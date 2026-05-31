Alerta Sofía y la preservación de la escena del crimen de Agostina Vega: las críticas en torno al fiscal del caso

El Fiscal Raúl Garzón se dirige a la prensa en una conferencia sobre el caso de Agostina Vega.

“Todo hicieron mal desde el principio porque no nos tomaron en serio. No nos escuchaban, les dimos direcciones, horarios, les dimos el nombre de esta persona y no lo detuvieron”. Entre todas las voces que se escucharon durante la semana que transcurrió entre la desaparición de Agostina Vega y el hallazgo de su cuerpo en un descampado, esa declaración de la abuela de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba reúne las principales críticas a los responsables de la investigación, encarnada en la figura del fiscal Raúl Garzón.

Particularmente, cuestionan al representante del Ministerio Público Fiscal por demorar la activación de la Alerta Sofía, el allanamiento a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido, y la falta de preservación de la escena del crimen.

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Esta infografía detalla la cronología de la desaparición de Agostina Vega, vinculando lugares, horarios, protagonistas y pruebas clave en la investigación que duró 7 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta Sofía

El contexto temporal es el siguiente: Agostina fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cerca de las 22.30. Cuando notaron que no había regresado, la familia la buscó durante toda la madrugada. Barrelier apareció en el radar de la madre, Melisa Heredia, casi al instante. Le escribió buscando respuestas. El hombre respondió con evasivas. Se realizó la denuncia de la desaparición a las 8.42 de la mañana del domingo, según informó Garzón.

Ese mismo día, durante el partido de Belgrano de Córdoba y River en el estadio Mario Alberto Kempes aparecieron en los medios de la provincia las primeras imágenes de Agostina. En ese momento, un remisero la reconoce y se comunica con Heredia. El chofer da horario y lugar exacto en el que deja a la nena, a metros de la casa del sospechoso, en Juan del Campillo 878 del barrio Cofico.

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La madre de Agostina Vega

El testigo clave, incluso, dio detalles sobre la charla que tuvo con la menor. Le dijo que iba a la casa del novio de su mamá para hacerle una sorpresa. Describe al hombre que recibe a la chica, características que se corresponden con Barrelier.

A esta altura, no había dudas de que el hombre, empleado municipal y barra de Instituto con una antecedente penal grave en torno a un caso de violencia de género, estaba implicado en la desaparición.

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Sin embargo, Barrelier fue detenido recién el martes por privación ilegítima de la libertad. Es decir que, hasta el jueves 28 de mayo, la principal hipótesis era que había sido secuestrada y que estaba viva.

La explicación del fiscal en conferencia de prensa junto al Ministro (Mario Sar)

En cuanto al sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, el protocolo es claro:

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Que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad);

que exista una denuncia oficial ;

que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.

que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición ; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia ; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.

que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización del niño o adolescente desaparecido y/o del/s responsable/s de su desaparición.

que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.

el requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.

Sin embargo, para el fiscal el caso de Agostina no cumplía los requisitos. Incluso, lo solicitó a regañadientes el miércoles 27 de mayo y fuera de término, pasadas las 80 horas de la desaparición.

El vehículo de Barrelier ingresa al descampado en Córdoba, Argentina, donde fueron encontrados los restos de Agostina Vega, bajo la supervisión de la policía local.

¿Ya estaba muerta Agostina? Sí, pero la investigación no lo había determinado aún. La buscaban “con vida”, según las palabras del propio fiscal hasta el viernes 29 de mayo, cuando comenzaron a buscar sus restos en un descampado, tras la revelación de una cámara que mostró el Ford Ka negro en el barrio Ampliación Ferreyra el lunes 25 de mayo al mediodía.

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En cuanto a la data de muerte, debe ser determinada por la autopsia que siempre establece un intervalo de muerte y no un horario preciso. ¿Agostina fue asesinada inmediatamente, ese domingo a la madrugada o durante la jornada? Pese a no contar aún con el informe preliminar de autopsia, el fiscal informó en conferencia de prensa que el homicidio se concretó entre las 23.20 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo. “Es previo a la denuncia”, consideró, y se defendió: “No hacemos ninguna autocrítica”.

La escena del crimen

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por la desaparición de Agostina Vega, fue allanada como parte de la investigación.

Tal como se mencionó, Barrelier fue detenido el martes 26 de mayo. No obstante, la casa no se allanó de inmediato. Recién el miércoles, agentes de Policía Científica de Córdoba ingresaron al inmueble.

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No existen precisiones sobre el trabajo que realizaron los peritos en ese lugar, pero lo cierto es que la abogada del padre, Fernanda Alaniz, contó en diálogo con TN que, ese mismo miércoles, “Soledad”, la mujer de Barrelier y su hija de 11 años fueron llevadas a declarar como testigos, junto a otros tres hombres que residían en la propiedad. Soledad y su hija regresaron al día siguiente a la casa donde se habría cometido el crimen.

La sospecha es que limpiaron -por segunda vez- el espacio en el que asesinaron a Agostina. El viernes 29 de mayo, los peritos regresaron y “pasaron el luminol”. Pese al tiempo transcurrido y la oportunidad para borrar evidencia, “aún así encontraron rastros”, puntualizó la penalista.

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Desde el inicio de la investigación, tal como lo mostraron los canales de televisión apostados frente a la casa, no se preservó la escena del crimen.

El “Manual de procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y la Escena del Crimen”, del Programa Nacional de Criminalística, del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explica nociones esenciales que no habrían sido tenidos en cuenta por el fiscal del caso, teniendo en cuenta los acontecimientos desencadenados durante toda la semana:

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1.- El LUGAR DEL HECHO es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quiénes intervinieron.

2.- El LUGAR DEL HECHO puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento investigado.

3.- El LUGAR DEL HECHO se caracteriza por la presencia de elementos, rastros y/o indicios que puedan develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido.

4.- El LUGAR DEL HECHO se denomina ESCENA DEL CRIMEN cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permitan sospechar la comisión de un delito.

5.- El LUGAR DEL HECHO siempre será considerado potencial ESCENA DEL CRIMEN hasta que se determine lo contrario.

6.- Verificada la existencia del LUGAR DEL HECHO o ESCENA DEL CRIMEN corresponde inmediatamente su preservación para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros o indicios que puedan existir y para evitar cualquier pérdida, alteración o contaminación.

La casa de Barrelier fue, desde el principio, el lugar del hecho. Como si los indicios no fueran suficientes para allanarlo con la declaración del remisero, las sospechas de la madre y el mensaje que envió Agostina a una de sus amigas, el expediente cuenta, además, con el video de una cámara que la mostró al ingresar a la propiedad junto al imputado.

La adolescente nunca salió, por lo que se trataba de una potencial escena del crimen. La preservación, pese a estas circunstancias, no se ejecutó por criterio del fiscal Garzón.