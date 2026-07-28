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Qué comer después de sacarse las muelas del juicio y cuáles evitar

Elegir mal las comidas puede desplazar los coágulos que protegen las heridas y causar complicaciones dolorosas. Cleveland Clinic detalla las opciones más seguras y las que pueden interferir en la recuperación

Persona con mejilla inflamada, aplica bolsa de hielo, come puré con cuchara. Sobre una mesa hay un vaso de agua, botella de medicamentos y texto "POST-OP CARE".
La alimentación después de sacarse las muelas del juicio influye en la cicatrización y puede evitar complicaciones dolorosas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada comida se convierte en un dilema en los días posteriores a la extracción de muelas del juicio: qué comer sin comprometer la cicatrización es una pregunta que muchos pacientes enfrentan sin una respuesta clara. La boca duele, y cualquier alimento mal elegido puede derivar en complicaciones que se vuelven más incómodas que la cirugía misma.

La razón por la que la alimentación post-quirúrgica importa tanto tiene que ver con la biología del proceso de curación. En cada sitio donde se extrajo un diente se forma un coágulo de sangre —una especie de tapón natural que sella la herida y protege el hueso y los nervios subyacentes de bacterias y residuos.

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Según explicó la Clínica Cleveland, comer los alimentos incorrectos puede desalojar esos tapones, lo que puede desencadenar una complicación dolorosa conocida como alveolitis seca, una condición en la que el hueso y los nervios quedan expuestos al aire y a los alimentos.

Odontólogo con lupas y guantes azules examina la boca abierta de una paciente. Se ven instrumentos dentales y una lámpara en un consultorio.
La extracción de muelas del juicio forma coágulos que protegen la herida, el hueso y los nervios durante la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las recomendaciones del cirujano oral y maxilofacial Alan Martínez López, quien integra el cuerpo médico de la Clínica Cleveland, la regla general es mantener una dieta basada en alimentos blandos y suaves durante los primeros tres a siete días tras la cirugía.

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“Los alimentos tibios o frescos son mejores opciones”, indicaron desde la institución. El objetivo es reducir al mínimo la masticación para evitar cualquier presión sobre las heridas.

Qué comer durante la recuperación

La lista de alimentos recomendados va desde las opciones más suaves hasta aquellas que pueden tolerarse pasados los primeros días, siempre con el denominador común de requerir poca o ninguna masticación.

Mesa de madera con pote de yogur, puré de papa, huevos revueltos, compota de manzana, plátano, puré de plátano, sopa, batidos, avena y pasta.
La dieta tras sacarse las muelas del juicio debe basarse en alimentos blandos y suaves durante los primeros tres a siete días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Cleveland organizó las opciones de menor a mayor consistencia:

  • Helado: encabeza la lista —“después de todo, acaba de tener una cirugía”, dijo Alan Martínez López en el comunicado de la Clínica Cleveland— porque su textura cremosa y su temperatura fría ayudan a calmar las molestias en las encías. La indicación es elegir variedades simples, sin trozos crujientes ni ingredientes pegajosos.
  • Batidos licuados: combinan la fluidez de un líquido con la densidad de un sólido y pueden enriquecerse con distintos ingredientes para aportar nutrientes. Deben consumirse con cuchara, ya que el uso de sorbetes o bombillas está contraindicado.
  • Yogurt, compota de manzana y puré de banana: ninguno requiere masticación significativa. En el caso del yogurt y la compota, conviene evitar las versiones con trozos o de textura grumosa.
  • Sopas caldosas: aportan nutrientes sin irritar los sitios de extracción, aunque deben consumirse frías o tibias, nunca calientes.
  • Puré de papa y huevos revueltos: ofrecen mayor saciedad sin comprometer las heridas. “Los huevos revueltos, esponjosos y tiernos, ricos en proteínas, llenarán el estómago sin ejercer presión sobre las áreas en recuperación”, indicó Martínez López.
  • Avena y pasta bien cocida: una vez pasados los primeros días, amplían las opciones con mayor consistencia, siempre que se preparen con una textura suave y se consuman a temperatura moderada.
  • Pescado blanco hojaldrado (bacalao o tilapia): alternativa más sustancial para la etapa final de la recuperación inicial, dado que se desintegra fácilmente sin necesidad de masticar con fuerza.
Mujer joven con suéter azul sostiene una cuchara con yogur y un pote de yogur. Está sentada en un interior luminoso, con una ventana de fondo.
El helado, los batidos con cuchara, el yogurt, la compota, el puré y las sopas tibias figuran entre los alimentos recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que hay que evitar

Alan Martínez López advirtió: “Lo sentirás si comes algo que no debes. Puede doler mucho”. Los alimentos crujientes, como papas fritas o galletas, raspan las heridas y dejan fragmentos alojados en el tejido. Los alimentos duros, como nueces o zanahorias crudas, exigen una fuerza de mordida que genera presión directa sobre esas mismas zonas. Los alimentos masticables, como las rosquillas o el charqui —carne seca y fibrosa—, someten la mandíbula a un esfuerzo sostenido incompatible con la cicatrización.

La temperatura también entra en juego: los alimentos muy calientes pueden aflojar el coágulo y desencadenar sangrado, además de amplificar el dolor y la inflamación.

Bolsa roja de papas fritas onduladas sabor pepinillo picante, con varias papas esparcidas sobre una superficie gris clara y fondo neutro.
Los alimentos crujientes, duros, picantes, pegajosos o muy calientes pueden dañar las heridas y desplazar los coágulos tras la extracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo sentido, los alimentos picantes pueden irritar de manera intensa las heridas abiertas, mientras que los alimentos pegajosos, como la mantequilla de maní o los malvaviscos, dificultan la higiene bucal y pueden adherirse a los sitios quirúrgicos.

Otras restricciones durante la recuperación

Hay dos restricciones adicionales. El alcohol interfiere con el proceso de coagulación, aumenta el riesgo de sangrado y es incompatible con los analgésicos y antibióticos habituales en el postoperatorio. El uso de sorbetes o bombillas, por su parte, genera una succión que puede desprender los coágulos y derivar en alveolitis seca.

Todas estas restricciones son temporarias. “Es solo un ajuste temporal, pero es uno necesario”, concluyó Martínez López. Una vez que la boca sana —proceso que toma aproximadamente una semana— los alimentos pueden reintroducirse de forma gradual, a medida que la comodidad al masticar lo permita.

Ante cualquier signo de complicación, como dolor intenso persistente, sangrado que no cede o inflamación que aumenta pasadas las primeras 48 horas, la indicación es consultar al médico.

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