El régimen Ortega y Murillo entrega poderes a su hijo Laureano para firmar acuerdo en nombre de Nicaragua con una ciudad ocupada por rusos

Laureano Ortega Murillo acumula al menos 27 poderes plenos para representar a Nicaragua. / (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó plenos poderes a Laureano Ortega Murillo para firmar un acuerdo de cooperación internacional con Sebastopol, ciudad portuaria ubicada en la península de Crimea bajo control ruso desde 2014. Así lo informó el medio digital nicaragüense Despacho 505, que detalla que la designación se oficializó a través del Acuerdo Presidencial 78-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta.

Según Despacho 505, la decisión faculta a Laureano Ortega Murillo, hijo del matrimonio presidencial y asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional, a actuar en nombre y representación de la República de Nicaragua para suscribir un “Plan de Acción” de cooperación con las autoridades de Sebastopol. El documento incluye mecanismos de colaboración en los ámbitos económico, comercial, científico, tecnológico, social y humanitario entre la ciudad y Nicaragua.

El acuerdo refuerza el papel de Laureano Ortega como principal operador internacional del régimen, consolidando una tendencia de los últimos años: la transferencia de funciones tradicionalmente vinculadas a la Cancillería hacia el círculo familiar de la pareja gobernante, de acuerdo con la cobertura de Despacho 505.

PUBLICIDAD

Laureano Ortega Murillo ha recibido, a la fecha, al menos 27 poderes plenos para representar al Estado nicaragüense en el exterior, reporta el medio digital. Con este nuevo mandato, suma cinco acuerdos firmados con territorios ucranianos ocupados por Rusia: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea. Sebastopol, enclave clave para la flota rusa del Mar Negro, es reconocido internacionalmente como parte de Ucrania, aunque su anexión por parte de Moscú en 2014 no ha sido reconocida por la comunidad internacional y ha sido condenada por resoluciones de Naciones Unidas.

Laureano Ortega ya ha firmado una declaración con el canciller de Rusia, Serguey Lavrov, para "contrarrestar" las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países. /(EFE/ Presidencia De Nicaragua)

De acuerdo con información reciente, la acumulación de poderes y acuerdos por parte de Laureano Ortega Murillo no se limita a convenios con regiones bajo control ruso. El régimen ha delegado en él la firma de acuerdos de extradición y traslado de personas condenadas con Rusia, así como memorandos de entendimiento en áreas como catastro, cartografía, estandarización y seguridad biológica. Además, ha encabezado el “Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Nicaragua para el período 2026-2029”.

PUBLICIDAD

La transferencia de estas funciones a Laureano Ortega Murillo ha desplazado a funcionarios de la Cancillería, como Valdrack Jaentschke y Denis Colindres, quienes formalmente encabezan la diplomacia nicaragüense. Despacho 505 subraya que Laureano se ha convertido en el rostro más visible de la política exterior del régimen, especialmente en las relaciones con Rusia, China e Irán.

El año pasado Laureano Ortega fue autorizado para rubricar acuerdos de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, así como memorandos de entendimiento con China para el desarrollo agrícola y la cooperación técnica y económica. Además, en diciembre de 2024, recibió facultades para firmar un protocolo de cooperación administrativa y de preferencias arancelarias con la Unión Económica Euroasiática.

La política de delegar poderes a funcionarios y allegados de confianza para suscribir acuerdos internacionales se ha consolidado durante el actual gobierno. Además de Laureano Ortega, otros funcionarios han recibido designaciones especiales, como el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Vicente Ramírez Colindres, autorizado a suscribir memorandos con Rusia en materia de estandarización y metrología.

PUBLICIDAD

La pareja presidencial le permitirá a su hijo Laureano Ortega Murillo firmar su quinto acuerdo con territorios ucranianos ocupados por Rusia.

La ausencia de transparencia sobre el contenido y alcance de estos acuerdos ha generado interrogantes sobre los beneficios y los compromisos adquiridos por Nicaragua. Organizaciones civiles y observadores internacionales han expresado preocupación por la falta de detalles públicos y el desplazamiento de la diplomacia institucional en favor de una gestión centralizada en la familia presidencial.

Sebastopol, objeto del más reciente acuerdo, alberga la principal base de la Flota rusa del Mar Negro y constituye uno de los puntos estratégicos más relevantes para el control ruso sobre Crimea. El acercamiento diplomático entre Nicaragua y las regiones ocupadas por Rusia profundiza el alineamiento internacional del régimen Ortega-Murillo en un contexto de aislamiento regional y sanciones internacionales.