingesta de sodio entre 1.500 y 2.300 miligramos diarios.

Hombre agachado en el baño, mirando con preocupación una muestra de orina de color oscuro en un recipiente transparente cerca del inodoro.
El análisis de orina de 24 horas permite personalizar la prevención en casos de recurrencia frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es beneficioso incorporar alimentos ricos en calcio, ya que el calcio de la dieta se une al oxalato en el intestino e impide su paso a la orina, donde podría formar cristales.

Para quienes han sufrido episodios recurrentes, un análisis de orina de 24 horas ayuda a identificar los minerales implicados y permite definir un plan preventivo individual con el equipo médico.

Cuando los problemas sean frecuentes, analizar los minerales presentes en la orina y recibir orientación profesional puede marcar la diferencia para permanecer libre de recidivas.

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