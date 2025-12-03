El origen del perfeccionismo: cómo se forma, por qué persiste en la adultez y estrategias para una vida menos autoexigente

El Dr. Paul Hewitt analizó el perfeccionismo como un patrón de personalidad marcado por la sensación de insuficiencia y la búsqueda de aceptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista para el podcast Modern Wisdom, el Dr. Paul Hewitt, psicólogo clínico e investigador de renombre internacional, profundizó en el fenómeno del perfeccionismo, explorando sus orígenes, manifestaciones y el impacto que tiene en la vida de las personas.

Según explicó durante la conversación, el perfeccionismo va más allá de la búsqueda de altos estándares y responde a una manera profundamente arraigada de estar en el mundo, motivada por una sensación persistente de insuficiencia y defectuosidad.

Origen y naturaleza del perfeccionismo

El Dr. Hewitt definió el perfeccionismo como un estilo de personalidad interno que funciona como un método para desenvolverse en la vida. “En el núcleo, siento que no soy suficiente para tener valor o ser aceptado por los demás, para encajar, pertenecer o tener un lugar en el mundo”, señaló el especialista a Chris Williamson, conductor del podcast.

Según detalló el experto, esta percepción se relaciona con experiencias tempranas de desapego o falta de sintonía emocional, lo que deja insatisfechas las necesidades fundamentales de valía y pertenencia.

La necesidad de ocultar imperfecciones y evitar mostrar vulnerabilidades define el comportamiento perfeccionista, destacó el especialista en Modern Wisdom (Captura de video: YouTube)

Frente a esa sensación de insuficiencia, muchas personas desarrollan la creencia de que alcanzar la perfección garantizaría la aceptación, el amor y el valor por parte de los demás.

El perfeccionismo surge como una forma de ocultar imperfecciones y buscar aceptación, aunque dea cuerdo con el Dr. Hewitt, más que un impulso por ser perfectos, muchas personas actúan para evitar mostrar sus imperfecciones.

Experiencia interna del perfeccionista

El Dr. Hewitt fue tajante al describir la experiencia interna de quienes sufren perfeccionismo: “Vivir dentro de la mente de un perfeccionista es abusivo, duro, crítico”, afirmó.

En las personas perfeccionistas predomina la autoexigencia y la insatisfacción, creando un clima mental severo y desolador (Crédito: Freepik)

Según explicó, existe un diálogo interno implacable, casi hostil, que genera un ambiente mental difícil de soportar. “Si uno tomara ese diálogo y se lo dijera a su pareja o a su hijo, probablemente terminaría divorciado o arrestado”, destacó.

Perfeccionismo versus excelencia

Una distinción central señalada en el podcast fue la que separa el perfeccionismo de la búsqueda saludable de la excelencia. “En la literatura, a veces se habla de perfeccionismo adaptativo, pero en realidad se trata de otro constructo completamente distinto”, comentó el especialista en Modern Wisdom.

Esforzarse por metas exigentes y mantener altos estándares puede ser beneficioso, pero cuando esa motivación responde a la necesidad de corregir una supuesta falla interna, el perfeccionismo se vuelve perjudicial. “Si la motivación es reparar el yo o encajar en el mundo, se convierte en algo muy perjudicial”, explicó.

Tipos y dimensiones del perfeccionismo

El experto identificó tres dimensiones del perfeccionismo: auto-orientado, orientado a otros y socialmente prescrito. Algunas personas exigen perfección de sí mismas, otras de quienes las rodean y muchas sienten que su entorno espera que sean perfectas.

El perfeccionismo está vinculado a problemas de salud mental como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y riesgo de suicidio, advirtió el Dr. Hewitt (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas dimensiones pueden entrelazarse, manifestándose en la necesidad de aparentar perfección, evitar mostrar errores y no revelar vulnerabilidades. “Es un fenómeno complejo, con múltiples facetas que se expresan de manera idiosincrática en cada persona”, subrayó el Dr. Hewitt.

El Dr. Hewitt advirtió sobre las consecuencias graves del perfeccionismo: “Está asociado con problemas psiquiátricos y psicológicos como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, dificultades en las relaciones, problemas de salud física e incluso muerte prematura”.

Destacó estudios según los cuales el perfeccionismo socialmente prescrito es un predictor del suicidio incluso cuando se controla por depresión y desesperanza. Una de las paradojas de este fenómeno radica en que, al buscar aceptación y conexión, el perfeccionista termina aislado y solo.

Impacto en el rendimiento y la vida personal

El perfeccionismo no garantiza un mejor rendimiento, como suele creerse. “En estudios sobre profesionales y académicos, se ha visto que el perfeccionismo interfiere con la productividad y no se asocia con mayores logros”, indicó el Dr. Hewitt.

Contrario a la creencia popular, el perfeccionismo no mejora el rendimiento profesional ni académico y puede interferir con la productividad (Captura de video: YouTube)

Si bien pueden existir figuras públicas perfeccionistas muy exitosas, el costo personal y relacional puede ser elevado. Además, el éxito no mitiga la sensación de insuficiencia: “Incluso los grandes logros se perciben como insuficientes”, señaló, reforzando la necesidad de buscar una perfección inalcanzable.

Admitir dificultades suele ser especialmente complicado para las personas perfeccionistas. El Dr. Hewitt señaló que muchos retrasan la búsqueda de ayuda profesional porque admitir una debilidad supone aceptar una imperfección.

Abordajes terapéuticos y posibilidades de cambio

En cuanto al tratamiento, destacó la importancia de enfoques psicodinámicos que aborden las necesidades profundas de valía y pertenencia. No se trata únicamente de eliminar el perfeccionismo, sino de trabajar los temas esenciales de aceptación personal.

Criticó los tratamientos superficiales centrados en ejercicios o tareas cognitivas, ya que estos no generan cambios duraderos en los aspectos más dañinos del perfeccionismo. La clave está en construir una alianza terapéutica basada en la autoaceptación y la conexión auténtica con otros.

En el final del podcast, el Dr. Hewitt ofreció un mensaje alentador: es posible cambiar y dejar atrás el perfeccionismo. “Todo tiene un costo y un beneficio, y estos cambian con el tiempo y el contexto. Pero es posible encontrar nuevas formas de sentirse valioso y aceptado, sin depender de la perfección”, concluyó.