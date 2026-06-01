Mediciones privadas sugieren que la actividad económica habría vuelto a contraerse en abril

FOTO DE ARCHIVO. Vista general de una línea de producción del fabricante alemán de automóviles Mercedes-Benz en una fábrica en Rastatt, Alemania. 4 de junio de 2025. REUTERS/Christoph Steitz

Tras el repunte que tuvo la actividad en marzo, con un crecimiento interanual del 5,5% e intermensual de 3,5% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en abril la actividad habría vuelto a caer durante el mes de abril según los relevamientos de consultoras. Pese a ello, aún se mantiene fuera del plazo en el que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, sostuvo que la economía entraría en los “mejores 18 meses de las últimas dos décadas”. El dato oficial, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Indec se conocerá el 29 de junio.

El Índice Líder de Actividad Analytica (ILA) estimó para abril una caída de 0,8%, en un contexto de contracción generalizada y mayoría de indicadores en terreno negativo. El informe de Analytica describió que la debilidad en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz predominó en el mes, mientras que solo algunos segmentos de la siderurgia, el frente externo y la maquinaria agrícola sostuvieron variaciones positivas.

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A su vez, el Índice General de Actividad de Orlando J Ferreres & Asociados (IGA-OJF) registró una variación de 0,0% anual en abril y una baja desestacionalizada de 0,7% respecto a marzo. Según Ferreres, la actividad mostró una evolución oscilante, descendiendo tras el fuerte aumento de marzo. “La contracción de 0,7% mensual que registró el IGA-OJF para abril sugiere que la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo”, consignaron.

De acuerdo con Analytica, la industria exhibió un comportamiento mayormente negativo. Solo el acero se mantuvo en terreno positivo, con los laminados en frío creciendo 20,0% y los aceros planos 3,8%. El resto de la cadena siderúrgica y los durables para el hogar, como lavarropas y calefones, sufrieron caídas. La demanda eléctrica de grandes usuarios bajó 1,0%, en línea con el menor dinamismo industrial.

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Según Analytica, el agro registro una caída de 2,6% frente a marzo a causa de las lluvias que demoraron la cosecha.

El agro continuó presentando niveles elevados, aunque se registró una baja mensual. El indicador IACA-BCR retrocedió 2,6% en abril, afectado por abundantes lluvias que demoraron la cosecha y dificultaron la logística. La molienda oleaginosa y la producción de aceites cayeron 9,3% y 9,5%, respectivamente. En términos interanuales, el índice del agro subió 16,5%. El complejo maíz exportó 5,1 millones de toneladas, el segundo mejor registro para abril, y el complejo girasol logró su máximo volumen exportado para ese mes. El patentamiento de maquinaria agrícola avanzó 18,1 por ciento.

El sector de la construcción mostró señales mixtas. El Índice Construya creció 5,0% respecto a marzo, lo que evidenció dinamismo en la construcción privada, aunque el consumo de cemento cayó 7,7%, acentuando la tendencia descendente en obra pública y proyectos de mayor escala. Datos que de confirmarse, implicarían un cambio respecto al mes previo, en donde el Gobierno salió a festejar que sector que venian rezagados tuvieron un repunte como la construcción del 7,6% y la industria manufacturera de 4,6% según el Indec.

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El sector automotriz y el consumo durable continuaron en terreno negativo: la producción de autos cayó 4,3% y el patentamiento bajó 3,0%. También las ventas a concesionarios disminuyeron 5,6% y el patentamiento de motos descendió 0,8% por ciento.

El reporte de Ferreres fue en la misma linea que Analytica, consignó que Minas y canteras, Agricultura y ganadería e Intermediación financiera mostraron mayor dinamismo en abril, junto con buenos resultados para Electricidad, gas y agua. Mientras que Industria manufacturera y Comercio se mantuvieron como los sectores más rezagados tanto en abril como en el acumulado del año. Agricultura y ganadería tuvo una expansión anual de 3,6% y acumuló un avance de 7,1% en el primer cuatrimestre, aunque la ganadería retrocedió 11,9% en abril.

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La industria manufacturera bajó 2,0% anual en abril y 2,5% en el primer cuatrimestre, con una contracción mensual de 0,5%. La producción automotriz cayó 17,5% respecto al año anterior, mientras que los despachos de cemento retrocedieron 13,1% y la faena bovina disminuyó 15,2%. Entre los sectores en alza sobresalieron el oleaginoso, las refinerías y la producción de acero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que los mejores 18 meses arranquen en junio.

En el sector de servicios públicos, electricidad, gas y agua subieron 7,2% anual en abril y 1,2% en el acumulado, impulsados por un aumento de la demanda de 7,7%. Minas y canteras aumentaron 7,3% en abril, liderados por la actividad petrolera en Vaca Muerta, que mantuvo niveles récord.

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Las proyecciones de Caputo

Y si bien tanto el dato de Analytica como Ferreres son negativos, están por fuera de las proyecciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que a partir de junio inician “los mejores 18 de meses de las últimas décadas”. “Cuando vos entras en un periodo bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más, los empresarios se animan a contratar gente porque ahora saben cuánto les sale un despido, porque además en vez de pagar 18 puntos de carga pagan solo dos, porque además van a tener un fondo que les permita pagar eventualmente algún despido”, sostuvo en una entrevista con LN+.

Los relevamientos de Analytica y Ferreres coincidieron en que la economía argentina transitó en abril una dinámica de “serrucho” en las variaciones mensuales, con un mercado interno sin repunte y una recuperación aún atada a factores externos, mientras que el agro y algunos sectores industriales sostuvieron la actividad en niveles elevados. En cuanto a perspectivas, Ferreres proyectó que la dinámica de recuperación desigual continuará en el corto plazo, aunque se espera una posible mejora gradual para los sectores más golpeados si la inflación sigue desacelerando y mejora la confianza de los consumidores.

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