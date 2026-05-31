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Mirtha Legrand se enojó al recordar la estatua que le hicieron en Villa Cañás: “¡Yo soy linda y eso es horrible!”

En plena emisión de su programa, la conductora se refirió otra vez a la polémica figura que le realizó un artista en su ciudad natal. “No soy yo”, aseguró

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En una charla con Ricky Maravilla en su "mesaza", Mirtha Legrand recordó el homenaje que le hicieron en su ciudad natal y fue contundente (La Noche de Mirtha - El Trece)

A mediados de 2023, Villa Cañás, la ciudad santafesina que vio nacer a Mirtha Legrand, decidió homenajear a su vecina más célebre con una estatua en su honor. Lo que prometía ser una celebración de su trayectoria terminó por despertar todo tipo de reacciones, empezando por la de la propia diva, que no dudó en mostrarse tajante ante el resultado final. El tema, lejos de quedar en el olvido, volvió a tomar impulso este fin de semana gracias a un picante intercambio en la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece), donde la conductora volvió a recordar el episodio con nuevas críticas y un humor filoso.

La charla comenzó con la visita de Ricky Maravilla, quien contó entre risas que la gobernación planea inaugurar una estatua en su honor para sumar atractivo turístico. Mirtha reaccionó con cortesía y celebró la noticia: “Uy, qué bueno, eso merece un aplauso”. La mesa acompañó con risas y comentarios hasta que Denise Dumas, con el tono cómplice que la caracteriza, deslizó: “Ojo, porque Mirta no estaba muy contenta con su estatua”. La conductora no tardó en tomar la posta y lanzó, fiel a su estilo: “Ah, no, la mía es horrible”.

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Entre carcajadas, Mirtha continuó: “Que no se enoje el escultor, pero no es linda, no soy yo. ¡Yo soy linda y eso es horrible!”. La sinceridad de la reina de los almuerzos desató una ola de risas en el estudio, mientras Denise remató: “Claro, no te sentís identificada”.

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi junto al artista plástico Daniel Melero y la estatua en homenaje a Mirtha Legrand (Gentileza Municipalidad Villa Cañás)
El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi junto al artista plástico Daniel Melero y la estatua en homenaje a Mirtha Legrand (Gentileza Municipalidad Villa Cañás)

La historia de la estatua tiene capítulos que se remontan hace casi tres años, cuando Villa Cañás, ese rincón santafesino que vio nacer a Mirtha, decidió rendirle tributo con una escultura especial. La elección del material y la presentación durante la feria de artesanos por el aniversario 121 de la ciudad buscaban honrar la trayectoria de la conductora y sumar un nuevo atractivo turístico. Sin embargo, la expectativa chocó de frente con la honestidad brutal de la homenajeada. Apenas la vio, Mirtha sentenció: “No es linda, no soy yo”.

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Lejos de quedar en el olvido, la escultura se volvió parte del folklore local y nacional. La diva, lejos de esquivar el tema, transformó la incomodidad en parte de su show y cada aparición pública reaviva la charla sobre su “doble” de metal. Entre bromas, ironías y alguna que otra selfie de turistas curiosos, la estatua ganó su propio protagonismo.

El detrás de escena suma detalles de color. El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, contó en febrero de este año cómo se gestó el homenaje y el vínculo con la diva. “Por supuesto que es un honor para nosotros los cañaseños, porque nos representa nada más y nada menos que Mirtha Legrand, donde es su ciudad natal. Hay tanta historia acá en Villa Cañás de ella, la trayectoria que tiene, ahora el próximo 23 de febrero cumple nada más ni nada menos que 99 años”, explicó en una entrevista con A la Tarde (América) en ese entonces. La estatua, obra del escultor Daniel Melero, vio la luz por primera vez en la feria de artesanos de junio de 2023, en una jornada donde el pueblo entero se reunió para descubrir la figura bajo la glorieta central. “Estamos en permanente contacto con ella porque tengo su WhatsApp. Y por teléfono también solemos hablar”, relató Gizzi, orgulloso de la relación con la diva y el gesto que pretendía ser eterno.

Norberto Gizzi contó el vínculo que mantiene con la histórica conductora y detalló por qué la escultura esta expuesta a pesar del pedido de la diva (A la Tarde - El Trece

El diseño moderno y la elección de la chapa como material buscaban un aire contemporáneo, una mirada distinta al homenaje tradicional. Pero la recepción fue mixta: la imagen, lejos del bronce solemne, dividió opiniones y generó memes, debates y hasta pedidos para alternar la exhibición de la obra. A pesar de las críticas, la estatua se transformó en destino obligado para vecinos y turistas, y la demanda de selfies superó cualquier expectativa. “Después, a raíz de lo que pasó en el transcurso del año, tuvo tanta difusión y tanta movida que al año siguiente, en 2024, cuando también celebraba una vez más la feria de artesanos, la volvimos a colocar por pedido de la gente. No solamente de la gente de Villa Cañás, sino también del turismo, porque venía gente a ver la estatua y no estaba”, explicó el intendente.

Así, entre el humor de Mirtha, el entusiasmo popular y las idas y vueltas, la estatua sigue sumando capítulos. El homenaje que la diva nunca terminó de aprobar ya es parte del universo Legrand: arte, polémica y un toque de sinceridad brutal, como solo ella sabe ofrecer. Porque si algo quedó claro, es que ni la chapa ni las críticas logran opacar el brillo de una leyenda que, una vez más, tiene la última palabra.

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