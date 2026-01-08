Salud

Cómo controlar el exceso de hambre y los picoteos: estrategias para tomar decisiones más saludables

Un estudio revela cómo ciertos hábitos y factores pueden ayudar a reducir el apetito excesivo y los antojos, mejorando la relación con la comida

El control del hambre depende
El control del hambre depende de identificar si la necesidad de comer responde a señales reales o factores emocionales, según expertos y estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de comer a deshoras es una de las principales razones por las que muchas personas ven frustrados sus intentos de perder peso o mantener una alimentación equilibrada. A menudo, ese impulso no responde a una necesidad real del cuerpo, sino que surge por costumbre, emociones o simplemente por tener ciertos alimentos al alcance de la mano.

Estos pequeños antojos pueden complicar cualquier plan saludable y hacer más difícil el control del apetito. Frente a este desafío tan común, expertos citados por Sportlife comparten consejos prácticos para entender mejor por qué aparece el hambre fuera de horario y cómo mantener hábitos alimentarios más estables y satisfactorios.

El instinto de supervivencia y el deseo de comer

Expertos de Sportlife advierten que pensar de forma constante en la comida puede activar mecanismos ancestrales relacionados con el instinto de supervivencia, lo que incrementa el deseo de comer sin que exista una necesidad fisiológica real. El hambre está ligada a nuestro instinto natural de supervivencia, mencionan los autores del estudio consultado. Esta relación entre la mente y el apetito puede dificultar el autocontrol, sobre todo en situaciones de estrés o aburrimiento.

Una revisión publicada en Frontiers in Psychology confirma esta relación entre emociones y comportamiento alimentario. El estudio señala: “Las emociones negativas pueden aumentar la sensibilidad a las señales alimentarias y el valor de recompensa en el cerebro, lo que incrementa los antojos y el consumo impulsivo de alimentos, incluso en ausencia de una necesidad fisiológica real”.

Establecer horarios y organizar las
Establecer horarios y organizar las comidas evita el consumo impulsivo provocado por aburrimiento, ansiedad o costumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales recomendaciones de los especiistas es limitar el acceso a productos tentadores. Guardar alimentos poco aconsejables en lugares cerrados, lejos de la vista, o directamente no incluirlos en la compra, reduce la probabilidad de caer en el picoteo. Esta medida exige un mayor esfuerzo consciente para consumirlos y disminuye los impulsos automáticos.

Organización de comidas y diferenciación del hambre real

Otra estrategia fundamental consiste en organizar las comidas y establecer horarios regulares. De esta forma, se responde solo al hambre verdadero, evitando ingestas provocadas por aburrimiento, ansiedad o costumbre.

Reconocer y distinguir entre el hambre física y los deseos generados por factores emocionales o sociales permite reajustar los hábitos alimentarios y evitar el consumo innecesario de calorías. Esta recomendación coincide con lo planteado en la revisión que señala cómo las emociones negativas pueden impulsar la ingesta de alimentos incluso en ausencia de hambre real.

La publicación subraya la relevancia de una alimentación rica en fibra. Este nutriente se expande al entrar en contacto con los jugos digestivos y tarda más tiempo en digerirse, prolongando la sensación de saciedad y manteniendo el sistema digestivo ocupado durante más tiempo. Así, incluir alimentos como legumbres, frutas, verduras y cereales integrales no solo mejora la digestión, sino que también ayuda a controlar el apetito y a evitar el picoteo entre comidas.

La fibra alimentaria, presente en
La fibra alimentaria, presente en legumbres, frutas y cereales integrales, ayuda a prolongar la saciedad y prevenir antojos entre comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de los antojos por sabores específicos, como el dulce o el salado, resulta fundamental. Aprender a identificar y gestionar estos impulsos permite tomar decisiones alimentarias más equilibradas y prevenir el consumo excesivo de alimentos poco saludables. Según Sportlife, desarrollar estrategias personales, como sustituir snacks ultraprocesados por opciones más nutritivas, puede favorecer una alimentación más consciente y satisfactoria.

Además, la revista advierte sobre el riesgo de comer en exceso, incluso cuando se trata de alimentos saludables o preferidos. Mantener la moderación es clave para no poner en riesgo el objetivo de mantener el peso bajo control.

El entorno y el estrés: factores a considerar

Comer con prisa o bajo presión puede afectar tanto la digestión como la capacidad de autocontrol. Sportlife recomienda elegir un entorno tranquilo para las comidas y dedicar tiempo suficiente a cada ingesta, evitando distracciones como el teléfono móvil o la televisión.

Reducir las tensiones y prestar atención plena al acto de comer facilita la aplicación de estrategias para evitar antojos y fomenta la adquisición de hábitos alimentarios más saludables.

Técnicas de respiración y manejo
Técnicas de respiración y manejo emocional contribuyen a controlar el apetito y a mantener el peso saludable a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del hambre requiere combinar medidas prácticas —como limitar el acceso a alimentos tentadores, aumentar el consumo de fibra y organizar las comidas— con herramientas de gestión emocional y técnicas de respiración. Tanto desde Sportlife como la literatura científica señalan que distinguir el hambre real, fortalecer la moderación y crear un entorno adecuado son pasos fundamentales para mantener el peso bajo control y mejorar la relación con la comida.

