El Salvador

La epidemia de tabaquismo cobra la vida de más de 1,600 salvadoreños al año

La problemática vinculada al consumo de cigarrillos genera tanto impactos en la salud pública como importantes pérdidas monetarias para el país, según información recogida por instituciones oficiales y organismos internacionales actualizada hasta el año 2025

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La epidemia de tabaquismo causa más de 1,600 muertes anuales en El Salvador, afectando tanto a fumadores activos como pasivos. EFE/Hugo Ortuño
La epidemia de tabaquismo causa más de 1,600 muertes anuales en El Salvador, afectando tanto a fumadores activos como pasivos. EFE/Hugo Ortuño

La epidemia por tabaquismo sigue siendo una de las principales amenazas para la salud de las personas a nivel mundial. Se estima que anualmente este problema cobra la vida de aproximadamente ocho millones de personas a nivel mundial, de las cuales 1.2 millones son fumadores pasivos.

El Salvador no se encuentra exento de este problema, anualmente registra más de 1,600 muertes por complicaciones relacionadas con el consumo directo o la exposición al humo de manera indirecta, según datos oficiales publicados por el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), actualizados hasta 2022.

Lo que muy pocas personas saben es que cada cigarrillo contiene aproximadamente 600 ingredientes, que al quemarse pueden generar más de 7,000 sustancias químicas. Diferentes estudios han revelado que al menos 60 de estas sustancias son cancerígenas o tóxicas para el cuerpo humano.

En la actualidad, está prohibido fumar en espacios públicos y privados según el artículo 6 de la Ley para el Control del Tabaco aprobada en 2011. Posteriormente, el país ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco, con el objetivo de proteger a la población.

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Imagen de un hombre fumando un cigarrillo, con una superposición transparente que muestra los pulmones y una red brillante. Un círculo ampliado revela una masa tumoral.
Cigarrillos contienen hasta 600 ingredientes y generan más de 7,000 sustancias químicas dañinas, 60 de ellas cancerígenas, según estudios citados en la nota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de contar con un marco legal, en la práctica llega a ser una situación que se escapa de las manos de las autoridades locales.

Este problema provoca que miles de personas se vuelvan fumadores pasivos al inhalar las sustancias tóxicas del humo ajeno, incrementando hasta un 30% la probabilidad de desarrollar cáncer.

El consumo de cigarrillos puede provocar enfermedades cardiovasculares, cáncer de tráquea, cáncer de lengua, cáncer de pulmón, produce daños renales y también afecta el hígado.

Semanalmente, hasta 31 fumadores pierden la vida tras desarrollar enfermedades y experimentar complicaciones. Esto se traduce en pérdidas económicas de $263.6 millones anuales. De estos, $115.6 millones corresponden a gastos de salud, mientras que $148 millones son pérdidas en productividad debido a la mortalidad prematura, ausentismo, presentismo y pausas laborales atribuibles al consumo de tabaco.

De los $263 millones que el Estado invierte, solo $28 millones son recuperados a través de los impuestos al tabaco, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda actualizados hasta 2025.

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En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para crear conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y los daños que provoca en la salud.

Primer plano de manos sosteniendo una cajetilla de cigarrillos abierta con tabaco y porros de cannabis. La persona usa pulsera de cuero y reloj dorado.
El consumo de tabaco en jóvenes salvadoreños disminuyó de 19% en 2003 a solo 0.9% en 2021, superando las metas de reducción sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adolescentes salvadoreños consumen tabaco desde los 13 años

Fosalud, en colaboración con la OPS Washington, realizó la Cuarta Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (EMTJ) en El Salvador. Este estudio actualiza los datos sobre la prevalencia de consumo de tabaco entre los jóvenes de 13 a 15 años, revelando que el 4.7% de los jóvenes en este rango de edad ha consumido algún producto de tabaco alguna vez en la vida. Esto equivale a más de 10,000 jóvenes que han probado productos de tabaco.

Además, la prevalencia actual de consumo de tabaco en el tercer ciclo de educación básica (jóvenes de 13 a 15 años) muestra que solo uno de cada 100 estudiantes (0.9%) ha consumido tabaco en los últimos 30 días.

Comparando con años anteriores, la prevalencia de consumo de tabaco en 2021 se redujo en aproximadamente 18 puntos porcentuales con respecto a 2003, cuando el porcentaje era del 19%. En comparación con 2015, la reducción fue de aproximadamente 12 puntos porcentuales, pasando del 13.1% al 0.9%. Esta disminución superó el objetivo de la EMTJ El Salvador 2015, que aspiraba a reducir más del 30% la prevalencia en este grupo etario, contribuyendo así al cumplimiento de la meta 3.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca la reducción del consumo de tabaco.

El tabaquismo impone pérdidas económicas de $263.6 millones cada año en El Salvador, principalmente por gastos de salud y productividad. EFE/Víctor Casado
El tabaquismo impone pérdidas económicas de $263.6 millones cada año en El Salvador, principalmente por gastos de salud y productividad. EFE/Víctor Casado

1 colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua

Según organismos internacionales y ambientalistas, una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua al ser desechada y puede considerarse como uno de los principales contaminantes del océano, al igual que los plásticos.

Las colillas no solo contaminan las aguas de los océanos con su presencia, sino que también acaban en los estómagos de los peces al ingerirlas.

Al hacerlo, consumen las toxinas que tienen los cigarros. Además del daño a los ecosistemas oceánicos y a los peces, es importante recordar que gran parte de esos peces luego se transforma en alimentos para las personas.

Según el informe de Ocean Conservancy, desde los años ochenta se han limpiado cerca de 60 millones de colillas, que contaminan los océanos de todo el mundo. El número supera al de cualquier otro tipo de residuo.

Las colillas poseen acetato de celulosa, en esencia una forma de plástico, que resulta muy perjudicial para el medio ambiente, porque los filtros tardan en descomponerse y, cuando lo hacen, liberan las sustancias contaminantes que han absorbido del humo: nicotina, arsénico, plomo.

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