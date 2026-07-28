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Cuáles pueden ser las consecuencias de comer sano y hacer ejercicio en exceso?

El estrés acumulado por rutinas extremas y dietas restrictivas tiene nombre científico y consecuencias documentadas que van mucho más allá del cansancio. Qué tener en cuenta

Dos cuencos con ensalada verde, aguacate y tomate, y macedonia de melón, arándanos, fresas y naranja. Cucharas medidoras y balanza digital.
Platos con ensalada de hojas verdes y fruta fresca cortada se acompañan de cucharas medidoras y una balanza para el control de la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La obsesión por una vida saludable puede transformarse en una fuente de estrés y malestar, afectando tanto el bienestar físico como mental. La presión social y la sobreabundancia de información han impulsado a muchas personas a realizar cambios drásticos en sus hábitos, desde rutinas de ejercicio extremas hasta dietas restrictivas, con la expectativa de alcanzar un ideal de salud.

Sin embargo, especialistas advierten que este enfoque puede resultar contraproducente y generar el efecto opuesto al buscado. El concepto de “carga alostática”, acuñado por el fisiólogo Bruce McEwen de la Universidad Rockefeller, describe el desgaste acumulado del organismo debido a la adaptación constante frente al estrés.

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Según McEwen, “el problema no es el estrés ocasional, sino el mantenimiento de un estado de alerta permanente”, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y deterioro cognitivo.

Además, la National Eating Disorders Association de Estados Unidos ha identificado la ortorexia como un patrón en el que la preocupación excesiva por la alimentación saludable desencadena ansiedad, aislamiento social y deficiencias nutricionales. La organización destaca que eliminar grupos completos de alimentos y controlar cada aspecto de la dieta puede derivar en problemas físicos y emocionales graves.

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Rigidez, frustración y el mito del control absoluto

Una rutina rígida con múltiples restricciones favorece la fatiga de decisión y aumenta la culpa o el fracaso al sostener hábitos saludables - Imagen Ilustrativa Infobae
Una rutina rígida con múltiples restricciones favorece la fatiga de decisión y aumenta la culpa o el fracaso al sostener hábitos saludables - Imagen Ilustrativa Infobae

La evidencia científica señala que crear una rutina excesivamente rígida, con múltiples restricciones y metas simultáneas, agota los recursos mentales y favorece la aparición de la fatiga de decisión.

El psicólogo Roy Baumeister, citado por la Cleveland Clinic, demostró que el autocontrol constante consume energía mental, lo que aumenta la probabilidad de abandonar los cambios y experimentar sentimientos de culpa o fracaso. La investigadora Phillippa Lally, de la University College London, afirmó en un estudio que un nuevo hábito requiere, en promedio, 66 días para consolidarse, desmintiendo la creencia popular de que bastan 21 días para transformar un comportamiento.

El fenómeno conocido como ortorexia, descrito en artículos de los National Institutes of Health (NIH) y la University of Miami Health System, pone en relieve los riesgos de una preocupación excesiva por la pureza y calidad de los alimentos. Esta condición, aunque no está reconocida formalmente como un trastorno en los manuales diagnósticos, es tratada por numerosos profesionales de la salud debido a su impacto negativo en la vida social, la autoestima y la salud general.

Primer plano de una mujer mirando un teléfono móvil con una aplicación de seguimiento de calorías que muestra un aviso de límite excedido.
Una mujer observa con preocupación la pantalla de su teléfono móvil que muestra el límite de calorías excedido en una aplicación de seguimiento nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NIH subraya que la ortorexia no solo afecta el cuerpo, sino que puede limitar las relaciones personales y el disfrute de actividades cotidianas, al transformar cada comida en una fuente de ansiedad.

Consistencia, sostenibilidad y límites saludables

Los expertos coinciden en que la clave para una vida saludable no reside en la intensidad ni en la acumulación de sacrificios, sino en la consistencia y la sostenibilidad. La Cleveland Clinic recomienda adoptar hábitos que puedan mantenerse a largo plazo, evitando cambiar todos los aspectos del estilo de vida al mismo tiempo. Modificaciones graduales y realistas permiten que el cerebro se adapte sin generar sobrecarga emocional ni física.

La University of Miami Health System advierte que la vigilancia extrema respecto a la alimentación y el ejercicio puede provocar deficiencias nutricionales, fatiga y ansiedad, además de deteriorar la calidad de vida. Por eso, la recomendación compartida por profesionales y entidades médicas es priorizar un enfoque equilibrado y flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias personales, sin perder de vista el placer y el bienestar global.

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