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El primer rival de Argentina en el Mundial presentó a sus convocados: por qué la lista tiene 27 jugadores y la figura que es hijo de una leyenda

Con Riyad Mahrez y Luca Zidane, el conjunto de Argelia debutará ante la albiceleste el próximo 16 de junio

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Argelia integra el grupo de Argentina en el Mundial 2026 (Reuters)
Argelia integra el grupo de Argentina en el Mundial 2026 (Reuters)

La selección de fútbol de Argelia oficializó una convocatoria de 27 futbolistas para el Mundial 2026, con la presencia destacada de Riyad Mahrez como capitán y la inclusión de Luca Zidane en el arco. El equipo, dirigido por Vladimir Petković, deberá realizar un último recorte antes de la fecha límite establecida por la FIFA para registrar el plantel definitivo de 26. El debut será frente a la Selección Argentina el próximo 16 de junio en Kansas a partir de las 22 horas, un duelo que genera expectativa tanto en el continente africano como entre los actuales campeones del mundo.

La nómina argelina se presentó al filo del plazo, lo que generó especulaciones debido al exceso de jugadores respecto al máximo permitido. La FIFA establece que solo 26 futbolistas pueden integrar la lista final, mientras que la convocatoria actual incluye a 27. El nombre sobrante podría deberse a la presencia de cuatro arqueros, lo que sugiere que uno de ellos será excluido antes del inicio del torneo.

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El regreso de Mahrez, extremo del Al-Ahli y exjugador del Manchester City, aporta experiencia y liderazgo a la plantilla. Con más de 90 partidos internacionales y cerca de 32 goles, el capitán argelino es una de las principales amenazas ofensivas del Grupo J, donde Argelia enfrentará a Argentina, Austria y Jordania.

Un hombre de cabello gris en primer plano con la mirada hacia arriba. Al fondo, una lista dorada muestra los nombres del equipo nacional de fútbol de Argelia para la Copa Mundial 2026
La lista oficial de jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria también incluye a Luca Zidane, arquero del Granada CF e hijo de Zinedine Zidane. Tras disputar varios encuentros de prueba y una Copa Africana de Naciones, Luca optó por representar el país de origen de su familia paterna, decisión que ha tenido un fuerte eco mediático. Su inclusión refuerza la competencia por el puesto de titular bajo los tres palos, donde compite con Anthony Mandrea.

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El listado revela una apuesta por las bandas, con futbolistas como Houssem Aouar (Al-Ittihad), Rayan Ait-Nouri (Manchester City) y Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund). La presencia de extremos y laterales de experiencia europea convierte los carriles exteriores en una de las principales fortalezas del equipo.

El cuerpo técnico, encabezado por Vladimir Petković, deberá tomar una decisión clave en las próximas horas: definir quién será el jugador descartado. Todo indica que la elección recaerá sobre uno de los arqueros, aunque el equipo aún no ha ofrecido detalles al respecto. Mientras tanto, la expectativa crece en el entorno del conjunto africano y de la Selección Argentina, que prepara su estreno en el Grupo J ante los Zorros del Desierto.

El sorteo de la Copa del Mundo ubicó a Argelia en un grupo exigente junto a la Scaloneta, Austria y Jordania. El debut frente a los campeones del mundo, programado para el 16 de junio, se perfila como uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Por otra parte, Jordania encendió las alarmas de cara a su debut mundialista tras sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Suiza en un amistoso internacional que desnudó sus falencias defensivas. El conjunto asiático, que compartirá el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 junto a la Selección Argentina, Austria y Argelia, se vio claramente superado en el estadio Kybunpark de San Galo, donde los europeos sentenciaron la historia con goles de Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht, mientras que Odeh Al-Fakhouri anotó el descuento para los jordanos.

El esperado cruce entre la Albiceleste y los dirigidos por Jamal Sellami se concretará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora de Argentina), en lo que será el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones. El escenario de este inédito enfrentamiento será el imponente Dallas Stadium (AT&T Stadium) en Texas, un encuentro clave donde los campeones del mundo buscarán sellar su clasificación a los octavos de final en la mejor posición posible.

La lista de convocados de Argelia al Mundial 2026

Arqueros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (MC Alger)

Defensas: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis)

Volantes: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al Ittihad), Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Yacine Titraoui (Sporting Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al Duhail) Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al Ahli)

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