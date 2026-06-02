Salud

Cómo dejar de procrastinar, según expertos en salud mental

Becky Bikat Tilahun, piscóloga de Cleveland Clinic, brindó estrategias específicas para evitar el ciclo de culpa y la tensión emocional. Qué tener en cuenta para reforzar la motivación

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Vista de cerca de una lista de tareas semanales escrita a mano en español con casillas de verificación, algunas marcadas, y un bolígrafo sobre papel con manchas de café.
Una parte de la procrastinación funciona como regulación emocional: evitar una tarea reduce la incomodidad en el corto plazo, aunque después aumenten el estrés y la culpa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procrastinación es un desafío diario para millones de personas, con repercusiones directas en la productividad y la salud mental. Es que posponer tareas suele generar ansiedad, estrés y sentimientos de culpa, obstaculizando el logro de metas tanto en el trabajo como en la vida personal.

Para dejar de procrastinar de manera efectiva, la psicóloga clínica de Cleveland Clinic, Becky Bikat Tilahun, recomiendan empezar por identificar las causas emocionales que empujan a posponer una tarea. La institución plantea que, cuando la postergación está asociada al miedo al fracaso, la ansiedad, el perfeccionismo o la sensación de estar abrumado, insistir solo con “fuerza de voluntad” suele fallar: primero hay que reducir la carga emocional y hacer que el inicio sea más accesible.

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A partir de ese diagnóstico personal, Tilahun sugiere aplicar estrategias concretas y sostenidas. Una de las principales es dividir actividades en partes más pequeñas y definidas, con un primer paso simple que sea fácil de iniciar. Ese recorte disminuye la fricción mental, evita que la tarea se sienta “enorme” y permite acumular avances visibles, que suelen reforzar la motivación para continuar.

Otra recomendación es regular las expectativas: apuntar a “suficientemente bien” en lugar de buscar un resultado perfecto desde el primer intento. En la práctica, esto ayuda a desactivar el freno típico del perfeccionismo y a priorizar el progreso por sobre la evaluación constante.

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Causas principales de la procrastinación

Infografía detallada sobre la procrastinación, ilustrando sus causas como el estrés, perfeccionismo y distracciones, y estrategias para superarla.
El miedo al fracaso y la ansiedad ante tareas complejas suelen disparar la postergación, sobre todo cuando la actividad implica evaluación o incertidumbre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia a procrastinar no se limita a una deficiente gestión del tiempo. De acuerdo con Tilahun, muchas personas postergan porque les resulta difícil manejar emociones incómodas asociadas a la tarea, como el miedo al fracaso, la ansiedad ante actividades complejas o la sensación de estar abrumadas. En esos casos, el cerebro prioriza el alivio inmediato: evitar la tarea reduce la tensión en el corto plazo, aunque después aumenten el estrés y la culpa.

Esa dinámica suele intensificarse cuando la tarea tiene un componente de evaluación —un informe, un examen, una decisión importante— o cuando implica incertidumbre. La anticipación de “no hacerlo bien” o “no saber por dónde empezar” puede convertirse en el principal disparador de la postergación. Cleveland Clinic plantea que, más que falta de voluntad, la procrastinación puede funcionar como una forma de regulación emocional: se pospone para no enfrentar la incomodidad.

El perfeccionismo y los estándares poco realistas también influyen, ya que generan temor a no cumplir con las expectativas propias o de otros. Ese patrón puede derivar en una trampa frecuente: “Si no lo puedo hacer perfecto, no lo empiezo”.

En la práctica, la exigencia extrema eleva la vara de entrada y transforma el inicio en una situación amenazante, lo que refuerza el ciclo de evasión y presión. En paralelo, cuando una persona se juzga con dureza por procrastinar, aparece un segundo círculo vicioso: la autocrítica alimenta la ansiedad y la ansiedad empuja a evitar de nuevo.

Cómo dejar de procrastinar: recomendaciones clave

Vista lateral de un joven frente a un monitor de computadora con múltiples pestañas y aplicaciones abiertas, con un teléfono móvil al lado en un escritorio.
El perfeccionismo puede frenar el inicio con una lógica común: “si no lo puedo hacer perfecto, no lo empiezo”, un patrón que refuerza el ciclo de evasión y presión, señalan especialistas de Cleveland Clinic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Tilahun, abordar la procrastinación implica adoptar acciones prácticas y sostenidas. Recomiendan descomponer los trabajos en partes pequeñas y establecer objetivos alcanzables, lo que disminuye el sentimiento de agobio.

Elaborar listas y ordenar las tareas según su prioridad facilita avances claros, lo que motiva a continuar. Promover hábitos saludables como dormir bien, hacer pausas y evitar distracciones digitales fortalece el control emocional y la concentración. Aceptar la posibilidad de equivocarse y renunciar al perfeccionismo permite avanzar de forma constante.

Reconocer los propios patrones de procrastinación, buscar apoyo profesional ante dificultades persistentes y celebrar progresos intermedios forman parte de una estrategia integral. Para Tilahun, trabajar en el bienestar emocional y resolver las causas profundas es fundamental para convertir la postergación en productividad.

Iniciar las tareas cuanto antes ayuda a dejar atrás la postergación y a conseguir resultados tangibles en menos tiempo. Superar la búsqueda constante de perfección facilita el avance, reduce el impacto de los temores y prioriza el bienestar en la vida cotidiana.

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