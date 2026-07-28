Salud
GoogleAgregar Infobae en Google

Denuncian el Squeezy Dumpling por contener benceno y no cumplir normas en Argentina

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete denunció ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor este juguete de origen importado que contiene niveles de benceno superiores a los permitidos por la normativa local. Cuál es el peligro y qué certificaciones obligatorias carece para su venta en el país

El “Squeezy Dumpling” fue denunciado en Argentina tras detectarse niveles de benceno cuatro veces superiores al límite legal en su superficie

Guardar

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) denunció ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor el caso del juguete “Squeezy Dumpling”, una figura blanda de polímero plástico con forma de gyoza, presentada en envase tipo canasta de vaporera.

El producto, que ya fue retirado del mercado en el Reino Unido, contiene benceno en una concentración de 20 mg/kg, cuatro veces por encima del límite legal de 5 mg/kg en su capa exterior.

PUBLICIDAD

El benceno, según la presentación, es una sustancia cancerígena que puede absorberse por la piel durante el uso normal del juguete, sin que sea necesario el contacto oral.

Las autoridades argentinas fueron notificadas formalmente por la CAIJ, que argumentó su pedido de retiro en base a las alertas del sistema Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26) y del OPSS del Reino Unido (Recall 2606-0196). Ambas regulaciones, explicó la Cámara, son equivalentes a la normativa vigente en Argentina y Estados Unidos para la seguridad de juguetes.

PUBLICIDAD

Empaque de un juguete que presenta seis figuras blandas con forma de dumpling en colores rosa, azul, verde, amarillo, beige y púrpura, en una vaporera
La Cámara de la Industria del Juguete advirtió que el producto carece de Marcado de Conformidad y advertencias en castellano, elementos obligatorios por ley (CAIJ)

En el mercado argentino, la CAIJ verificó que el producto no cumple con requisitos básicos: carece de Marcado de Conformidad, no exhibe los datos del importador ni advertencias de seguridad en castellano. Esta ausencia fue señalada como una falta grave, ya que impide identificar responsables ante eventuales daños.

Pautas de seguridad para la compra de juguetes

El presidente de la Cámara, Dr. Matías Furió, se dirigió especialmente a las familias en vísperas del Día del Niño:

“Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes. Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”.

Flyer de CAIJ con alerta de seguridad, muestra un juguete dorado Squeezy Dumplings y texto sobre su retiro por contener benceno
La denuncia se apoya en alertas internacionales y en la verificación de que el juguete no identifica responsable local, lo que dificulta cualquier reclamo por daños (CAIJ)

La denuncia formal implica que las autoridades nacionales deben evaluar el retiro inmediato del “Squeezy Dumpling” del mercado argentino. La preocupación central se fundamenta tanto en la peligrosidad química comprobada como en la ausencia de datos que permitan rastrear la responsabilidad en caso de incidentes.

El caso advierte sobre los riesgos de adquirir juguetes sin certificación ni información mínima exigida por las normas. Para la CAIJ, la situación refuerza la importancia de verificar los sellos y advertencias obligatorias antes de realizar una compra, sobre todo en fechas de alta demanda infantil.

Según Mayo Clinic, la exposición a ciertas sustancias químicas, como el benceno (el cual se encuentra en la gasolina y se utiliza en la industria química), “está relacionada con un mayor riesgo de padecer algunos tipos de leucemia”.

“La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático. Existen muchos tipos de leucemia. Algunas formas de leucemia son más frecuentes en niños. Otras tienen lugar, principalmente, en adultos”, agregan desde Mayo Clinic.

Temas Relacionados

JuguetesMedidas de seguridadHidrocarburos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El estrés financiero crónico debilita la salud cerebral desde la mediana edad

Científicos de University College London asociaron dificultades económicas persistentes con menor memoria y mayor atrofia cerebral, según un análisis a largo plazo realizado sobre miles de adultos británicos

El estrés financiero crónico debilita la salud cerebral desde la mediana edad

Cómo los algoritmos de las redes sociales pueden reforzar rasgos narcisistas, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Huddersfield desarrollaron un modelo teórico para estudiar la relación entre personalidad, autoimagen y entornos digitales. El trabajo abre preguntas sobre el modo en que las recomendaciones personalizadas pueden influir en ciertos patrones de conducta

Cómo los algoritmos de las redes sociales pueden reforzar rasgos narcisistas, según un estudio

Una neuróloga explicó cómo la falta de vitamina D podría influir en el sueño y el equilibrio del organismo

En el podcast The Diary of a CEO, una especialista consultada, abordó una teoría que vincula los hábitos de la vida contemporánea con cambios en el descanso y el funcionamiento del cuerpo, a partir del papel de factores ambientales y biológicos

Una neuróloga explicó cómo la falta de vitamina D podría influir en el sueño y el equilibrio del organismo

Los 6 alimentos que pueden aumentar más el colesterol, según cardiólogos y nutricionistas

Grasas saturadas y azúcar añadida son los denominadores comunes de una lista de productos cotidianos cuyo consumo frecuente deteriora el perfil lipídico y eleva la probabilidad de eventos cardiovasculares

Los 6 alimentos que pueden aumentar más el colesterol, según cardiólogos y nutricionistas

Tres formas en que las semillas de chía pueden interactuar con los medicamentos

La fibra soluble, los omega-3 y sus compuestos antioxidantes le confieren beneficios reconocidos, pero también generan fricciones con ciertos tratamientos que conviene conocer antes de incorporarlas a la dieta

Tres formas en que las semillas de chía pueden interactuar con los medicamentos

DEPORTES

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

El álbum de fotos del viaje relámpago de Leandro Paredes a Bariloche junto a su familia tras el permiso especial que le dio Boca Juniors

Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

TELESHOW

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

La China Suárez homenajeó a su hijo Amancio por sus 6 años con fotos inéditas de su nacimiento

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

El tierno video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Amancio: “Mi niño feliz, valiente y sensible”

INFOBAE AMÉRICA

El alquiler en Santo Domingo absorbe hasta el 50% del salario de jóvenes que buscan independizarse

El alquiler en Santo Domingo absorbe hasta el 50% del salario de jóvenes que buscan independizarse

Costa Rica: el Poder Judicial defiende la presencialidad en audiencias penales tras cuestionamientos por el traslado de alias “Diablo”

Exdirector de Infocentros deberá devolver $3.1 millones al Estado salvadoreño por desvío de fondos

Gobierno de Guatemala sugiere que el subsidio a los combustibles pueda terminar antes de 2026 si los precios bajan o si se agotan los recursos

Honduras importará 80 megavatios de energía desde Nicaragua y Panamá tras aprobación legislativa