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El detalle en la mano del Dibu Martínez antes de sumarse a la selección argentina para el Mundial tras su lesión

El arquero del combinado nacional viajó junto a Lisadro Martínez a los Estados Unidos y mostró cómo tiene inmovilizada la zona en la que se rompió el dedo anular

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Primer plano de Lisandro Martínez sonriendo a cámara, con Dibu Martínez sonriendo detrás y sosteniendo un termo con un mate en un avión
La mano vendada del Dibu Martínez por su lesión (@lisandromartinez)

Gran parte de la delegación argentina que afrontará el Mundial 2026 ya partió rumbo a los Estados Unidos para la concentración previa a la cita en la que buscarán revalidar el título conquistado en Qatar 2022. Pese a que el grueso de la convocatoria salió desde Buenos Aires, otros futbolistas optaron por viajar a Norteamérica por su parte. Una de las duplas estuvo conformada por Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, ambos con presente en Inglaterra. Lo que llamó la atención en la imagen que postearon fue la mano derecha vendada del Dibu, que arrastra una lesión que lo dejaría al margen de los amistosos previos al debut de la Copa del Mundo.

La foto del arquero junto a Lisandro en el avión mostró un vendaje amplio que le inmoviliza casi toda la mano. Aun así, se lo ve sonriente, mate en mano, durante el trayecto que ambos hicieron por su cuenta para sumarse al resto del plantel. En el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League que terminó con la victoria del Aston Villa, el Dibu Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

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Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, comentó en ese entonces con ESPN. El arquero se vendó el dedo en el momento y atajó sin problemas la final, aunque deberá realizar un reposo para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo, por lo que su presencia en los amistosos contra Honduras e Islandia no está confirmada.

Antes de embarcarse, Dibu Martínez también publicó un mensaje en sus redes junto a fotos con su esposa Mandinha Martínez y sus hijos Santi y Ava. En ese posteo de Instagram escribió: “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”.

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Dibu Martínez, una niña y un perro mojados posan para una selfie en una piscina. La niña besa al perro, que tiene una pelota naranja en la boca, bajo un paraguas blanco
La foto que subió el Dibu Martínez en la que se ve el vendaje de su mano derecha (@emi_martinez26)

El grueso de la delegación argentina salió de madrugada rumbo a Estados Unidos para instalarse en la ciudad elegida por la AFA como base durante la Copa del Mundo de Norteamérica. 18 futbolistas partieron desde el predio de Ezeiza, mientras otros convocados, entre ellos Lionel Messi, se incorporarán directamente en territorio estadounidense.

Entre los 18 jugadores que salieron desde Ezeiza estuvieron Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el último partido de Boca Juniors por la Copa Libertadores y tendrá un par de semanas de recuperación.

También viajaron futbolistas citados para entrenarse y formar parte de los dos amistosos previos: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River Plate; Tomás Aranda, de Boca Juniors; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Simón Escobar, de Vélez Sarsfield. A ellos se sumaron Nicolás Capaldo, hoy en el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana, y Agustín Giay, ex San Lorenzo y actual jugador de Palmeiras, con la atención puesta en la evolución física de Montiel.

Los jugadores que se incorporarán directamente en Estados Unidos son Lionel Messi, su compañero del Inter Miami Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez.

Un hombre con barba sonríe a cámara tomando una selfie grupal con cuatro adultos y dos niños sentados en un patio junto a una piscina al aire libre
Dibu Martínez junto a su familia y el vendaje que inmovilida su dedo anular (@emi_martinez26)

La preparación oficial para la Copa del Mundo comenzará el lunes 1 de junio, después de una jornada inicial dedicada a la adaptación y a la llegada de los futbolistas que se incorporan en Estados Unidos. Argentina permanecerá en Kansas hasta la víspera del primer amistoso.

El primer ensayo será ante Honduras el sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores tras su ampliación. La segunda prueba será el martes 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, indicado en el texto como ubicado en el estado de Luisiana.

El miércoles 10 de junio, plantel y delegación volverán a la concentración para enfocarse en el estreno mundialista. El debut ante Argelia está programado para el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas a las 22 de Argentina.

La segunda presentación será el lunes 22 a las 14 ante Austria en el Dallas Stadium. En ese mismo escenario, el equipo cerrará su participación en el Grupo J contra Jordania el sábado 27 desde las 23, siempre en horario argentino.

Emiliano Dibu Martinez Lesion dedo
El calentamiento previo a la final de la Europa League en donde el Dibu se rompió el dedo (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

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