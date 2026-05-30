Ni condena eterna ni expulsión definitiva del mundo espiritual: excomunión, un límite que protege la fe y busca el arrepentimiento

La excomunión cristiana tiene un propósito preciso: provocar una reflexión que conduzca al arrepentimiento. No busca destruir al culpable, sino sacudirlo: es una pausa dramática en el diálogo entre el creyente y su Iglesia (AFP)

A lo largo de la historia religiosa de Occidente existe una palabra que, aun en tiempos de secularización, conserva un eco antiguo y solemne: excomunión. En la tradición cristiana —y también, con otros nombres, en el judaísmo— se trata del gesto más grave que una comunidad religiosa puede ejercer sobre uno de sus miembros. No es una condena eterna ni una expulsión definitiva del mundo espiritual. Es, más bien, una ruptura pública de la comunión, una distancia impuesta para señalar que algo esencial se ha quebrado.

La imagen que mejor la describe es la del silencio. La comunidad sigue allí, los templos siguen abiertos, la liturgia continúa. Pero para el excomulgado se produce un vacío: el acceso a los sacramentos queda suspendido, la participación plena en la vida religiosa se interrumpe. No se trata de una venganza institucional, sino de una advertencia dramática. La Iglesia —como cualquier tradición religiosa que protege su doctrina— afirma así que la fe tiene límites, y que ciertos actos rompen el pacto espiritual que sostiene a la comunidad.

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En el mundo moderno, marcado por el pluralismo y el relativismo moral, la excomunión parece un concepto perteneciente a otra época. Sin embargo, sigue existiendo. Y no solo en la Iglesia católica. Todas las iglesias cristianas poseen mecanismos similares —a veces llamados disciplina eclesiástica o expulsión de la comunión— y el judaísmo, desde la Edad Media, también aplicó sanciones comparables bajo la figura del ḥerem, una forma de exclusión religiosa y social.

La palabra proviene del latín excommunicare, que significa literalmente “expulsar de la común unidad”. Pero esa comunión no se limita a la misa dominical o a la recepción de la Eucaristía. En la teología católica implica toda la vida sacramental de la Iglesia: el acceso a los sacramentos, la posibilidad de enseñar oficialmente la fe, de ejercer ministerios eclesiales o de participar activamente de la liturgia y de la vida social de la Iglesia. Quien es excomulgado ha quedado fuera de la unidad del cuerpo Místico de Cristo que es su Iglesia.

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La excomunión es la censura más grave dentro del derecho canónico pero no es la única. Otra sanción es la suspensión "a divinis", que afecta exclusivamente a los ministros ordenados —sacerdotes u obispos— cuando han incurrido en faltas graves y se les prohíbe ejercer sus funciones (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, un excomulgado no es considerado “borrado” de la Iglesia. El bautismo, según la doctrina católica, deja una marca espiritual permanente. Por eso se dice que el fiel sigue perteneciendo a la Iglesia, pero privado de los beneficios espirituales de la plena comunión. En términos prácticos, la persona excomulgada no puede recibir sacramentos como la confesión, la comunión o el matrimonio eclesiástico, mientras dure la censura. Tampoco puede desempeñar cargos o funciones dentro de la comunidad religiosa. Es, en cierto sentido, una presencia en suspenso: alguien que sigue siendo parte de la familia espiritual, pero que ha quedado temporalmente apartado de su mesa.

Paradójicamente, esa separación tiene un propósito preciso: provocar una reflexión que conduzca al arrepentimiento. El derecho canónico define la excomunión como una pena “medicinal”. No busca destruir al culpable, sino sacudirlo. Es una pausa dramática en el diálogo entre el creyente y su Iglesia. Cuando la autoridad eclesiástica la pronuncia, el mensaje implícito es claro: “Detente. Has cruzado una línea”.

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La excomunión es la censura más grave dentro del derecho canónico, pero no es la única. Existen otras sanciones que buscan corregir conductas sin llegar a una ruptura total. Una de ellas es “el entredicho”, una medida que limita el acceso a ciertos sacramentos o celebraciones litúrgicas. A diferencia de la excomunión, puede aplicarse no solo a una persona, sino también a una comunidad o incluso a un territorio entero. En la Edad Media no era raro que una ciudad o un reino entero quedaran bajo entredicho como forma de presión moral sobre sus gobernantes.

Otra sanción es la suspensión a divinis, que afecta exclusivamente a los ministros ordenados —sacerdotes u obispos— cuando han incurrido en faltas graves. En ese caso, el clérigo no pierde su condición sacerdotal, pero se le prohíbe ejercer sus funciones: celebrar misa, administrar sacramentos o predicar.

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En la teología católica la excomunión no rompe el vínculo con Dios: suspende la vida sacramental pero no cancela la posibilidad de la gracia (Colprensa)

El efecto es profundo. El sacerdote sigue siendo sacerdote —el sacramento del orden es considerado indeleble— pero su voz queda en silencio y el altar se le cierra. Es una forma de disciplina que busca preservar la integridad de la vida eclesial.

Contrariamente a lo que muchos creen, la excomunión no es una condena definitiva. En casi todos los casos puede ser levantada si existe arrepentimiento y voluntad de reconciliación. Dependiendo de la gravedad de la falta, la absolución puede ser concedida por un sacerdote, por un obispo o, en situaciones excepcionales, por el papa. El principio que guía esta práctica es uno de los más antiguos del derecho canónico: salus animarum suprema lex, “la salvación de las almas es la ley suprema”. En otras palabras, la Iglesia no se concibe a sí misma como un tribunal inflexible, sino como una madre que espera el regreso del hijo que se ha alejado.

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Aunque suele asociarse exclusivamente con Roma, la idea de expulsar a un miembro de la comunidad por razones doctrinales o morales aparece en todas las tradiciones religiosas organizadas. Las iglesias protestantes históricas también han practicado formas de excomunión o disciplina eclesiástica. En muchas comunidades reformadas, por ejemplo, la expulsión del culto o de la comunión se aplicaba a quienes persistían en conductas consideradas incompatibles con la fe.

El judaísmo, por su parte, utilizó durante siglos el ḥerem, una sanción que podía implicar aislamiento social y religioso. La persona bajo ḥerem quedaba excluida de la vida comunitaria: nadie podía hablarle, comerciar con ella ni leer sus escritos.

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Baruch Spinoza

El caso más famoso de esta sanción ocurrió en el siglo XVII y tuvo como protagonista a uno de los filósofos más influyentes de la modernidad: Baruch Spinoza.

Nacido en una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición portuguesa y se había establecido en Ámsterdam, Spinoza comenzó desde muy joven a desarrollar ideas filosóficas que resultaban profundamente perturbadoras para su comunidad. Cuestionaba la interpretación tradicional de la Biblia, sostenía que no debía leerse como un texto dictado palabra por palabra por Dios y proponía una concepción de la divinidad identificada con la naturaleza misma. Para muchos rabinos de la época, esas ideas no solo eran heterodoxas: ponían en peligro la estabilidad de una comunidad judía que vivía bajo tolerancia frágil en una Europa todavía marcada por las guerras religiosas.

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En 1656, cuando tenía apenas 23 años, la congregación judía de Ámsterdam decidió imponerle el ḥerem más severo que se haya pronunciado contra un pensador moderno. El edicto decía:

“Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieran ningún resultado y como, por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta fueron en aumento, resolvieron de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que este fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión: Por la decisión de los ángeles, y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del Santo Dios y de toda esta Santa comunidad, ante los Santos Libros de la Ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la Ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche; maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta; maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el Libro de la Ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel abandonándolo al Maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el Libro de la Ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de cuatro yardas, que nadie lea nada escrito o trascripto por él”.

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La historia de las excomuniones —en el cristianismo o en el judaísmo— revela una tensión permanente entre la necesidad de preservar una tradición y la esperanza de reconciliación (AP Foto/Matthew Hinton)

Spinoza nunca regresó a la comunidad judía. Vivió el resto de su vida como un pensador independiente, ganándose la vida puliendo lentes y escribiendo algunas de las obras filosóficas más influyentes de la modernidad. Con el tiempo, su pensamiento sería considerado uno de los cimientos del racionalismo moderno.

En la historia del cristianismo también hubo excomuniones célebres que marcaron épocas enteras. Reyes, teólogos, reformadores y hasta papas han estado alguna vez bajo esta sanción. Durante la Edad Media, por ejemplo, la excomunión de un monarca podía tener consecuencias políticas enormes: un rey excomulgado veía debilitada su legitimidad, porque gobernaba sobre un pueblo profundamente creyente. En ciertos casos, los súbditos incluso quedaban dispensados de obedecerlo. La excomunión de emperadores durante las disputas entre papas y monarcas, o la ruptura provocada por los reformadores protestantes en el siglo XVI, muestran hasta qué punto esta sanción no fue solo un instrumento religioso, sino también un factor decisivo en la historia política de Europa. Pero incluso en esos momentos de conflicto, la lógica interna de la excomunión permanecía ligada a la idea de retorno. No era un punto final, sino una advertencia extrema. Una frontera que se trazaba con la esperanza de que alguien, tarde o temprano, decidiera volver a cruzarla en sentido inverso.

La historia de las excomuniones —en el cristianismo o en el judaísmo— revela así una tensión permanente entre la necesidad de preservar una tradición y la esperanza de reconciliación. Las religiones organizadas, al igual que cualquier comunidad con principios fuertes, establecen límites. Pero también mantienen la posibilidad del regreso.

Por eso, en la teología católica se insiste en que la excomunión no rompe el vínculo con Dios. Suspende la vida sacramental, pero no cancela la posibilidad de la gracia. La imagen que suele utilizarse es la de la parábola del hijo pródigo. El hijo se marcha, se pierde, se aleja. Pero el padre permanece en el umbral mirando el horizonte. Porque incluso en el silencio más profundo —sugiere la tradición espiritual— siempre queda abierta la posibilidad de volver.