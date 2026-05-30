Fármaco eficaz para frenar la esclerosis múltiple progresiva, muestra un ensayo

VIERNES, 29 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un medicamento para la EM ya aprobado puede ralentizar significativamente la progresión en personas con esclerosis múltiple progresiva primaria (EMPP), según un nuevo estudio.

Los pacientes tratados con una infusión intravenosa de ocrelizumab (Ocrevus) tenían menos probabilidades de progresión de su discapacidad, según informan los investigadores en The Lancet.

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Específicamente, tenían mejor función de las manos y destreza en los brazos, y era menos probable que necesitaran una silla de ruedas, según los investigadores.

"Estos hallazgos son importantes porque demuestran que el tratamiento puede marcar una diferencia significativa en las personas con formas más avanzadas de EM y puede ayudar a preservar la función de las manos y los brazos, lo cual es fundamental para mantener la independencia, las actividades diarias y la calidad de vida", dijo el investigador principal Gavin Giovannoni en un comunicado de prensa. Es profesor de neurología en la Queen Mary University de Londres.

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La EMP afecta entre el 10% y el 15% de las personas con esclerosis múltiple, según los investigadores en notas de fondo. A diferencia de las formas recurrentes de EM, la discapacidad empeora progresivamente con el tiempo, limitando las opciones de tratamiento.

Ha habido un debate continuo sobre si las personas con EM más avanzada podrían beneficiarse de tratamientos como el ocrelizumab, según los investigadores.

Actualmente, según Drugs.com, el ocrelizumab se prescribe para tratar formas recurrentes de esclerosis múltiple. Actúa atacando y eliminando las células inmunitarias que promueven la inflamación relacionada con la EM.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 1.000 pacientes con PPMS en 22 países, asignando aleatoriamente a la mitad para recibir ocrelizumab intravenoso cada seis meses durante casi tres años. La otra mitad recibió un placebo intravenoso, administrado de la misma manera que el fármaco activo.

En general, los pacientes tratados con ocrelizumab tenían un 30% menos de riesgo de progresión de la discapacidad, según los resultados.

El ocrelizumab también redujo el empeoramiento de la función de las manos y las extremidades superiores en un 41% a las 12 semanas, y redujo el riesgo de requerir una silla de ruedas en un 52%, según los investigadores.

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Los investigadores dijeron que los pacientes se beneficiaban aún más si presentaban signos de actividad inflamatoria de la enfermedad en las resonancias magnéticas iniciales. El riesgo de progresión en esos pacientes fue un 55% menor.

"La EM puede ser debilitante, agotadora e impredecible, y la función de manos y brazos es esencial para ayudar a las personas a mantenerse independientes", dijo Catherine Godbold, directora sénior de comunicación de investigación en la MS Society de Londres.

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"Muchos ensayos anteriores se han centrado únicamente en la capacidad de caminar como medida de si un fármaco es efectivo. Pero ensayos como este son vitales para ayudarnos a encontrar tratamientos para todos", añadió Godbold, que revisó los hallazgos.

"El ocrelizumab ya se utiliza como tratamiento para la EM recurrente activa y la EM primaria progresiva temprana. Estos resultados podrían significar que esté disponible para más personas con esclerosis múltiple primaria progresiva, que actualmente no tienen acceso a ninguna opción de tratamiento", afirmó en un comunicado de prensa. "La clave ahora es cómo trabajamos juntos para ver estos hallazgos traducidos en la práctica clínica."

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Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la esclerosis múltiple progresiva primaria.

FUENTE: Queen Mary University of London, comunicado de prensa, 28 de mayo de 2026