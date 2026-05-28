El enigma de los glúteos: por qué cuesta activarlos a pesar del entrenamiento

Fortalecer los glúteos contribuye a la estabilidad corporal y a la prevención de dolores lumbares, según expertos de BasicFit y GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer los glúteos va más allá de buscar una mejora estética. Trabajar esta zona muscular ayuda a sostener el cuerpo y mantener la postura en la vida diaria. Los entrenadores de BasicFit, citados por GQ, explican que los glúteos son clave en la prevención de dolores lumbares y en la estabilización de la pelvis.

El desarrollo muscular en esta área ayuda a evitar molestias crónicas y mejora la movilidad general. Incluir ejercicios específicos para glúteos debe entenderse como una inversión en salud integral. Los expertos subrayan que el verdadero beneficio radica en el bienestar físico y la prevención de lesiones, no solo en la apariencia, como destaca el artículo.

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Dificultades iniciales para activar los glúteos

Al empezar una rutina, muchas personas encuentran complicado activar los glúteos de forma efectiva. Esta dificultad suele estar relacionada con el sedentarismo o la falta de experiencia en focalizar el movimiento sobre esa zona muscular. Es común sentir que los ejercicios no logran el estímulo esperado.

Los ejercicios para glúteos, como el Hip Thrust y la sentadilla búlgara, ayudan a mejorar la postura y prevenir lesiones musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos indican que la percepción de activación mejora con la práctica constante y la atención a la técnica. Al principio, los resultados pueden parecer escasos, pero el esfuerzo continuado permite una mejor conexión muscular. Recomiendan paciencia y práctica consciente para superar esta barrera inicial. La constancia es determinante para progresar.

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Técnica en sentadillas y otros ejercicios

Las sentadillas son un ejercicio para el tren inferior, pero su eficacia depende de la ejecución precisa. Una postura incorrecta o una variante mal elegida puede hacer que los cuádriceps trabajen más que los glúteos, desviando el propósito principal del ejercicio. Esto puede limitar los beneficios esperados.

GQ enfatiza que conviene asegurar que cada repetición esté enfocada en activar la zona deseada. Ajustar la técnica y cuidar la postura ayuda a maximizar el beneficio y a reducir el riesgo de lesiones. Este enfoque garantiza que el entrenamiento de glúteos cumpla realmente su función. La atención al detalle marca la diferencia en los resultados.

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Ejercicios con polea y movimientos de aislamiento potencian el desarrollo de los glúteos en practicantes con experiencia avanzada (Crédito: Freepik)

Ejercicios según nivel

Los entrenadores de BasicFit recomiendan adaptar la rutina de ejercicios al nivel de cada persona. Para quienes recién comienzan, es preferible optar por movimientos básicos y controlados, que permitan desarrollar fuerza de manera segura y gradual. Esto facilita el aprendizaje correcto de la técnica.

Cuando se adquiere más experiencia, se pueden incorporar ejercicios más complejos y exigentes para mantener el progreso. Esta progresión, garantiza un avance seguro y sostenido a lo largo del tiempo. Individualizar la rutina previene frustraciones y disminuye el riesgo de lesiones. La evolución constante es parte del proceso.

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Ejercicios recomendados por BasicFit

El Hip Thrust se destaca como uno de los ejercicios más recomendados para trabajar los glúteos en cualquier nivel. Realizarlo con una sola pierna incrementa la dificultad y la activación muscular. Cada variante permite ajustar el estímulo según la capacidad del practicante.

Una rutina variada e individualizada para fortalecer los glúteos mejora la movilidad y el bienestar físico integral, destacan los entrenadores de BasicFit

Otras opciones relevantes incluyen el press de piernas con los pies más arriba, el peso muerto rumano, la sentadilla búlgara y las zancadas con peso. Cada ejercicio aporta un estímulo específico, permitiendo un trabajo completo de la zona. Los especialistas proponen combinar estos movimientos para lograr mejores resultados. La variedad es importante para el desarrollo muscular integral.

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Polea y aislamiento para avanzados

En niveles avanzados, los expertos aconsejan incorporar ejercicios de polea y movimientos de aislamiento para perfeccionar la forma y fuerza de los glúteos. Estas variantes permiten focalizar el trabajo muscular y diversificar los estímulos. Se utilizan como complemento a los ejercicios básicos.

GQ advierte que estos ejercicios no deben sustituir los movimientos principales, sino sumarse como parte de una rutina integral. La combinación adecuada entre ejercicios globales y específicos potencia el desarrollo muscular. Un entrenamiento equilibrado responde a quienes buscan un progreso avanzado.

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