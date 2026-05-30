Salud

Por qué el brócoli puede ayudar a bajar de peso y cuál es el mejor horario para consumirlo

Sumar este vegetal a diferentes comidas durante el día contribuye al bienestar digestivo, cardiovascular y óseo

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Ilustración plana de un brócoli verde y sonriente sosteniendo un reloj con signos de interrogación en lugar de números, sobre un fondo liso beige claro.
Una ilustración editorial plana muestra un brócoli estilizado y sonriente en el centro, sosteniendo un gran reloj redondo con signos de pregunta en lugar de números, sobre un fondo beige suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por perder peso de forma saludable sigue en aumento entre quienes buscan alternativas nutritivas para mejorar su bienestar. El brócoli, considerado un alimento esencial en regímenes para la salud, aparece como un aliado en la dieta y destaca por su bajo aporte calórico, alto contenido de fibra, vitamina C y vitamina K, así como por ofrecer ácido fólico y minerales como el calcio.

La mejor hora para consumir brócoli para bajar de peso no está definida por la ciencia. No existe una recomendación universal. Sin embargo, puede incorporarse en cualquiera de las comidas principales. Añadirlo al desayuno puede ayudar a aumentar la saciedad y facilitar el control calórico diario, gracias a su aporte de fibra y bajo valor energético.

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Para personas con sensibilidad digestiva, se recomienda evitarlo cerca de la hora de dormir, ya que podría causar molestias como gases e hinchazón.

Una cabeza de brócoli verde fresco con gotas de agua, rodeada por pequeños platos de cerámica con polvos de colores, cápsulas y hojas de berro y espinaca.
Una cabeza de brócoli fresco y húmedo, rodeada de suplementos en polvo de vitaminas C y K, calcio y vegetales verdes, ilustra la importancia de los nutrientes para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de brócoli crudo aporta unas 35 calorías, aproximadamente dos gramos de fibra, además de vitamina C, vitamina K y ácido fólico, según Verywell Health. Al pertenecer a las crucíferas, su consumo ayuda a acercarse a la ingesta ideal de verduras, un objetivo que muchas personas no alcanzan de forma regular.

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Cuándo conviene comer brócoli para bajar de peso

Si bien los expertos indican que no hay un horario en específico para consumirlo y bajar de peso, su aporte lo hace versátil para cualquiera de las cuatro comidas del día. Por ser rico en fibra y agua, su inclusión en el desayuno ayuda a prolongar la saciedad, lo que puede traducirse en menor ingesta calórica y mejor manejo del apetito.

En cualquier caso, consumir brócoli en cualquiera de las comidas es siempre un aporte saludable para quienes desean perder peso. EatingWell indica que la fibra contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre y que, gracias a su versatilidad, puede incluirse en ensaladas, salteados o sopas.

No obstante, si existe el peor momento para consumirlo, que es la noche. No es recomendado por expertos ya que sus carbohidratos pueden dificultar la digestión en personas sensibles. Esto podría provocar gases, hinchazón o afectar el sueño, sobre todo en quienes sufren trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable.

Brocoli - VisualesIA
Si bien el brócoli se puede consumir en cualquier momento, es preferible evitarlo de noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente del Instituto de Salud Global de Barcelona, publicado en 2024, demostró que adoptar patrones de alimentación donde la mayor parte de las calorías se consumen en las primeras horas del día se asocia con una mayor reducción de peso y un mejor índice de masa corporal a largo plazo.

Si se consideran estos hallazgos junto a los beneficios nutricionales del brócoli, incluirlo en el desayuno o almuerzo podría optimizar sus efectos sobre la saciedad, el control glucémico y la pérdida de peso, aunque la clave radica en priorizar el consumo temprano de alimentos saludables y evitar las comidas principales en horarios nocturnos

Beneficios del brócoli para la salud

El consumo habitual está relacionado con una menor incidencia de diferentes tipos de cáncer, incluyendo vías respiratorias, páncreas, colon, vejiga y órganos reproductivos, según Verywell Health. El papel de compuestos vegetales como el sulforafano, presente cuando se corta o mastica la verdura, con propiedades antioxidantes, anticancerígenas y antiinflamatorias.

También se resalta el impacto positivo del brócoli en la salud cardiovascular. La fibra y los antioxidantes contribuyen a reducir el colesterol, mejorar la presión arterial y favorecer la función del corazón. La vitamina K se asocia a un menor riesgo de aterosclerosis, que implica la acumulación de placa en las arterias.

Brócoli verde cocinándose en agua hirviendo dentro de una olla de acero inoxidable, con burbujas y vapor ascendiendo.
Brotes de brócoli fresco hirviendo en una olla de acero inoxidable con burbujas de vapor, destacando su preparación para una comida nutritiva y rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en 2025 por Edith Cowan University y otras instituciones analizó a mujeres que consumían regularmente vegetales de hoja verde y crucíferos, como el brócoli. El ensayó encontró que una ingesta diaria de una taza y media de estos vegetales, ricos en vitamina K1, se asocia a menor engrosamiento arterial, lo que indica menor riesgo de aterosclerosis. Los autores destacan que ayuda a prevenir la acumulación de placa en las arterias.

El valor nutricional del brócoli abarca beneficios para la salud ósea por su calcio y vitamina K, fortalecimiento del sistema inmunitario y mejora de la digestión y la diversidad microbiana intestinal, gracias a su fibra prebiótica y compuestos vegetales.

Una revisión subraya su aporte a la salud cutánea, pudiendo proteger la piel de daños solares y mejorando su apariencia general. Una taza de brócoli crudo ofrece más del 90% del valor diario recomendado de vitamina C y cerca del 80% de vitamina K, cifras destacadas en ambas fuentes.

Qué pasa al comer brócoli con regularidad y advertencias de los expertos

Consumir brócoli todos los días proporciona antioxidantes, vitaminas y minerales clave para la salud ósea, digestiva, metabólica y bucal. Asimismo, expertos valoran su capacidad para regular el azúcar en sangre, ayudar a retrasar el deterioro cognitivo y favorecer un embarazo saludable por el contenido de folato.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el consumo elevado de vitamina K puede interferir con fármacos anticoagulantes, por lo que quienes los utilizan deben mantener cantidades estables y consultar con un médico. También, las personas con problemas tiroideos deberían moderar su ingesta, ya que ciertos compuestos en el brócoli pueden afectar la tiroides.

Algunas personas pueden experimentar molestias digestivas como gases o hinchazón, especialmente si tienen sensibilidad a las crucíferas. Para conservar los nutrientes, se recomienda consumir brócoli crudo o al vapor, ya que hervirlo puede reducir su contenido de vitamina C y otros compuestos beneficiosos.

Un estudio sistemático publicado en 2025 analiza los efectos de los compuestos bioactivos en la prevención de enfermedades crónicas. Encontró que comer regularmente puede ofrecer beneficios antiinflamatorios, antitumorales y hepatoprotectores, así como modular enzimas y vías celulares relacionadas con el estrés oxidativo.

Los autores destacan que el sulforafano y el indol-3-carbinol presentes en la verdura inducen respuestas celulares protectoras y participan en la regulación de la desintoxicación y la reparación del ADN.

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