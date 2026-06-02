Salud

Calcio o magnesio, el dilema de la salud ósea: médicos explican qué mineral es más importante

Ambos minerales resultan esenciales para la fortaleza de los huesos, pero especialistas destacan diferencias claves en su función, absorción, riesgos por deficiencia y posibles efectos secundarios de la suplementación

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Composición de alimentos saludables y suplementos: yogur, espinacas, chía, semillas de calabaza, almendras, arroz integral. Frascos de calcio, magnesio y balanza.
Especialistas subrayan que, aunque el calcio fortalece la estructura de los huesos, el magnesio regula la absorción y el metabolismo del calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas buscan estrategias para mantener huesos fuertes y prevenir enfermedades como la osteoporosis. El debate sobre si el calcio o el magnesio resulta más relevante para la salud ósea crece entre quienes desean envejecer con calidad de vida. Ambos son minerales fundamentales para el esqueleto humano, pero cumplen funciones distintas en la formación, densidad y protección ósea.

De acuerdo con investigaciones citadas por la revista estadounidense especializada en salud Prevention, en Estados Unidos, expertos como el cirujano de columna y director del Instituto para el Cuidado Integral de la Columna Vertebral, Dr. Gbolahan Okubadejo, y la médica de medicina familiar en Austin, Dra. Brynna Connor, analizan el impacto del calcio y el magnesio sobre la salud ósea.

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Ambos especialistas destacan sus funciones complementarias y advierten sobre los riesgos asociados a una suplementación sin supervisión médica, subrayando la importancia de adaptar el consumo de estos minerales a las necesidades individuales.

Fortalecer los huesos, una prioridad en el envejecimiento

Infografía de una pierna humana con partículas de calcio y magnesio que explora su rol en la salud ósea, riesgos de suplementos y fuentes.
Un correcto aporte de estos tres nutrientes resulta fundamental para la remodelación y el mantenimiento óseo (Imagen ilustrativa Infobae)

El calcio se identifica como el principal responsable de otorgar integridad y resistencia a la estructura ósea. Según declaraciones del médico estadounidense Gbolahan Okubadejo recogidas por Prevention, actúa en conjunto con el fósforo para formar la matriz mineral que da rigidez y fortaleza a los huesos. Además, la Dra. Brynna Connor explica que, ante una ingesta insuficiente de calcio, el organismo recurre a las reservas óseas, situación que puede debilitar el esqueleto y favorecer la aparición de fracturas.

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De acuerdo con el mismo medio, la remodelación ósea es un proceso constante durante toda la vida, donde el tejido viejo se reemplaza por hueso nuevo. El calcio resulta esencial para ese recambio, ya que una baja ingesta se asocia con mayor riesgo de osteoporosis —enfermedad caracterizada por reducción de la densidad ósea— y propensión a fracturas.

El magnesio interviene en la salud ósea. Según la Dra. Connor, este mineral interviene en la formación y refuerzo del tejido óseo y también regula la remodelación, evitando que los huesos pierdan flexibilidad o se vuelvan frágiles. Además, el Dr. Okubadejo destaca que el magnesio facilita la conversión de la vitamina D en su forma activa, lo que resulta necesario para la absorción eficiente del calcio.

De acuerdo con investigaciones citadas por la revista, la carencia de magnesio puede disminuir los niveles de vitamina D y, a su vez, aumentar el riesgo de debilitamiento óseo. El magnesio también se encarga de regular el transporte de calcio en el cuerpo, asegurando que este mineral se incorpore a los huesos y no se deposite en tejidos blandos.

La suplementación, riesgos y recomendaciones de los especialistas

Un médico en bata blanca muestra un frasco de citrato de magnesio a una paciente atenta, ambos sentados en un consultorio médico.
Especialistas afirman que una alimentación variada suele brindar suficiente calcio y magnesio, y que solo la deficiencia comprobada o el riesgo elevado de osteoporosis justifican el empleo de suplementos bajo supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, personas adultas consideran incluir suplementos de calcio o magnesio en su dieta diaria para preservar la salud ósea. Sin embargo, los especialistas insisten en la importancia de consultar a un profesional antes de iniciar cualquier suplementación.

Según el Dr. Okubadejo, un exceso de calcio puede causar estreñimiento, gases y aumentar el riesgo de cálculos renales o acumulación de calcio en arterias. Por su parte, la Dra. Connor advierte que algunos medicamentos, como antibióticos o tratamientos para la tiroides, pueden interactuar con los suplementos de calcio.

La suplementación con magnesio puede provocar malestar gastrointestinal y, en dosis superiores a 350 mg diarios, consecuencias más graves como hipotensión, confusión o arritmia cardíaca. De acuerdo con el artículo publicado, el magnesio también puede interactuar con fármacos para la diabetes, diuréticos y algunos antibióticos, por lo cual la supervisión médica resulta indispensable.

Para quienes buscan fortalecer los huesos, los médicos recomiendan priorizar una alimentación rica en estos minerales. El calcio abunda en lácteos, vegetales de hoja verde y semillas de chía, mientras que el magnesio está presente en semillas de calabaza, almendras y arroz integral.

La Dra. Connor sugiere que, en la mayoría de los casos, una dieta equilibrada puede cubrir las necesidades diarias de ambos minerales. Solo en situaciones de carencia documentada o riesgo elevado de osteoporosis, el médico podría indicar la suplementación, ajustando la dosis para evitar complicaciones.

Cuál es más importante para la salud de los huesos

Una persona camina por un sendero de un parque arbolado, con una ilustración digital de sus huesos de las piernas, destacando su apariencia sana.
El calcio contribuye a la rigidez y fortaleza de los huesos, mientras que el magnesio interviene en la activación de la vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque ambos minerales son relevantes, los especialistas coinciden en que el calcio resulta imprescindible para aumentar la densidad ósea y reducir el riesgo de fracturas. “El calcio es más importante para la salud ósea, ya que actúa directamente en el fortalecimiento de los huesos”, afirma el Dr. Okubadejo. Sin embargo, obtener suficiente magnesio y vitamina D asegura que el cuerpo utilice correctamente el calcio disponible.

Según las fuentes médicas consultadas por Prevention, la sinergia entre estos nutrientes permite mantener la estructura ósea a lo largo del tiempo y prevenir enfermedades. Los expertos insisten en la necesidad de evaluar cada caso de forma individual, para evitar excesos o deficiencias que puedan perjudicar la salud.

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