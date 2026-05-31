Quién es Frida, la hermana de Valeria Mazza de 20 años: la unión familiar, modelaje y el parecido con Taína Gravier

Vestidos de blanco, así disfrutaron de la llegada del nuevo año en Punta del Este. Valeria Mazza, Alejandro Gravier junto a sus hijos y Frida, la hermana de Valeria, desfilan por una pasarela improvisada en un muelle de madera, sonrientes para la cámara (Video: Instagram)

En el mundo del modelaje argentino, el apellido Mazza sigue generando interés y admiración, no solo por la trayectoria internacional de Valeria Mazza sino también por las nuevas figuras que surgen en su entorno más cercano. Frida Mazza, la hermana menor de Valeria, se perfila como una promesa en la industria y despierta curiosidad tanto por su perfil bajo como por el notable parecido físico que comparte con Taína Gravier, la hija menor de la top model.

Con veinte años y oriunda de Rosario, Santa Fe, Frida es hija de Raúl Mazza y Mónica Ferreira. A diferencia de la exposición mediática de su hermana mayor, prefiere mantener distancia de los flashes, aunque acompaña a su familia en eventos sociales y reuniones íntimas. “Te amo tanto, bombona”, le escribe Taína en una de sus publicaciones, reflejo de la cercanía y complicidad que existe entre ambas.

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Por su cercanía en edad, Frida Mazza, hermana de Valeria, es compinche de su sobrina, Taína Gravier (Instagram)

Desde hace un tiempo, Frida decidió seguir el camino de Valeria en el mundo de la moda. Si bien aún no se ha instalado en Buenos Aires ni ha pisado las grandes pasarelas internacionales, comenzó a dar sus primeros pasos en el ambiente. En su cuenta de Instagram, que ya reúne más de cinco mil seguidores, comparte imágenes de sesiones profesionales para distintas firmas de indumentaria. Se la ve posando en campañas que incluyen prendas informales y actuales, así como propuestas elegantes con encajes y telas lisas. Su versatilidad queda clara en cada sesión, donde explora estilos sofisticados y minimalistas.

El vínculo con Taína Gravier es uno de los aspectos que más llama la atención en redes sociales. La diferencia de edad entre ambas es de apenas dos años y suelen aparecer juntas en fotos y videos, especialmente durante viajes y celebraciones familiares. Los usuarios no tardaron en notar el parecido físico que las une. La relación va más allá de la genética: la complicidad se evidencia en gestos, miradas y comentarios públicos, alimentando la percepción de hermandad a pesar de ser tía y sobrina.

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Frida Mazza asombra por su parecido físico con Taína Gravier, hija menor de Valeria (Instagram)

La familia Mazza-Gravier es numerosa y unida. Frida mantiene un vínculo muy cercano con los hijos de Valeria y Alejandro Gravier: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. Por edad, la joven se integra como una más dentro del grupo de hermanos. En vacaciones o eventos exclusivos, suele acompañar al clan y formar parte de las imágenes familiares que la modelo comparte en sus perfiles sociales. En este entorno, Frida encontró contención y apoyo para dar sus primeros pasos en el modelaje, además de recibir el respaldo incondicional del resto de la familia.

La joven modelo se distingue también por su estilo personal y la forma en que utiliza las redes sociales. Prefiere un perfil bajo y selectivo, eligiendo compartir solo fragmentos de su vida profesional y sus viajes. Punta del Este, Bariloche y Mar del Plata figuran entre los destinos que documentó en su cuenta, donde alterna imágenes de campañas de moda con postales de paisajes y momentos con amigos. En TikTok, suma videos casuales y escenas cotidianas con Valeria y sus sobrinos, aunque mantiene la privacidad de su círculo íntimo lejos de la exposición excesiva.

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Frida Mazza junto a la famlia de su hermana Valeria (Instagram)

En cada aparición pública y en cada imagen compartida, Frida consolida su imagen elegante y reservada. Su comunidad virtual crece de forma constante, impulsada por el interés que despierta su parentesco con Valeria, su belleza natural y la autenticidad con la que transita sus primeros años como modelo. Sin buscar el centro de la escena mediática, se posiciona como una de las nuevas referentes de la moda nacional, capaz de captar la atención de expertos y seguidores sin perder su esencia.

Si bien todavía está lejos de los grandes escenarios internacionales, su camino recién comienza y promete sumar capítulos a una historia familiar marcada por la moda, la discreción y el carisma.

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