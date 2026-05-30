James Bond se reinventa como un espía joven y audaz para ingresar al mundo de los videojuegos

En una captura de pantalla del videojuego, un hombre vestido de oscuro se aferra al borde de un acantilado. 007 First Light fue creado por IO Interactive, el desarrollador detrás de la franquicia Hitman (Crédito: The New York Times / IO Interactive)

Al principio de 007 First Light, mientras el joven y malhumorado James Bond atraviesa un riguroso entrenamiento como espía, su instructor le dice que “siempre haga lo inesperado; es la primera regla del espionaje”.

Bond y sus dos mejores amigos del campamento de entrenamiento proceden a irrumpir en el circuito durante la noche y robar la bandera que es el objetivo del examen del día siguiente. Esto sorprende al resto de los aprendices y a su malhumorado instructor, pero para el jugador es una experiencia completamente programada, guionizada hasta el nanosegundo. Escabúllete aquí, espera la orden, muévete allá, toma la bandera, deja que se reproduzca la secuencia.

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Esto es un poco injusto. Un videojuego es necesariamente un contrato entre el desarrollador y el jugador: entrega tu tiempo y únete al carnaval fingido de la libertad mientras te conducen por un camino completamente definido y acotado. Pero al igual que la cuarta pared del teatro y la suspensión de incredulidad en el cine, este fingimiento debe ser verosímil. Debe sentirse la libertad.

Hay momentos en First Light donde todo encaja de manera bastante convincente, donde realmente sientes que estás jugando como el audaz James Bond. Irónicamente, estos momentos también muestran los vínculos más claros con el trabajo anterior de IO Interactive, Hitman, en el que un asesino calvo con código de barras recorre grandes escenarios arquitectónicos tratando de encontrar la combinación adecuada de oportunidades y herramientas para eliminar discretamente a sus objetivos.

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First Light contiene varios niveles ambientados en mansiones familiares, galas y oficinas corporativas de gran altura. Al igual que en Hitman, son espacios vastos y elaborados, llenos de guardias para engañar, objetos para conseguir y trampas para preparar. Aunque Bond no es tan maquiavélico ni calculador como el frío protagonista de Hitman, todavía tiene muchos dispositivos tecnológicos bajo la manga (o el reloj). Estos niveles, fieles a la lección del instructor de entrenamiento, están llenos de sorpresas y resultados inesperados y encantadores.

En una captura de pantalla del videojuego, un auto derrapa por un camino que atraviesa una aldea en el bosque. First Light se siente tímido, como si IO Interactive, el creador de Hitman, temiera dañar la delicada figura de porcelana que le entregó la familia Fleming (Crédito: The New York Times / IO Interactive)

Sin embargo, con demasiada frecuencia, First Light sacrifica su profundidad por un recorrido lineal al estilo de juegos de aventuras como Uncharted, que estableció el estándar de ver una historia cinematográfica con intervención mínima. Al estar vinculado a una propiedad ficticia querida, First Light tiene mucho que contar, y utiliza este enfoque de jugabilidad ligera para hacerlo.

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El juego sigue el origen de James Bond como agente del MI6. Esta es una nueva y juvenil versión de Bond, ambientada en un mundo hipermoderno con empresas tecnológicas que imponen soluciones de inteligencia artificial a todos, incluso a legendarias agencias de espionaje, lo que parece una mala idea. Bond debe seguir su instinto y corazonada y esquivar a los burócratas cortos de vista que se interponen entre él y la jerarquía de villanos.

First Light tiene la estructura vaga de la firma autoral de Ian Fleming; lo que le falta es la textura y la crudeza esenciales en una historia 007. Cuando el juego abandona las propiedades de la familia y se adentra en parques industriales vacíos llenos de secuaces sin rostro, pierde el hilo de la franquicia. No se siente como 007, sino como los innumerables shooters de acción y cobertura que surgieron a partir de Uncharted.

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Bond está hecho para intercambiar frases ingeniosas mientras da uno o dos golpes de karate, no para enfrentarse a destacamentos militares completos usando un pequeño arsenal de armas automáticas. Aquí es más héroe de acción y menos caballero sofisticado. Al parecer, ha sido contagiado por el virus del videojuego que te permite ver a través de las paredes y ralentizar el tiempo para lograr disparos perfectos a la cabeza. Lo que comienza como un juego más intelectual se vacía hasta convertirse en una interacción mecánica y sin sentido, aderezada con grandes explosiones de fondo mientras avanzas constantemente.

En una captura de pantalla del videojuego, un hombre sonríe con una mochila y una chaqueta con el cuello alzado. First Light presenta una nueva y juvenil versión de Bond, siguiendo su origen como agente del MI6 (Crédito: The New York Times / IO Interactive)

Bond es aquí muy joven, muy nuevo en todo esto. Como el jugador, es arrojado al papel sin lograr habitarlo por completo. Seduce a la cantidad requerida de mujeres, pero la torpe plasticidad capturada por movimiento en sus intercambios les resta el más mínimo indicio de erotismo.

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Durante todo el juego, la cámara se mantiene a distancia. Este enfoque tiene sentido en Hitman, donde es más importante tener una vista periférica amplia que acercarse al héroe enigmático del juego. Pero Bond es más grande que la vida. Está pensado para llenar la pantalla como el centro carismático de la gravedad de cada escena. El personaje de First Light es insustancial; una amplia sonrisa en su rostro esconde poco bajo la superficie. No hay sensación de la lucha que hace que los relatos clásicos sean tan memorables.

En esos libros y películas, Bond suele ser maduro y elegante, aunque algo desgastado, condenado a un estado de resaca permanente mientras destila el aroma de whisky, cigarros y el perfume de la conquista de la noche anterior. Es un desastre, reflejado en la expresión deprimida de Sean Connery, la entrega masoquista de Daniel Craig y la mirada vacía de Roger Moore. (Aquí, Bond es interpretado por Patrick Gibson, quien apareció en las series televisivas “Dexter: Original Sin” y “The OA”). Pero también es incansable, impulso puro. Está impulsado hacia el sexo, hacia la violencia, hacia el éxito frente al adversario del día que le impide su cóctel de las cinco. Sin ese filo sangriento, ¿quién o qué es Bond?

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First Light se siente tímido, como si temiera dañar la delicada figura de porcelana que le entregó la gigantesca familia Fleming, todo mientras navega bajo la atenta mirada de la nueva empresa matriz de la franquicia, Amazon. Pierde de vista aquello que funciona en Bond.

Hay magia en los pocos niveles donde se suelta al espía. En un momento debe seguir sigilosamente a un botones sospechoso en las entrañas de un lujoso resort en la montaña. Para lograrlo puede entablar conversación con un camarero, trepar por una tubería de desagüe, noquear a uno o dos guardias, robar una gorra de chofer y colarse en la bodega de vinos. O podría elegir alguno de los varios caminos alternativos disponibles.

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Esta forma de interacción recompensa la mente abierta y el ingenio. Este es Bond como agente del caos y la sorpresa, que sobrevive solo gracias a la osadía y los nervios. No está controlado por guiones y activadores obvios, explosiones cronometradas, cámaras que encuadran la acción, presionar X para un salto perfectamente sincronizado o el botón cuadrado para una parada mecánica.

Y no es un asesino despiadado, un héroe de acción con un número de muertes de tres cifras. La propia narrativa del juego lo reconoce, cuando Bond reprende a un aliado por disparar en la cabeza a un guardia en lugar de dejarlo inconsciente.

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Entonces, ¿por qué sigue eliminando a decenas de matones? ¿Por qué alterna entre rifles largos y escalar muros al estilo ninja, bajo una lluvia de balas? ¿Es solo porque este es un videojuego y eso es lo que se hace en uno?

*007 First Light está disponible para PlayStation 5, PC, Switch 2 y Xbox Series X|S.

Fuente: The New York Times