Cronología de la crisis: protestas, bloqueos y violencia marcaron el último mes en Bolivia

Marcha de la Federación de Cooperativas Mineras toma las calles de La Paz, Bolivia, 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Lo que inició como una serie de disputas dispersas, impulsadas por reclamos sectoriales y demandas económicas, terminó alimentando una crisis de alcance nacional en Bolivia. Con menos de siete meses de gobierno, la administración de Rodrigo Paz enfrenta pedidos de renuncia, bloqueos de carreteras y una fuerte presión política y social.

La estrategia del Gobierno ha sido resistir a la presión con llamados al diálogo que han funcionado con algunos sectores que tenían demandas específicas, pero no ha logrado mitigar los conflictos que piden su renuncia. Al contrario, se han extendido territorialmente y se han sumado otras organizaciones.

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La administración de Paz ha sido clara al afirmar que no está dispuesta a negociar con quienes buscan desestabilizar el gobierno y los ha acusado de estar financiados por el narcotráfico.

Manifestantes se enfrentan a la Policía en el centro de La Paz, Bolivia, 22 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Para los que no entran en esa categoría, se conformó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en la toma de decisiones, pero al que no asistieron los sectores movilizados. En paralelo, la Vicepresidencia y la Confederación Episcopal formaron una comisión de diálogo a la que los movilizados condicionaron su presencia: piden que se anulen las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

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En medio de estos espacios de diálogo paralelos —que ponen en evidencia la falta de articulación interna y las fronteras de las negociaciones sin los protagonistas de la movilización—, el parlamento abrogó una ley que ponía restricciones al estado de excepción. Sin esa norma en vigencia, Paz queda facultado constitucionalmente para dictar la medida sin límites ni más condiciones que la aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.

Esta cronología reconstruye los principales hitos de la escalada de un conflicto que sigue en ebullición por la falta de consensos políticos y sociales.

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana marchan en la sede de Gobierno.

Decreto, combustible y elecciones

Enero, febrero y marzo de 2026

No se puede marcar en el calendario el inicio del conflicto porque al principio las protestas no estaban articuladas. Sin embargo, analistas apuntan que el descontento social empezó en enero, con protestas contra un decreto que establecía medidas económicas que se terminarían derogando.

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Luego surgió el escándalo del combustible de mala calidad que dañó a miles de vehículos. El Gobierno no tardó en admitir la “desestabilización” de la gasolina, pero tuvo dificultades para justificar las fallas y dio al menos tres versiones distintas. Tras cambiar a las cabezas del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron neutralizar las intermitentes protestas de los transportistas.

Poco después surgió un reclamo político que, si bien no apuntaba directamente contra el Ejecutivo, le terminó salpicando: la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, que benefició al candidato oficialista Luis Revilla. En un país acostumbrado a desconfiar de la independencia de las instituciones, muchos sintieron una “elección robada” y tomaron las calles en protesta.

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Un conductor protesta por la calidad de la gasolina en La Paz, Bolivia, 25 de marzo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

La demanda de la Central Obrera Boliviana

31 de marzo de 2026.

Con un clima de malestar creciente por lo anterior, la COB realizó una marcha masiva en La Paz para entregar al presidente el pliego de 211 demandas sindicales, que incluía un aumento del 20% del salario mínimo, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que la Asamblea Legislativa Plurinacional desistiera de considerar una ley contra los bloqueos. El Gobierno rechazó el pedido salarial porque ya había hecho un incremento a inicios de año, se comprometió infinitas veces a no privatizar empresas y la Asamblea Legislativa no trató el proyecto de ley contra los bloqueos.

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Marcha de comunidades indígenas de la Amazonía

Partió el 8 de abril de 2026

Comunarios de pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720 que autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana para poder ofrecerla como garantía para préstamos bancarios.

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Sus críticos consideraban que podía favorecer la concentración de tierra y dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores. Si bien al inicio parecía un reclamo de poca trascendencia, terminó convertido en el eje articulador de las protestas de otros sectores. El 13 de mayo, al calor de los conflictos sociales, la ley fue abrogada.

Fotografía cedida por la Presidencia de Bolivia que muestra al primer mandatario, Rodrigo Paz, firmando la abrogación de la ley de tierras en La Paz (Bolivia) (EFE/ Presidencia de Bolivia)

Cabildo de la COB

1 de mayo de 2026

La COB convocó a un cabildo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, en el marco del Día del Trabajador. Participaron organizaciones sociales de los nueve departamentos, incluyendo el magisterio, fabriles, gremiales y organizaciones campesinas. El texto aprobado en el cabildo incluyó 16 puntos con varias demandas políticas y económicas, y ya no se mencionó el pedido de aumento salarial.

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Campesinos de La Paz inician bloqueos de caminos

6 de mayo de 2026

La Federación de Campesinos Túpac Katari inició el 6 de mayo un bloqueo de caminos “indefinido” en el departamento de La Paz para exigir la renuncia del presidente. Las razones de la protesta respondían a un conjunto de reclamos acumulados contra el Gobierno, la supuesta falta de respuesta a sus demandas laborales y económicas y en respaldo a la marcha indígena que había llegado días antes a La Paz.

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Una mujer se cubre los oídos durante una manifestación en El Alto, Bolivia, 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Paro del magisterio urbano y rural

10 y 11 de mayo de 2026

Los maestros urbanos y rurales también se manifestaron contra el Gobierno por demandas que más tarde serían atendidas por el Ministerio de Educación. Los sindicatos de maestros urbanos hicieron un paro de 24 horas el 10 de mayo, mientras que en el área rural la medida se extendió hasta el 11. Al paro se sumaron marchas en la sede de Gobierno.

Marcha de los seguidores de Evo Morales

Partió el 12 de mayo

Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha que partió desde la localidad de Caracollo hacia La Paz en un recorrido de 190 kilómetros. Aunque inicialmente algunos manifestantes señalaban que exigían “respeto a la constitución” y que se levanten los procesos judiciales contra su líder, al llegar a la sede de Gobierno, el pedido unánime era la renuncia del primer mandatario.

En esa línea, el líder cocalero pidió en su programa de radio que el presidente Paz llame a elecciones. “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó.

Dos personas caminan en medio de una carretera bloqueada en la localidad de Apacheta, en el altiplano boliviano. 13 de mayo de 2026 (REUTERS/ Claudia Morales)

Violencia de mineros y maestros rurales

14 de mayo de 2026

La Paz vivió una jornada de violencia extrema protagonizada por los cooperativistas mineros de La Paz, quienes causaron daños en infraestructura pública con la explosión de cachorros de dinamita; además, golpearon a civiles y periodistas en su ingreso por las calles del centro de la ciudad.

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) exigía la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas mineras para su explotación. Según medios locales, el Gobierno cedió a sus demandas para levantar las protestas.

Ese mismo día, maestros rurales intentaron tomar el Ministerio de Educación causando daños en el edificio, donde lanzaron piedras y derribaron una pared.

Tres marchas confluyen en La Paz

18 de mayo de 2026

Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente y que llegaron al centro de La Paz en tres marchas: una de campesinos del altiplano, afiliados a la COB, y los seguidores del expresidente Morales.

Los bloqueos han cercado La Paz y han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos básicos (REUTERS/Sara Aliaga)

Las movilizaciones convergieron en el centro paceño e intentaron romper los cordones policiales alrededor de Plaza Murillo. Se registraron enfrentamientos con la Policía, uso de gases lacrimógenos, detonación de dinamita y más de 100 aprehendidos.

Enfrentamientos en “corredor humanitario”

23 de mayo

El gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para trasladar alimentos, medicinas y combustible hacia La Paz. En los operativos hubo enfrentamientos con la Policía y se impidió el paso de los vehículos oficiales.

En medio del conflicto, se registró la muerte de un manifestante de 23 años que fue herido de bala. Si bien el Ministerio Público está investigando el deceso para establecer de dónde provino el disparo, el Gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.

Mientras el Gobierno apuesta por contener la crisis mediante el diálogo y tiene el estado de excepción como alternativa viable, las protestas prolongadas profundizan la incertidumbre política en el país. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete fallecidos y 23 heridos en los conflictos, fuera del enorme costo social y económico de las protestas.

En la cuarta semana de bloqueos, la posibilidad de una salida consensuada parece lejana en un país donde las partes en conflicto aún no encuentran un cauce común.