Salud

Cuál es la causa más común del vértigo posicional paroxístico benigno y los ejercicios utilizados para tratarlo

Especialistas consultados por The Washington Post explicaron cómo se origina este trastorno del oído interno, los factores que aumentan su aparición y qué procedimientos físicos suelen emplearse para reducir las molestias asociadas a esta alteración del equilibrio

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El vértigo posicional paroxístico benigno afecta principalmente el equilibrio y causa intensas sensaciones de giro y malestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de que el entorno gira sin control, incluso cuando el cuerpo permanece inmóvil, puede dificultar actividades cotidianas. Levantarse de la cama, girar la cabeza o caminar unos pocos pasos puede desencadenar episodios de inestabilidad que alteran el equilibrio y generan malestar físico.

Según informó The Washington Post, una de las causas más frecuentes de este fenómeno es el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), un trastorno del oído interno que afecta a millones de personas en todo el mundo.

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Aunque su nombre es técnico, los especialistas señalaron que se trata de una afección común que suele responder a maniobras específicas destinadas a corregir el problema que la origina.

La intensidad de los síntomas varía considerablemente. Algunas personas describen una sensación similar al vaivén de una embarcación, mientras que otras experimentan una percepción de giro tan intensa que aparecen náuseas, vómitos y dificultades para mantenerse de pie o enfocar la vista.

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El mecanismo que desencadena el trastorno

El VPPB se relaciona con el funcionamiento del sistema vestibular, un conjunto de estructuras ubicadas en el oído interno que permite detectar movimientos y mantener el equilibrio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El VPPB, uno de los trastornos más comunes del oído interno, impacta a millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Carol Foster, profesora de otorrinolaringología de la Universidad de Colorado Anschutz, en cada oído existen pequeños cristales cuya función es ayudar al organismo a percibir la gravedad y los movimientos lineales. En condiciones normales, estas partículas permanecen adheridas a una membrana específica.

El problema surge cuando esos cristales se desprenden y se desplazan hacia alguno de los tres canales semicirculares encargados de detectar los movimientos de rotación. Esa alteración provoca señales erróneas hacia el cerebro y desencadena la sensación de movimiento que caracteriza al vértigo.

Foster explicó que los síntomas dependen del canal afectado. Cuando los cristales ingresan en el canal posterior, la variante más frecuente, la persona puede percibir una intensa sensación de giro.

Visión distorsionada por mareos
Los síntomas del vértigo posicional pueden variar desde sensación de vaivén hasta náuseas, vómitos y dificultad para mantenerse en pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se desplazan hacia el canal horizontal, la impresión suele ser la de un movimiento lateral continuo. En casos poco habituales, pueden alcanzar el canal anterior y generar una percepción de rotación especialmente intensa.

Un problema frecuente entre adultos mayores y mujeres

Las estimaciones citadas por The Washington Post indican que aproximadamente el 2% de la población desarrollará VPPB en algún momento de su vida. Además, la afección aparece casi el doble de veces en mujeres que en hombres.

La neuróloga Kristen Steenerson, profesora clínica asociada y directora de la Clínica de Neurología Vestibular de la Universidad de Stanford, señaló que determinados grupos presentan un mayor riesgo. Entre ellos figuran los adultos mayores, las personas con osteopenia, quienes padecen osteoporosis y aquellas que sufrieron algún traumatismo craneal.

Maniobras para recolocar los cristales

Una de las particularidades del VPPB es que existen procedimientos físicos diseñados para guiar los cristales hacia su ubicación original. Estas técnicas son utilizadas habitualmente por médicos y fisioterapeutas, aunque algunas pueden realizarse en el hogar bajo las indicaciones adecuadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La maniobra de Epley es el tratamiento más utilizado para el VPPB y busca recolocar los cristales en el oído interno mediante movimientos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más conocida es la maniobra de Epley, considerada el tratamiento de primera línea para el VPPB en Estados Unidos. Consiste en una secuencia de movimientos de cabeza y cuerpo que aprovechan la gravedad para desplazar los cristales fuera de los canales semicirculares.

Otra opción es la maniobra de medio salto mortal, desarrollada por la propia Foster. Un estudio encontró que la maniobra de Epley solía resolver los síntomas con menos repeticiones, mientras que el medio salto mortal provocaba menos mareos durante su realización.

Una alternativa más reciente

Los especialistas también mencionaron la maniobra de Li, una técnica más nueva que no exige los giros de cabeza característicos de otros procedimientos.

Steenerson indicó que “las evidencias preliminares son muy prometedoras” respecto de esta alternativa. La maniobra consiste en acostarse rápidamente sobre el lado afectado y luego girar hacia el lado opuesto durante un período determinado antes de incorporarse.

Las técnicas como la maniobra de medio salto mortal y la novedosa maniobra de Li ofrecen alternativas para aliviar los síntomas del VPPB en pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las técnicas como la maniobra de medio salto mortal y la novedosa maniobra de Li ofrecen alternativas para aliviar los síntomas del VPPB en pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos consultados por el medio estadounidense, cualquiera de estas técnicas puede requerir varias repeticiones hasta lograr que los síntomas desaparezcan completamente.

Cuándo es necesario buscar atención médica urgente

Aunque el vértigo posicional paroxístico benigno no suele representar un riesgo vital, algunos síntomas asociados requieren evaluación médica inmediata.

Jeffrey Staab, profesor y jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología de la Clínica Mayo especializado en trastornos vestibulares y del equilibrio, advirtió que la aparición repentina de vértigo acompañada por entumecimiento, hormigueo, dificultad para hablar, alteraciones de la coordinación o problemas para caminar puede indicar un accidente cerebrovascular.

El especialista también señaló que un episodio de vértigo asociado a una pérdida repentina de la audición puede estar relacionado con afecciones neurológicas más graves que requieren una evaluación médica rápida.

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