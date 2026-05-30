Qué significa esta señal reglamentaria de tránsito y por qué es importante

La falta de campañas informativas y la baja frecuencia de la señal R7 contribuyen al desconocimiento de su significado entre conductores y peatones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de tránsito forman parte del sistema de comunicación más extendido del espacio público argentino. Cada cartel, marca horizontal o dispositivo luminoso cumple una función precisa dentro del marco normativo que regula la circulación en el país: la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su decreto reglamentario 779/95, vigentes desde el 1 de diciembre de 1995. Ese conjunto de normas establece, entre otras cosas, el Sistema de Señalización Vial Uniforme (SSVU), que unifica criterios de diseño, colocación y significado para todo el territorio nacional.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es el organismo federal responsable de la aplicación y difusión de ese sistema. Su mandato incluye no solo la fiscalización del cumplimiento de las normas viales, sino también la educación ciudadana en materia de seguridad vial. Esa tarea educativa adquiere particular relevancia frente a un hecho constatado: una parte considerable de la población conductora y peatonal desconoce el significado de muchas señales que forman parte del SSVU.

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Dentro del universo de señales que componen ese sistema, existen algunas que, por su baja frecuencia de aparición o por la especificidad de los entornos donde se instalan, generan confusión o pasan inadvertidas. Conocerlas es parte del conocimiento vial que la normativa exige a quienes transitan las vías públicas del país.

Qué significa esta señal de tránsito y por qué es importante

La señal R7 “No ruidos molestos” prohíbe el uso de bocina y toda emisión sonora en zonas sensibles según la Ley de Tránsito 24.449 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal R7 “No ruidos molestos” pertenece a la categoría de señales reglamentarias o prescriptivas del SSVU, establecidas en el Anexo L del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley 24.449. Su conformación física consiste en la figura de una bocina o corneta sobre fondo blanco, encerrada en un círculo con borde rojo, el formato visual estándar de todas las señales de prohibición del sistema argentino.

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Su significado oficial, según el texto del decreto, es preciso: prohíbe el uso de la bocina y el de toda otra emisión sonora en la zona donde está colocada la señal. La señal se ubica al inicio de la zona prohibida, de modo que el conductor recibe la indicación antes de ingresar al área restringida. Las zonas típicas donde suele instalarse corresponden a entornos de alta sensibilidad acústica: inmediaciones de hospitales, establecimientos educativos, zonas residenciales con requerimientos especiales de protección sonora y áreas clasificadas como Tipo I —área de silencio— según la escala de sensibilidad acústica de la Ley 1540 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al tratarse de una señal reglamentaria, su cumplimiento es obligatorio. Ignorarla constituye una contravención al SSVU. A pesar de ello, la R7 es una de las señales menos reconocidas por conductores y peatones: su escasa presencia en los recorridos habituales y la falta de campañas sistemáticas de difusión contribuyen a que gran parte de la población no identifique su forma ni su alcance.

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Cuidados que hay que tener por los ruidos molestos

El ruido de tráfico está reconocido por la OMS como un peligro ambiental con efectos negativos para la salud física y mental de la población expuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido de tráfico no es una molestia menor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como un factor de riesgo ambiental con efectos documentados sobre la salud física y mental: alteraciones cardiovasculares, trastornos del sueño, deterioro cognitivo, hipertensión, estrés y pérdida auditiva figuran entre las consecuencias de la exposición prolongada. Según estimaciones de la OMS Europa, aproximadamente 1 de cada 5 personas en la Unión Europea —unos 100 millones de ciudadanos— está expuesta a niveles de ruido de tráfico perjudiciales para la salud, con al menos 392.000 años de vida saludable perdidos cada año por causas vinculadas al ruido del transporte.

Los valores de referencia que maneja el organismo internacional son elocuentes. La OMS recomienda menos de 30 dB(A) en dormitorios durante la noche para garantizar un sueño de calidad, y menos de 35 dB(A) en aulas para asegurar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje. La organización fija en 80 dB(A) el nivel máximo de exposición semanal para evitar pérdida auditiva permanente, mientras que los efectos cardiovasculares —hipertensión y cardiopatía isquémica— aparecen documentados a partir de exposiciones continuas de entre 65 y 70 dB, según las guías de la OMS.

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El marco normativo local aborda esta problemática desde distintos ángulos. La Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Buenos Aires clasifica las áreas urbanas según su sensibilidad acústica en cinco tipos —del Tipo I (área de silencio) al Tipo V (área especialmente ruidosa)— y establece límites máximos de emisión sonora diferenciados para cada categoría. Para las zonas Tipo I, el límite diurno es de 60 dBA y el nocturno de 50 dBA. La Ley 24.449, por su parte, prohíbe en su artículo 48 el uso de la bocina o señales acústicas en zona urbana, salvo en caso de peligro, y admite su uso en zona rural para advertir maniobras de adelantamiento.

Las conductas que deben evitarse en zonas con señal R7 incluyen el uso innecesario de bocina, la circulación con silenciadores defectuosos y la emisión de audio con volumen excesivo. La conducta recomendada es reducir toda emisión sonora del vehículo y evitar aceleraciones bruscas del motor.

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Cuáles son las otras señales de tránsito preventivas

Las señales preventivas de tránsito cumplen la función de advertir sobre riesgos en el trayecto sin imponer obligaciones directas a conductores y peatones

Las señales preventivas forman otra de las grandes categorías del SSVU. Su función es advertir a conductores y peatones sobre condiciones o situaciones de riesgo presentes en el trayecto, para que adopten medidas anticipadas antes de llegar al punto de peligro. A diferencia de las señales reglamentarias, las preventivas alertan pero no imponen obligaciones directas: no prohíben ni restringen, sino que informan sobre lo que puede encontrarse más adelante.

Su diseño es uniforme y reconocible: forma romboidal, fondo amarillo y silueta negra que describe el tipo de riesgo. El catálogo del SSVU incluye señales para curvas pronunciadas, pendientes, derrumbes, túneles, puentes angostos, cruces ferroviarios y presencia de peatones o ciclistas, entre muchas otras.

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Las señales preventivas se reconocen por su rombo amarillo con silueta negra, un diseño estandarizado que anticipa el tipo de riesgo presente en el tramo

Estas señales son más frecuentes en rutas rurales, carreteras y caminos de montaña, donde los cambios en el terreno pueden surgir de manera imprevista y el tiempo de reacción del conductor resulta determinante. Su fuente normativa es el mismo Anexo L del Decreto 779/95 y el Manual de Señalética de la ANSV.

Las señales preventivas abundan en rutas rurales y caminos de montaña, donde el terreno puede cambiar de forma imprevista y el margen de reacción del conductor es menor

Cuáles son las señales de tránsito reglamentarias o prescriptivas

Las señales reglamentarias o prescriptivas establecen normas de cumplimiento obligatorio para conductores y peatones. Su incumplimiento constituye una contravención según el SSVU.

Las señales reglamentarias, como la R7, imponen cumplimiento obligatorio y su desconocimiento constituye una contravención en el marco del SSVU

Las señales de prohibición —identificadas con un círculo rojo sobre fondo blanco, como la R7— son las más numerosas. Entre las más conocidas figuran Contramano (R2), Prohibido adelantar (R6), No ruidos molestos (R7), No estacionar (R8) y No estacionar ni detenerse (R9), además de restricciones por tipo de vehículo, giros y cambios de carril. El listado se extiende con señales de restricción de peso, ancho y altura, y límites de velocidad.

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Las señales de prioridad adoptan formas distintas: el Pare se presenta como un octógono rojo, mientras que el Ceda el paso tiene forma de triángulo invertido. Las señales de circulación obligatoria, que indican el sentido o la dirección en que debe transitarse, se reconocen por su fondo azul.

El Pare, el Ceda el paso y las señales de circulación obligatoria se distinguen por su forma y color: octógono rojo, triángulo invertido y fondo azul, respectivamente

Cuáles son las señales de tránsito informativas

Las señales informativas orientan a los usuarios de la vía pública sin imponer prohibiciones ni restricciones. Su propósito es guiar, identificar servicios y destinos, y facilitar la circulación tanto en entornos urbanos como rurales. Se distinguen visualmente de las categorías anteriores por sus colores y formas diferenciadas, con un diseño pensado para una lectura rápida y comprensible.

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Las señales informativas guían y orientan a los usuarios, identificando servicios, destinos y características de la vía conforme a normas del SSVU

Dentro de esta categoría, el SSVU establece varias subcategorías. Las señales sobre características de la vía incluyen indicaciones de inicio o fin de autopista, calle sin salida, estacionamiento permitido, utilización de carriles y giros permitidos. Las señales de información turística y de servicios identifican estaciones de servicio, hospitales, alojamientos, restaurantes, áreas de descanso, museos, plazas, monumentos, reservas naturales, playas y rutas panorámicas.

Las señales de información turística y de servicios identifican estaciones de servicio, hospitales, alojamientos, restaurantes, áreas de descanso, museos, plazas, monumentos, reservas naturales, playas y rutas panorámicas

La nomenclatura vial y urbana conforma otra subcategoría de peso: identifica rutas nacionales, provinciales, panamericanas y autopistas, orienta en zonas de tránsito intenso e indica destinos y distancias. Estas señales están presentes tanto en grandes avenidas urbanas como en rutas interurbanas y caminos secundarios, y su fuente normativa es el mismo Sistema de Señalización Vial Uniforme consagrado por el Decreto 779/95, reglamentario de la Ley 24.449, cuya aplicación y difusión coordina la ANSV.

La señalización de nomenclatura vial guía a conductores en rutas nacionales, provinciales y autopistas, con indicaciones de destinos y distancias en zonas de tránsito intenso