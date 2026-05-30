De ser un total desconocido a convertirse en “Kvaradona” y dominar Europa bajo el ala de Luis Enrique en el PSG

Khvicha Kvaratskhelia disputará su segunda final consecutiva de Champions League (Reuters)

El ascenso fulgurante de Khvicha Kvaratskhelia, nacido en Tiflis, Georgia, el 12 de febrero de 2001, ha modificado la percepción internacional sobre el fútbol georgiano. La consagración del extremo como figura estelar del Paris Saint-Germain (PSG) y su liderazgo en la conquista de la primera Champions League para el club francés marcaron un hito inédito tanto para su país natal como para el fútbol europeo.

La carrera de Kvaratskhelia se ha visto marcada por contextos adversos y decisiones determinantes. Forjado en el ambiente futbolístico de su familia bajo la guía de su padre y ex jugador, Badri Kvaratskhelia, el joven delantero debutó profesionalmente en el Dinamo Tiflis antes de pasar por el Rustavi. Su talento llamó la atención en la liga local y lo catapultó al fútbol ruso, primero en el Lokomotiv de Moscú y luego en el Rubin Kazán.

PUBLICIDAD

La invasión rusa a Ucrania en 2022 alteró su proyección profesional. Amparado en la normativa de la FIFA, el futbolista suspendió su contrato en Rusia y regresó temporalmente a Georgia, donde se integró al Dinamo Batumi. El retorno del delantero a su país coincidió con una explosión de popularidad inédita. Todos querían verlo. Incluso en estadios habitualmente semivacíos, las entradas se agotaban por la expectativa de contemplar en acción al ídolo nacional.

Christian Emile, representante de Kvaratskhelia, reconoció: “Lo ofrecí en muchos de los clubes top. No confiaron en un georgiano y falló el área de scouting. Él estaba disponible en el mercado y eso fue lo que ocurrió”. Las dudas iniciales de los grandes clubes de Europa abrieron la puerta para que el SSC Napoli apostara por el joven delantero. Su impacto en Italia resultó inmediato. Por 11 millones de euros, el club napolitano adquirió un futbolista que transformó su ofensiva.

PUBLICIDAD

En su primera temporada, Kvaratskhelia se convirtió en el artífice del histórico “Scudetto” de la Serie A que el Napoli conquistó tras 33 años de sequía. Su entrenador, Luciano Spalletti, lo describió como “estratosférico”, mientras que Arrigo Sacchi, ex seleccionador de Italia, prefirió la palabra “devastador”. El exfutbolista Alessandro Del Piero opinó que el georgiano “parecía hecho para jugar en Europa”. El apodo de “Kvaradona”, otorgado por la afición napolitana, selló su vínculo con la leyenda del club, Diego Armando Maradona.

Khvicha Kvaratskhelia dejó una huella importante en su paso por Napoli (Reuters)

Los registros de Kvaratskhelia en Italia lo situaron como uno de los jugadores más destacados del continente: 107 partidos, 30 goles y 29 asistencias, además de haber sido nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie A.

PUBLICIDAD

Pero a comienzos de 2025, el futbolista dio un nuevo salto en su carrera al convertirse en refuerzo del Paris Saint-Germain a cambio de 80 millones de euros. Bajo la dirección técnica de Luis Enrique, el extremo evolucionó hacia un perfil más colectivo, aportando tanto en la presión como en la generación de peligro ofensivo. Su papel resultó determinante para la obtención de la primera Champions League en la historia del club parisino.

En la final disputada ante el Inter de Milán en Múnich, Kvaratskhelia anotó el cuarto gol en la victoria por 5-0, integrando el once titular y siendo uno de los protagonistas del encuentro en el Allianz Arena de Múnich.

PUBLICIDAD

Las estadísticas de la temporada 2025-2026 continúan reflejando el momento de esplendor del futbolista georgiano: en esta edición jugó 15 partidos, marcó 10 goles y dio 6 asistencias en la máxima competición europea, lo que lo sitúa como el tercer máximo anotador con 10 gritos, igualando a Julián Álvarez y solo por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé, con 14 y 15 respectivamente.

El entrenador de la selección nacional de Georgia, Willy Sagnol, lo definió como alguien comparable a un joven Franck Ribéry, aunque aclaró que “Kvaratskhelia es más alto y menos fácil de categorizar”. La prensa francesa y británica coincidieron en que su estilo, alejado de los moldes industrializados del fútbol moderno, le otorga un carácter único dentro del panorama internacional.

PUBLICIDAD

El próximo reto para Kvaratskhelia será enfrentar al Arsenal de Mikel Arteta en la final de Champions. El club inglés llega como campeón de la Premier League y ostenta la defensa menos vulnerada del torneo continental, con solo seis goles recibidos a lo largo de competencia. Sin embargo, una victoria del PSG consolidaría la posición del georgiano entre los principales candidatos al Balón de Oro y ampliaría la proyección internacional de un futbolista que ha transitado de la periferia del fútbol europeo a la élite.