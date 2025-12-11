Perú

¿Cuál es la diferencia entre ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia?

El desconocimiento sobre las características específicas de los ejercicios de fuerza y de resistencia puede limitar los beneficios para la salud y dificultar la planificación de rutinas eficaces

Los ejercicios de resistencia pueden
Los ejercicios de resistencia pueden realizarse utilizando pesas libres, máquinas de musculación, bandas elásticas o incluso el propio peso corporal

El ejercicio regular constituye una de las principales recomendaciones de los organismos de salud para mantener la funcionalidad física y prevenir enfermedades crónicas en la población peruana. Autoridades como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) subrayan que la actividad física, especialmente la combinación de ejercicios cardiovasculares y de fuerza, mejora la calidad de vida, contribuye al control del peso corporal y reduce los riesgos asociados a afecciones metabólicas y cardiovasculares. En este contexto, surge una duda frecuente: cuál es la diferencia entre ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia. El desconocimiento sobre las características específicas de los ejercicios de fuerza y de resistencia puede limitar los beneficios para la salud y dificultar la planificación de rutinas eficaces.

Los ejercicios de fuerza

Los ejercicios de fuerza están diseñados para aumentar la capacidad de los músculos de generar tensión contra una resistencia externa. La fuerza muscular permite realizar actividades cotidianas como levantar objetos, empujar o cargar, y su desarrollo es fundamental para la prevención de lesiones y la conservación de la independencia funcional a lo largo de la vida.

Correr, nadar, andar en bicicleta,
Correr, nadar, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bailar y realizar caminatas forman parte de los ejercicios de resistencia más frecuentes

Este tipo de ejercicios puede realizarse utilizando pesas libres, máquinas de musculación, bandas elásticas o incluso el propio peso corporal. Entre las actividades más comunes se encuentran sentadillas, flexiones de brazos, levantamiento de pesas, dominadas y ejercicios con bandas de resistencia.

Uno de los objetivos de los ejercicios de fuerza es estimular el crecimiento de la masa muscular y el incremento de la densidad ósea. Algunas rutinas incluyen repeticiones y series adaptadas a la edad y al acondicionamiento físico de cada persona, lo que requiere en ocasiones la asistencia de un profesional para diseñar un programa seguro y eficiente.

El fortalecimiento muscular adquiere relevancia con el envejecimiento, dado que la masa muscular disminuye de forma natural a partir de la adultez media. Preservar la fuerza favorece la movilidad, la postura y reduce la incidencia de caídas o fracturas.

Los ejercicios de resistencia

Los ejercicios de resistencia tienen como meta principal aumentar la capacidad de mantener una actividad durante un periodo prolongado. Este tipo de entrenamiento prioriza la eficiencia del sistema cardiovascular, respiratorio y muscular, favoreciendo el transporte de oxígeno y el uso de las reservas energéticas del cuerpo.

El desarrollo de la resistencia
El desarrollo de la resistencia contribuye al control del peso corporal

Correr, nadar, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bailar y realizar caminatas forman parte de los ejercicios de resistencia más frecuentes. Destacan por involucrar grandes grupos musculares y por la duración sostenida de la actividad, que suele oscilar entre veinte minutos y varias horas.

El desarrollo de la resistencia mejora la tolerancia al esfuerzo, reduce la fatiga en las tareas diarias y fortalece la función cardiopulmonar. Asimismo, contribuye al control del peso corporal, la regulación de los niveles de glucosa y la prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

En personas con enfermedades crónicas o en proceso de rehabilitación, el aumento progresivo de la resistencia permite una adaptación segura a nuevos niveles de actividad física, bajo supervisión médica.

Diferencia entre ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia

Uno de los objetivos de
Uno de los objetivos de los ejercicios de fuerza es estimular el crecimiento de la masa muscular y el incremento de la densidad ósea

La diferencia principal radica en el objetivo y la respuesta corporal que cada modalidad estimula. Los ejercicios de fuerza inciden en la capacidad muscular de ejecutar esfuerzos puntuales y controlados, mientras que los ejercicios de resistencia evalúan la facultad del organismo para sostener movimientos prolongados, priorizando el rendimiento aeróbico.

Mientras la fuerza muscular mejora la capacidad para levantar, empujar o arrastrar en cortos periodos de tiempo, la resistencia incrementa la habilidad para soportar esfuerzos extensos sin declinar el rendimiento. La fuerza depende de la intensidad del estímulo y de las repeticiones cortas, mientras que la resistencia privilegia la duración de la actividad y el uso eficiente del oxígeno.

Un plan de ejercicio saludable integra ambas modalidades para conseguir beneficios integrales, ya que la combinación fortalece huesos y músculos, optimiza el metabolismo y protege el sistema cardiovascular.

