Honduras

Honduras: Capturan a dos sospechosos por masacre de tres estudiantes en El Progreso

Dos jóvenes fueron capturados este viernes durante una serie de allanamientos en El Progreso, Yoro, por su presunta vinculación con el asesinato de tres estudiantes menores de edad del Instituto Perla del Ulúa.

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Los detenidos fueron puestos bajo custodia para continuar con el proceso investigativo. (FOTO: NoticIas 24/7)
Los detenidos fueron puestos bajo custodia para continuar con el proceso investigativo. (FOTO: NoticIas 24/7)

La investigación por el asesinato de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa comenzó a mostrar avances este viernes luego de que las autoridades capturaran a dos jóvenes sospechosos de participar en el crimen que ha causado consternación en El Progreso, departamento de Yoro.

Las detenciones fueron ejecutadas durante una serie de allanamientos desarrollados en distintos sectores del municipio, como parte de las acciones emprendidas por los cuerpos de investigación para esclarecer la muerte de los tres adolescentes, quienes fueron atacados a balazos esta semana cuando regresaban de una actividad estudiantil.

Según información preliminar, los operativos se realizaron en al menos cuatro puntos de la ciudad, incluyendo la colonia 2 de Marzo y el sector de La Magandí, donde las autoridades lograron ubicar a los dos sospechosos.

Uno de los detenidos fue requerido cuando vestía una camiseta blanca, calzoneta y tenis rojos. Durante la intervención policial también fue decomisada una bicicleta que quedó bajo custodia de los investigadores como parte de las evidencias que serán analizadas dentro del caso.

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El segundo sospechoso fue capturado portando una camisa roja del Club Deportivo Olimpia y un pantalón jean. Ambos fueron trasladados bajo custodia para continuar con el proceso investigativo y determinar su posible participación en el triple homicidio.

El crimen ocurrió en la colonia Suazo Córdova de El Progreso y cobró la vida de Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo, tres adolescentes menores de 15 años que cursaban sus estudios en el Instituto Perla del Ulúa.

Los tres estudiantes regresaban de una tardeada escolar cuando fueron atacados por hombres armados en la colonia Suazo Córdova. (FOTO: Tu Nota)
Los tres estudiantes regresaban de una tardeada escolar cuando fueron atacados por hombres armados en la colonia Suazo Córdova. (FOTO: Tu Nota)

De acuerdo con los reportes, los jóvenes se desplazaban juntos en una motocicleta cuando fueron interceptados y atacados por individuos armados en un callejón del sector.

Las víctimas habían participado horas antes en una actividad organizada por su centro educativo conocida como la “tarde de ropa de color”, motivo por el cual no portaban el uniforme escolar al momento del ataque.

La noticia provocó una profunda conmoción entre estudiantes, docentes, padres de familia y vecinos de la comunidad, quienes expresaron su indignación por el asesinato de tres menores de edad que, según personas cercanas, eran jóvenes conocidos dentro de su entorno estudiantil.

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El jueves por la tarde los tres adolescentes fueron sepultados en medio de escenas de dolor y muestras de solidaridad por parte de familiares, amigos y compañeros de clase.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de equipos especializados que trabajan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y análisis de otros indicios que permitan reconstruir los hechos.

Aunque las autoridades no han brindado detalles específicos sobre el móvil del crimen, una de las principales hipótesis apunta a la posible participación de integrantes de la Pandilla 18, estructura criminal que mantiene presencia en diferentes sectores del norte del país.

Sin embargo, los investigadores han señalado que aún se encuentran desarrollando diligencias para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el ataque y determinar si existen más personas involucradas.

Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples disparos antes de encontrar a los jóvenes sin vida sobre la calle. (FOTO: Tu Nota)
Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples disparos antes de encontrar a los jóvenes sin vida sobre la calle. (FOTO: Tu Nota)

La captura de los dos sospechosos representa el primer resultado concreto dentro de una investigación que ha generado una fuerte presión social debido a la gravedad del caso y a la corta edad de las víctimas.

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición de los órganos competentes para continuar con el proceso legal correspondiente mientras avanzan las investigaciones.

El triple asesinato vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que afecta a jóvenes y estudiantes en Honduras, un fenómeno que continúa generando preocupación entre organizaciones sociales, comunidades educativas y organismos defensores de la niñez.

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