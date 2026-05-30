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El jefe del Pentágono aseguró que Europa y la OTAN deben tomar “decisiones importantes” para ampliar su gasto militar

“La era en la que Estados Unidos subvencionaba la defensa de las naciones ricas terminó; necesitamos socios, no protectorados”, argumentó Pete Hegseth en el principal foro de seguridad y defensa de Asia

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene en la cumbre de seguridad Diálogo Shangri-La del IISS en Singapur, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Edgar Su)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene en la cumbre de seguridad Diálogo Shangri-La del IISS en Singapur, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Edgar Su)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en Singapur que Europa y la OTAN enfrentan grandes decisiones sobre su futuro militar, en medio de renovados llamados de Washington a los aliados para incrementar el gasto en defensa ante las amenazas actuales.

Durante su intervención en el Diálogo Shangri-La, el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el jefe del Pentágono cuestionó la eficacia de las alianzas basadas solo en simbolismos.

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“Las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares. No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate”, afirmó Hegseth, quien remató esta postura con una frase dirigida al auditorio: “Menos Shangri-La y más barcos”.

El funcionario estadounidense elogió a los aliados asiáticos de Estados UnidosJapón y Filipinas— por comprender que la solidez de una alianza no depende de valores idealistas.

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Además, destacó el gasto en defensa de Corea del Sur como ejemplo regional. “Europa Occidental debería tomar nota”, insistió, para añadir: “La era en la que Estados Unidos subvencionaba la defensa de las naciones ricas terminó; necesitamos socios, no protectorados”.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, formula una pregunta al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en la cumbre de seguridad Diálogo Shangri-La del IISS en Singapur, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Edgar Su)
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, formula una pregunta al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en la cumbre de seguridad Diálogo Shangri-La del IISS en Singapur, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Edgar Su)

En su discurso, Hegseth explicó el enfoque actual de la estrategia estadounidense: “Cuando nuestros intereses coinciden, actuamos juntos con determinación y enfoque. Pero cuando nuestros intereses divergen, nos adaptamos pragmáticamente, sin dramatismos ni dilaciones morales.

Europa y la OTAN tienen que tomar decisiones importantes, y hablaremos más sobre eso”, concluyó.

Las declaraciones de Hegseth llegan después de la última reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio y donde se concluyó que Europa tendrá que suplir la retirada progresiva de tropas estadounidenses. Antes del encuentro, el presidente Donald Trump había anunciado el envío de 5.000 soldados a Polonia, tras cancelar el despliegue de 4.000 efectivos y ordenar la salida de otros 5.000 de Alemania.

Los cancilleres de la OTAN solicitaron a Washington que mantenga su compromiso dentro de la Alianza Atlántica y que la reducción de efectivos se realice de forma ordenada.

Por su parte, durante la cumbre en Suecia con ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, el canciller estadounidense Marco Rubio explicó que la redistribución de tropas estadounidenses responde a compromisos globales y no constituye una sanción.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrecen una declaración durante una cumbre de ministros de Exteriores de la alianza en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026 (AP /Julia Demaree Nikhinson)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrecen una declaración durante una cumbre de ministros de Exteriores de la alianza en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026 (AP /Julia Demaree Nikhinson)

“Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente”, declaró ante la prensa.

El funcionario afirmó que la reubicación de efectivos es “un proceso que seguirá adelante” y consideró que el procedimiento, realizado en colaboración con los aliados, permitirá alcanzar nuevos acuerdos. “De una forma muy positiva y productiva, y en colaboración con nuestros aliados, nos permitirá llegar a acuerdos”, añadió Rubio.

El secretario de Estado destacó la necesidad de que los términos de la cooperación sean claros para todos los miembros de la organización. “Al fin y al cabo, como cualquier alianza, tiene que ser beneficiosa para todas las partes implicadas, tiene que haber un entendimiento claro de cuáles son las expectativas y, por supuesto, intentaremos sentar las bases para ello”, subrayó.

La Alianza Atlántica celebrará en julio una cumbre en Turquía, donde se evaluarán los avances hacia el objetivo de elevar el gasto militar al 5% del PIB en la próxima década, una meta establecida en la anterior cumbre realizada en La Haya.

(Con información de EFE)

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