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María Belén Ludueña compartió las fotos del primer mes de su hijo Vito: la intimidad de 30 días repletos de amor

La periodista mostró un carrete de imágenes familiares y un mensaje cargado de ternura para marcar el inicio de esta nueva etapa familiar

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Primer plano de María Belén Ludueña sonriendo a cámara, con cabello castaño claro, sosteniendo a su bebé Vito dormido envuelto en una manta azul
Con una publicación especial, la conductora mostró cómo la llegada del pequeño transformó la rutina y el corazón de toda la familia (Instagram)

El calendario marcó el 30 y las emociones se desbordaron en la casa de María Belén Ludueña y Jorge Macri. Hace exactamente un mes, la vida de la conductora se transformó por completo con la llegada de Vito Macri, su primer hijo, el pequeño que vino a darle un nuevo ritmo a los días y a convertir cada instante en una fiesta familiar. El amor, la expectativa y la ternura que envolvieron el nacimiento de Vito siguen intactos, multiplicados en cada gesto y en cada mirada cómplice entre los flamantes papás.

Lejos del vértigo de los estudios de televisión y de las agendas recargadas, Ludueña eligió celebrar el gran momento de su hijo con una serie de postales que desbordan dulzura. En su cuenta de Instagram, la periodista compartió imágenes de Vito y un mensaje que resume el huracán de emociones vivido en estas primeras semanas. “Feliz cumplemes, hijo. Te amamos Vito. 30 días de mucho amor. Gracias por llegar a nuestras vidas. BeVito”.

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La publicación no tardó en encender los corazones de figuras y colegas del espectáculo como Elina Costantini, Jimena La Torre y Liliana Parodi. Pero el mensaje que más se destacó fue el de Jorge, que celebró: “Un mes maravilloso. Trajiste mucha vida y alegría a toda la familia. Abuelos, tías, hermanos y mamá y papá. Te amamos”. En paralelo, a sus emotivas palabras se sumaron las de varios seguidores, quienes escribieron: “Es precioso Vito”; “Me mata de amor”; “Disfrutalo que crecen rápido”; “¡Muñequito hermoso! Que Dios te bendiga”; “¡Qué bendición ese bebé”; “Divinura total”.

Primer plano de un bebé con piel oscura, gorro blanco tejido y chupete marrón, mirando a cámara desde un asiento de coche verde oscuro
Vito, el hijo de María Belén Ludueña, celebra su primer mes de vida con una emotiva dedicatoria de su madre

Cabe recordar que la emoción por la llegada del pequeño se siente hace semanas. Una de las postales más emotivas quedó registrada el mismo día del nacimiento. En el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, una cámara capturó la primera foto de la familia Macri-Ludueña: María Belén, recostada en la camilla tras una cesárea, sonríe aún con la emoción fresca mientras sostiene a Vito sobre su pecho. El bebé, envuelto en una manta blanca y con un gorro tejido, es el centro de todas las miradas. A su lado, Jorge, todavía con barbijo y cofia, se inclina, acaricia a su hijo y se suma al retrato familiar con un gesto de orgullo y ternura.

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¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”. La reacción fue instantánea: las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto, felicitaciones y buenos deseos, en una avalancha de cariño que envolvió a la pareja y al recién nacido.

Un hombre con camisa blanca a cuadros y suéter azul sostiene a un bebé envuelto en una manta celeste, haciendo un gesto de cariño hacia él
Jorge Macri sostiene con ternura al pequeño Vito, su hijo de María Belén Ludueña, en una imagen que acompaña la emotiva dedicatoria por su primer mes de vida
Primer plano de un bebé calvo con un mameluco blanco con estampado de conejos grises, llorando con la boca abierta. Una mano adulta sostiene su bracito
Un primer plano muestra al pequeño Vito Ludueña llorando, mientras su madre sostiene suavemente su mano en una tierna imagen

Vito llegó para cumplir un deseo largamente esperado. Para Ludueña, su primer hijo es la respuesta a un sueño que fue creciendo en silencio, entre proyectos y rutinas compartidas con el jefe de gobierno porteño. Para él, la experiencia suma un capítulo nuevo a su vida como padre, ya que tiene tres hijos, Antonio, Giorgio y Martina, de una relación anterior con Florencia De Nardi. Ahora, la familia se expande y se reinventa, encontrando en el pequeño Vito una fuente diaria de alegría y energía renovada.

Primer plano de un bebé durmiendo de lado en una cuna blanca, con sus brazos levantados y manos cerca de la cabeza. Viste un pijama claro con ositos
El pequeño Vito, hijo de María Belén Ludueña, duerme plácidamente mientras su madre le dedica un emotivo mensaje por cumplir su primer mes de vida
Una mujer con abrigo camel y un hombre de chaqueta azul observan a un bebé en un cochecito oscuro en un evento al aire libre con espectadores de fondo
María Belén Ludueña y Jorge Macri junto a su hijo Vito, mirándolo en su cochecito durante un evento al aire libre (Instagram)

El primer mes de Vito estuvo lleno de pequeños grandes momentos. Ludueña abrió una ventana a su intimidad y mostró a sus seguidores escenas cotidianas: el primer paseo por la casa, los abrazos interminables, las visitas de abuelos y tías, la complicidad de amigos que acompañan desde lejos y cerca. La periodista, que suele mantener reserva sobre su vida privada, eligió agradecer el cariño de su comunidad y mostrar el costado más tierno de su nueva maternidad. Y de esa manera, cada palabra, cada gesto y cada mirada reflejan el presente luminoso de la familia Macri-Ludueña, que celebra la vida con emoción y esperanza.

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